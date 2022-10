I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Ottobre 2022

Ottobre 2022 è ormai arrivato e l'estate è un lontano ricordo. Ci apprestiamo a entrare nei mesi finali dell'anno, ma trattandosi della prima settimana del mese, come di consueto, andremo alla scoperta dei migliori dispositivi presenti nella fascia sotto i 200 euro del mercato Android, ovvero quella a cui puntano gli utenti che non hanno un budget poi così elevato per i motivi più disparati.

In questo contesto, nelle ultime settimane non abbiamo assistito a troppi sconvolgimenti, ma non sono mancati annunci importanti come quello di POCO M5. In linea generale, al solito, le questioni da approfondire non mancano di certo, quindi è arrivato il momento di immergerci ancora una volta nel mastodontico mondo degli smartphone Android.



POCO M4 Pro 5G

Uno dei dispositivi più validi nel segmento entry-level del mercato è da mesi l'ottimo POCO M4 Pro 5G. Venduto a 159,90 euro sul portale di POCO (6/128GB), questo smartphone può rappresentare un ottimo compagno di viaggio per parecchie persone, dallo studente squattrinato a chi cerca una connettività completa. Si tratta, infatti, di uno smartphone che dispone anche di supporto a 5G e NFC, utile per i pagamenti e per la scansione della carta d'identità elettronica.



Inoltre, non manca uno schermo con refresh rate di 90 Hz, mentre le prestazioni sono nella media. Certo, si scende a compromessi in termini di comparto fotografico, peso e dimensioni, ma capite bene che il rapporto qualità/prezzo non manca di certo. In ogni caso, se volete approfondire come si deve il prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO M4 Pro 5G.



Redmi 10C

Nel caso vi stiate chiedendo se ultimamente è uscito qualche dispositivo interessante venduto a un prezzo particolarmente contenuto, la risposta è Redmi 10C.

Si tratta di uno smartphone in grado di sorreggere le classiche operazioni quotidiane, pur non offrendo performance di elevata caratura. Oltre al prezzo di appena 133,50 euro su Amazon tramite rivenditori (4/64GB), ciò su cui si punta è invece l'ampia batteria da 5.000 mAh.

Tuttavia, non c'è solamente l'autonomia di mezzo, in quanto non manca il jack audio da 3,5 mm per le cuffie ma anche una connettività che comprende 4G e NFC.

Bisogna sottolineare che non manca qualche compromesso, considerata la presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 680 e di uno schermo a risoluzione solamente HD+. Questi aspetti potrebbero far storcere un po' il naso a un certo tipo di utente, ma nella fascia sotto i 150 euro si può tranquillamente chiudere un occhio.



Redmi Note 9T

I più attenti tra voi potrebbero chiedersi perché abbiamo deciso di inserire uno smartphone ormai un po' "datato" come Redmi Note 9T in questa sede. Ebbene, il motivo è da ricercarsi nel fatto che il mercato degli smartphone, soprattutto nelle fasce più basse, sta passando un periodo non esattamente dei più rosei. Questo significa che anche dispositivi usciti un po' di tempo fa possono risultare interessanti. Per intenderci, Redmi Note 9T dispone di un'ampia batteria da 5.000 mAh, nonché di un comparto connettività che include NFC e 5G.

Tutto questo a un prezzo che sul portale ufficiale di Xiaomi viene indicato come pari a 134,99 euro (4/64GB). Purtroppo al momento in cui scriviamo la disponibilità non è delle migliori, ma a un prezzo in linea con quello suggerito si tratta di una buona occasione. Va detto che anche in questo caso ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione, in primis il refresh rate del display, dato che è solamente standard a 60 Hz. Le dimensioni del dispositivo non sono, poi, propriamente delle più contenute, ma in linea generale non si può chiedere molto di più in questo periodo.



Scelta del mercato: Redmi Note 11

Cosa stanno scegliendo in questo periodo gli italiani nella fascia entry-level del mercato Android secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia? Il più venduto al momento risulta il Redmi Note 11, venduto a 184,89 euro tramite rivenditori (4/128GB).

D'altronde, si fa riferimento a un dispositivo che presenta una ricarica a 33W, nonché una buona autonomia e un display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Presenti, inoltre, un comparto connettività completo di 4G e NFC, così come un reparto fotografico che non delude le aspettative.

Purtroppo, una delle pecche principali del prodotto sono le prestazioni, visto che durante la nostra prova abbiamo riscontrato un kill troppo aggressivo delle applicazioni in background, ma in linea generale sembra che un buon numero di persone stia riuscendo ad andare oltre a questo tipo di "limitazioni".



I nuovi smartphone Android low cost: da POCO M5 a Redmi A1+

Tra le principali novità del periodo nella fascia sotto i 200 euro non possiamo non citare l'uscita della nostra recensione di POCO M5, smartphone figlio del momento non propriamente dei più rosei del mercato, che non riesce a raggiungere quanto offerto dal già citato POCO M4 Pro 5G in termini di salto generazionale, ma che potrebbe comunque interessarvi approfondire.



Per il resto, all'estero sono arrivati i reveal di dispositivi come Redmi 11 Prime, Redmi 11 Prime 5G, Redmi A1, Redmi Note 11R, Motorola Moto e22 e Motorola Moto e22i. Infine, un dispositivo su cui si stanno concentrando attualmente i rumor è Redmi A1+, ma per il momento le informazioni relative all'Italia per questi modelli scarseggiano.