I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Novembre 2022

Halloween è passato e siamo entrati nel mese del Black Friday 2022. Visto anche l'arrivo delle promozioni, che tra l'altro in alcune popolari catene di elettronica sono già attive, potrebbe tornare particolarmente utile passare in rassegna le migliori proposte sul mercato degli smartphone Android low cost, ovvero nella fascia sotto i 200 euro.

A tal proposito, nelle ultime settimane non ci sono state poi così tante novità, considerando anche il periodo non esattamente dei più rosei, ma non sono comunque mancati alcuni annunci, principalmente esteri, di dispositivi Redmi e Realme, tra cui il C33. Per fortuna, di modelli interessanti e con un buon rapporto qualità prezzo ce ne sono diversi: ecco i migliori.



Redmi 10C

Uno smartphone relativamente recente e che potrebbe attirare un buon numero di persone è il Redmi 10C che, pur non offrendo prestazioni al top del mercato, riesce a sorreggere senza troppi problemi le classiche operazioni richieste nel quotidiano, offrendo al contempo un'ampia batteria da 5.000 mAh. Tutto questo, a fronte di un costo di 151,50 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB).

Tra l'altro, il dispositivo presenta anche un reparto connettività completo di NFC e 4G, nonché il jack audio da 3,5mm per le cuffie. Certo, ci sono alcuni aspetti che potrebbero far storcere il naso, come lo schermo con risoluzione solamente HD+ e il processore Qualcomm Snapdragon 680, ma a fronte di un prezzo così contenuto si può chiudere un occhio.



POCO M4 Pro 5G

Se non si vuole scendere a troppi compromessi nonostante la fascia di prezzo, uno dei modelli più adatti del segmento è sicuramente il POCO M4 Pro 5G. Proposto a 159,90 euro sul sito web di POCO (6/128GB), si fa riferimento a un dispositivo che include un comparto connettività completo di 5G e NFC, nonché un display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Certo, il comparto fotografico non è impeccabile e le performance sono solo nella media della categoria, ma il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo. Purtroppo, al momento in cui scriviamo la disponibilità non è delle migliori, ma sulla pagina dedicata è possibile attivare le notifiche per l'acquisto e con un po' di pazienza, a un prezzo simile, potrebbe trattarsi di un buon acquisto.

Per il resto, se siete alla ricerca di maggiori informazioni sullo smartphone, potrebbe interessarvi anche la nostra recensione di POCO M4 Pro 5G.



Redmi Note 9T

Al netto della questione disponibilità, anche la varietà dell'offerta è un grande indizio sul momento storico che stiamo vivendo per questa fascia del mercato. Per questo motivo, non stupisce affatto che alcuni modelli lanciati ormai da un po' di tempo risultino ancora oggi validi.

Tra queste "vecchie" glorie, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a Redmi Note 9T, smartphone che attira l'attenzione per via di un reparto connettività completo di 5G e NFC, nonché per la presenza di un'ampia batteria da 5.000 mAh. Anche il costo è molto interessante: 134,99 euro sul portale ufficiale (4/64GB).



Purtroppo, anche in questo caso la disponibilità non è delle migliori e consigliamo sempre di attivare le notifiche per l'acquisto, ma in un contesto simile anche trovandolo altrove potrebbe rappresentare un'ottima soluzione.

Gli unici aspetti negativi da tenere in considerazione nella vostra scelta riguardano, in questo caso, il refresh rate dello schermo solamente di 60Hz, nonché che le dimensioni dello smartphone, che non sono esattamente delle più contenute. Tuttavia, Redmi Note 9T può ancora piazzarsi tranquillamente tra i dispositivi più validi in questa fascia.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A13

Secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, lo smartphone che più di tutti sta convincendo gli utenti connazionali del noto portale e-commerce è Samsung Galaxy A13 (4/128GB).

Proposto a un prezzo di 167,99 euro, deve le sue "fortune" a una scheda tecnica valida, ma anche la notorietà del brand ha contribuito non poco. Al momento in cui scriviamo, oltretutto, è attiva un'offerta che ha aiutato nel posizionamento.

Tuttavia, non sono solamente questi i fattori interessanti, considerando che il dispositivo offre un'ampia batteria da 5.000 mAh, nonché un software completo e un reparto connettività che include 4G e NFC.

Fanno un po' storcere il naso elementi come il refresh rate solamente standard dello schermo e le prestazioni non al top del mercato, così come c'è qualche imperfezione sul versante fotografico, ma nella fascia sotto i 200 euro può trattarsi di una valida opzione per più di qualcuno.



Le novità low cost: da Redmi Note 12 5G a Realme C33

Come già accennato in apertura, il periodo non è propriamente dei migliori per lanciare uno smartphone low cost e, infatti, nelle ultime settimane si sono viste ben poche novità sotto i 200 euro. Tuttavia, vale la pena segnalare che all'estero ci sono stati il reveal di Redmi Note 11R e la presentazione di Redmi Note 12 5G, anche se non ci sono ancora molti dettagli in merito a un possibile arrivo di questi dispositivi dalle nostre parti.

Di recente, poi, c'è stato il lancio in Italia di Realme C33, mentre tra i prodotti che abbiamo avuto l'opportunità di mettere alla prova non mancano di certo.

In tal senso, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di POCO M5, pubblicata a inizio settembre 2022. Insomma, se state valutando l'acquisto di uno smartphone low cost in vista di Black Friday e periodo natalizio, portandosi avanti potrebbe essere possibile fare anche degli ottimi affari.