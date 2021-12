I migliori smartphone Android del 2021 sotto i 200 euro, Everyeye Awards

Signore e signori, ci siamo. È giunto il momento di aprire le danze e assegnare gli Everyeye Awards della sezione Tech. In questo contesto verranno premiati i dispositivi Android sotto i 200 euro presentati nel 2021 che riteniamo i più validi sul mercato. I fattori che ci hanno portato alle decisioni di seguito sono molteplici, abbiamo preso in considerazione l'impatto che i vari smartphone hanno avuto nel corso dell'anno, mantenendo però lo sguardo puntato sul presente e consigliando dunque quei dispositivi che ancora oggi rappresentano il meglio sulla piazza. Infine, abbiamo lasciato alla fase conclusiva l'analisi di quanto potrebbe avvenire in futuro. Prima di partire, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

Il miglior smartphone 5G low cost: Redmi Note 9T

Siamo stati indecisi fino all'ultimo momento sul miglior smartphone 5G low cost. Il recente approdo sul mercato di POCO M4 Pro 5G ha fatto un po' vacillare le ambizioni al trono dell'ormai ben conosciuto Redmi Note 9T, ma alla fine abbiamo puntato su quest'ultimo considerando che, dopo un primo periodo a 199,90 euro, POCO M4 Pro 5G ora costa 229,90 euro (4/64 GB). Redmi Note 9T si trova, invece, a 190,19 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, sempre nella versione da 4/64 GB.

Va poi tenuto in considerazione che Redmi Note 9T ha convinto un buon numero di utenti nel corso dell'anno, ulteriore motivo per cui si merita questo posto. D'altronde, si tratta di un dispositivo compatibile con gli ultimi standard in termini di connettività, con chip NFC e persino il jack audio per le cuffie cablate. A supporto di un ottimo device troviamo anche un'ampia batteria da 5.000 mAh, che garantisce una buona autonomia. Le performance, invece, sono nella media della categoria.

Insomma, ci è sembrato giusto incoronare questo dispositivo come miglior smartphone 5G low cost del 2021 nonostante sia arrivato in Italia nel mese di gennaio. Tuttavia, non manca qualche pecca, come le dimensioni, non delle più contenute, la presenza di qualche pubblicità e lo schermo con frequenza di aggiornamento di vecchia generazione. Nonostante questo, chi sceglierà Redmi Note 9T difficilmente si potrà dire deluso.

Il campione di autonomia: Redmi 9T

Un altro dispositivo Redmi, costola di una Xiaomi che anche nel 2021 si è confermata tra i produttori più attivi e interessanti nel panorama Android. Il campione nella categoria Autonomia è Redmi 9T, da non confondere con il Redmi Note 9T, che si fa forte di una batteria da ben 6.000 mAh. Per il resto, non mancano il jack audio per le cuffie e il supporto a 4G e NFC, così come delle prestazioni in grado di sorreggere tranquillamente le operazioni del quotidiano.

Insomma, a fronte di un prezzo piuttosto contenuto, ovvero 177 euro su Amazon Italia tramite rivenditori per la variante con 4/64 GB di memoria, un utente alla ricerca di queste caratteristiche potrà trovare un ottimo compagno in Redmi 9T. Certo, non si parla di perfezione nei comparti non menzionati, anzi per il resto si tratta di uno smartphone nella media, ma sicuramente questo modello trova un'ottima collocazione sul mercato.

Miglior rapporto qualità/prezzo: OnePlus Nord N100

Nonostante l'annuncio avvenuto a fine 2020, OnePlus Nord N100 è riuscito ad attirare realmente l'attenzione del pubblico solamente nel 2021, soprattutto grazie a un corposo calo di prezzo. Il dispositivo è stato più volte al centro di ottime offerte, fino ad arrivare a costare 149 euro sul portale ufficiale di OnePlus con 4/64 GB. Questo smartphone si è fatto notare per il buon rapporto qualità/prezzo, diventando un'ottima soluzione per coloro che vogliono spendere il meno possibile senza dover rinunciare a un buon dispositivo nel complesso. Tra i punti di forza della proposta di OnePlus troviamo un comparto connettività completo di 4G, NFC e jack audio per le cuffie, nonché un'ampia batteria da 5.000 mAh.

