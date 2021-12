I migliori smartphone Android del 2021 tra 200 e 300 euro, Everyeye Awards

Ci avviciniamo sempre più alle festività natalizie di questo 2021. Quello che sta per giungere alla sua conclusione non rappresenta probabilmente il migliore degli anni per l'industria, tenendo bene a mente che la carenza di chip ha fatto calare le spedizioni, i dispositivi intriganti però non sono di certo mancati nella fascia del mercato Android tra 200 e 300 euro. In questo contesto, è giunto il momento di decretare i vincitori del segmento 200-300 degli Everyeye Awards, in cui vedremo quali sono gli smartphone che hanno segnato maggiormente il 2021, sia sulla base della qualità dei prodotti che sull'impatto che hanno avuto. Prima di entrare nel vivo dell'analisi, ci teniamo semplicemente a ricordarvi che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei vari produttori.

Il vero flagship killer: POCO F3

Qualcomm Snapdragon 870, 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Probabilmente bastano queste tre caratteristiche per farvi comprendere il motivo per cui POCO F3 è da considerare a tutti gli effetti un flagship killer. Le prestazioni sono al top della fascia ma a rendere interessante questo modello non è solo la potenza, in quanto non mancano uno schermo di tutto rispetto, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e un reparto connettività che include Wi-Fi 6, 5G e NFC, giusto per citare alcuni dei suoi punti di forza, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di POCO F3.

Certo, alcune pecche ci sono, dall'assenza del jack audio da 3,5 mm all'impossibilità di espandere la memoria interna, passando per qualche lacuna proprio a livello di display. Nonostante questo, anche in virtù dell'intrigante prezzo di 295 euro sul portale ufficiale di Xiaomi, POCO F3 può sicuramente fare felice un buon numero di utenti.

Lo smartphone tuttofare: Redmi Note 10 Pro

Se state cercando un dispositivo solido e in grado di accompagnarvi senza problemi un po' in tutte le vostre giornate, potreste voler dare un'occhiata a Redmi Note 10 Pro. Per intenderci, si tratta del modello che più di tutti raccoglie l'eredità della famiglia Redmi Note, come l'intramontabile Redmi Note 7, che una nutrita schiera di appassionati ricorda con un po' di positiva nostalgia.

Difficilmente il dispositivo delude, visto che presenta un buon pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, la ricarica rapida a 33W e un comparto connettività che include anche 4G e NFC. Tra l'altro, il reparto fotografico non è poi così male per la fascia di prezzo presa in considerazione, come potete approfondire nella nostra recensione di Redmi Note 10 Pro.

Non potevano mancare dei compromessi, e infatti ci sono sbavature legate, ad esempio, alle foto grandangolari e alla sporgenza un po' troppo elevata del modulo fotocamere. Tuttavia, in linea generale Redmi Note 10 Pro si merita sicuramente un posto in questa classifica, considerato anche l'ottimo prezzo di 245,82 euro sul portale di Xiaomi (6/64GB).

La proposta 5G senza compromessi: OnePlus Nord CE 5G

Nel 2021 abbiamo visto alcuni smartphone 5G puntare a offrire il minor prezzo possibile scendendo però a patti in termini di prestazioni. Non è di certo questo il caso di OnePlus Nord CE 5G, che invece rientra tra le soluzioni più intriganti, considerato anche il costo di 299 euro sul sito Web ufficiale di OnePlus per la variante da 6/128 GB. Tra i principali punti di forza dello smartphone troviamo anche un display con refresh rate di 90 Hz e un reparto connettività che include persino NFC e jack audio per le cuffie. Le performance possono poi sorreggere tranquillamente le attività quotidiane, quindi, come già accennato, non si scende a compromessi da quel punto di vista. Per approfondire al meglio la questione, potete in ogni caso fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G.

Al netto di ciò, come potete ben immaginare, qualcosa che può potenzialmente far storcere il naso a un certo tipo di utente c'è, ma non si tratta di nulla di particolarmente insormontabile. Pensiamo all'assenza dello slider fisico che solitamente si trova sui dispositivi di OnePlus e all'impossibilità di espandere la memoria interna. C'è poi qualche pecca in termini di reparto fotografico. Tuttavia, contestualizzando il dispositivo nella fascia di prezzo sotto i 300 euro e ricordando che si tratta di uno smartphone 5G, di fatto i compromessi a cui si scende sono pressoché nulli.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52

In assenza di dati di vendita precisi per quel che riguarda questa fascia, abbiamo deciso di decretare la scelta del mercato prendendo in considerazione il numero di volte in cui i dispositivi sono comparsi in questa posizione all'interno delle nostre guide pubblicate nel corso dei 2021, basandoci sempre sulla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia.

Ebbene nella fascia tra 200 e 300 euro ci sarebbe una parità, in quanto due dispositivi sono stati decretati "scelta del mercato" per due mesi di fila e parliamo di Redmi Note 9 Pro e Samsung Galaxy A52, rispettivamente per i mesi di febbraio e marzo e di maggio e giugno.

Tra i due abbiamo scelto il secondo in quanto già il suo precedessore A51 si era guadagnato questo posto ad aprile 2021, ma anche perché si fa riferimento a un modello che porta sotto i 300 euro una caratteristica difficile da trovare in questa fascia: la certificazione IP67.

Oltre alla resistenza ai liquidi, altri punti di forza della proposta di Samsung risiedono nella presenza di un ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, nonché di un reparto connettività completo di 4G e NFC e di un comparto fotografico tutto sommato non male. Certo non tutto è perfetto, basti guardare alla ricarica non esattamente delle più veloci o ai materiali non propriamente "Premium". Tuttavia, le performance sono in grado di sostenere le classiche operazioni del quotidiano.

Insomma, i motivi per cui un buon numero di persone si è trovato bene con questo modello ci sono eccome. Il prezzo purtroppo è salito nel corso del tempo, ma questo modello si può trovare ancora oggi scontato a 299 euro su alcuni dei principali store online nel taglio da 6/128GB.

Menzioni speciali e aspettative per il futuro

Oltre ai modelli citati in precedenza, il mercato pullula di ulteriori proposte che ben rappresentano questa fascia di prezzo. Giusto per farvi qualche esempio, durante il 2021 sono stati lanciati smartphone come POCO M4 Pro 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Samsung Galaxy M22, Honor 50 Lite, Motorola Moto G31, Moto G41 e Moto G51 5G. Se state invece cercando un dispositivo atipico, il lancio di Gigaset GS5 rappresenta senza dubbio un'occasione imperdibile per un tuffo nel passato, grazie alla batteria rimovibile. Per certi versi uno smartphone d'altri tempi, accompagnato però anche da una scheda tecnica non così male.

Uscendo dai confini del Belpaese, gli annunci interessanti non sono mancati di certo. Basti pensare al reveal di Redmi Note 11T, con la gamma Redmi Note 11 attesa in Europa per l'inizio del 2022, nonché all'annuncio di Motorola Moto Edge S30, device interessante che dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 888+ e che curiosamente potrebbe rientrare in una fascia di prezzo non molto lontana dai 300 euro, anche se circolano voci di un possibile costo di partenza addirittura più basso, intorno più o meno ai 250 euro.

Guardando invece al futuro, i rumor nell'ultimo periodo si sono concentrati su Realme 9i e Redmi K50 ma le aspettative per questo 2022 non mancano. Sarà possibile vedere sempre più produttori aggredire la fascia di prezzo tra 200 e 300 euro sfruttando processori top di gamma del 2020 o 2021? Lo scopriremo molto presto.