Interessanti anche peso e dimensioni, che sono più contenuti rispetto a molti altri modelli disponibili sul mercato, così come la presenza di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Le prestazioni garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 460, invece, non sono propriamente al top della categoria e la risoluzione solamente HD+ del display potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Il comparto fotografico poi, non proprio impeccabile, e un limitato supporto software potrebbe farlo fermare anzitempo. Eppure, nonostante questo, il prezzo è particolarmente basso e sicuramente un target non troppo esigente potrà apprezzare nel suo complesso l'esperienza offerta da OnePlus Nord N100.

La scelta del mercato: Samsung Galaxy A12

Per decretare il miglior smartphone Android sotto i 200 euro secondo il pubblico abbiamo deciso di basarci sui dati di vendita. A tal proposito, secondo gli analisti di IDC, tra gli smartphone più popolari del 2021 nei primi tre trimestri c'è anche un modello Android, il Samsung Galaxy A12. Non a caso quest'ultimo era già finito nelle prime posizioni della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, di cui abbiamo parlato nel nostro speciale sui migliori smartphone Android di luglio 2021 sotto i 200 euro. D'altronde, il produttore sudcoreano in Italia gode di un discreto seguito, dovuto anche a una fidelizzazione acquisita nel corso degli anni grazie ad altri modelli.

Anche il prezzo non è niente male, pari a 164,95 euro su Amazon Italia tramite rivenditori nella variante da 4/64 GB. Non sono pochi gli utenti che si sono trovati bene con questo dispositivo, nonostante non sia tra i più apprezzati dalla critica. A ogni modo, solitamente chi punta alla fascia di prezzo sotto i 200 euro sa di dover chiudere un occhio su determinate mancanze. Nel caso di Samsung Galaxy A12 la ricarica a 15 W non è propriamente delle più rapide, lo schermo non è dei migliori, manca una frequenza di aggiornamento aumentata e il comparto fotografico è solamente sufficiente. Tra i lati positivi, invece, la presenza di un'ampia batteria da 5.000 mAh, del jack audio e di un comparto connettività completo di NFC e 4G. Galaxy A12 ci ricorda che non esiste uno smartphone migliore di altri in tutto e per tutto, ma che ogni utente ha le sue esigenze, uno dei motivi per cui non abbiamo mai stilato una vera e propria classifica.

Altri modelli e aspettative per il 2022

Le settimane finali di questo 2021 hanno visto l'annuncio di diversi dispositivi che potreste voler approfondire. Non c'è stata alcuna grande uscita in grado di spodestare i modelli analizzati in precedenza ma potrebbe essere interessante valutarne qualcuno. Tra i modelli svelati di recente per questa fascia, sono meritevoli di menzione Wiko Y52, Realme C25Y e Realme C2Y. Il primo punta molto su un prezzo di partenza particolarmente basso, ovvero 79 euro, mentre i prodotti di Realme mirano a convincere gli utenti principalmente per via della presenza di una batteria da 5.000 mAh.

Guardando invece a smartphone già usciti da tempo ma che possono risultare ancora oggi interessanti, durante il Black Friday 2021 alcuni dispositivi sono scesi sotto i 200 euro per un certo periodo di tempo, convincendo particolarmente gli utenti. È il caso di POCO X3 Pro, entrato a più riprese in questa fascia di prezzo tramite varie promozioni e diventato lo smartphone più venduto del Black Friday 2021. Al momento in cui scriviamo, però, il dispositivo viene proposto a un prezzo più elevato dai principali store online, in attesa del prossimo ribasso però potrebbe risultare utile dare un'occhiata alla nostra recensione di POCO X3 Pro. Da tenere sott'occhio anche un altro dispositivo di recente rilascio. Stiamo parlando dell'arrivo in Italia di Redmi 10, avvenuto soltanto a settembre 2021.

Quanto al futuro, i rumor si stanno concentrando principalmente sulla gamma Redmi Note 11 in Europa, Realme 9i, Samsung Galaxy A03 e Motorola Moto G12. Visti i nomi coinvolti, probabilmente ne vedremo delle belle a inizio 2022. Una delle indiscrezioni che, se confermata, potrebbe delineare la rotta del futuro della fascia sotto i 200 euro è relativa alla presunta volontà da parte di Samsung di rendere impermeabili con certificazione IP67 anche i dispositivi low cost della gamma Galaxy A. Inoltre, ci aspettiamo che sempre più smartphone 5G vengano lanciati a un prezzo inferiore ai 200 euro. Per questi casi si entra tuttavia nel campo di rumor e aspettative, ma sicuramente le novità non mancheranno. Staremo a vedere.