I migliori smartphone Android del 2021 tra 300 e 500 euro, Everyeye Awards

Mentre un buon numero di persone è alla spasmodica ricerca del regalo perfetto per le imminenti festività del 2021, potrebbe essere il momento perfetto per scoprire le migliori soluzioni del mercato degli smartphone Android nella fascia tra 300 e 500 euro. Ecco quindi gli Everyeye Awards del 2021, che potrebbero dare ottimi spunti per un regalo last minute a chi dispone di questo tipo di budget, prendendo in considerazione i prezzi di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori e senza dimenticarci di dare uno sguardo al futuro e alle aspettative per il 2022.

Miglior smartphone per design: OPPO Reno6 5G

Se siete degli amanti del design, probabilmente uno smartphone da tenere in considerazione è OPPO Reno6 5G. L'ultimo medio gamma del produttore asiatico sfoggia un look particolarmente accattivante, che sembra quasi ricordare un "cubetto di ghiaccio" nella zona della fotocamera. Il prezzo tra l'altro non è male, anzi: 429,99 euro su Amazon (8/128GB). Pagato il costo del biglietto, è possibile portarsi a casa un modello dai numerosi punti di forza, tra cui un comparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G, la ricarica rapida a 65W e un livello di performance assolutamente in linea con la fascia, in grado di sorreggere senza intoppi le principali operazioni quotidiane.

Certo, non si tratta di un device che mira a primeggiare in tutti i campi, come risulta evidente per via di un reparto fotografico non tra i più riusciti e dell'assenza di feature come la ricarica wireless e l'espansione di memoria, ma sicuramente farà contenti molti dei suoi possessori, considerando anche la presenza di un ottimo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, di una buona qualità costruttiva e di una discreta maneggevolezza. L'autonomia, invece, si attesta nella media di questa fascia, senza particolari spunti o incertezze.

In ogni caso, chi cerca uno smartphone dal design elegante e raffinato sa dove trovarlo. Per ulteriori approfondimenti, come sempre, è possibile dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO Reno6 5G.

La grande sorpresa: OnePlus Nord 2 5G

Tra i dispositivi che più di tutti hanno sorpreso in questa fascia di prezzo nel 2021 c'è sicuramente OnePlus Nord 2 5G. Si tratta di uno smartphone che è riuscito, pur avvalendosi di un processore MediaTek e dunque non partendo dai migliori presupposti, a non scendere a troppi compromessi in termini di performance, paragonabili a quelle di un modello con SoC Qualcomm Snapdragon 865. Inoltre, si tratta di uno smartphone completo un po' sotto tutti i punti di vista, dallo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz alla buona autonomia, passando per il comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6. Il Nord 2 può effettivamente rappresentare un'ottima soluzione per un discreto numero di utenti, considerando anche il prezzo di 374,97 euro su Amazon per il modello da 8/128 GB.

I compromessi arrivano con i materiali, non esattamente da flagship, dall'impossibilità di espandere la memoria interna e, anche qui, da un comparto fotografico non tra i migliori. Di questo e di tanto altro ancora abbiamo parlato nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G e ricordiamo agli appassionati che solo recentemente è stata lanciata una edizione limitata di OnePlus Nord 2 5G dedicata a Pac-Man, che però ha un prezzo consigliato di 529 euro in versione 12/256GB .

Miglior smartphone da gaming low cost: RedMagic 6R

Se giocate spesso su mobile e avete intenzione di arricchire la vostra esperienza sotto questo punto di vista, la migliore opzione in questa fascia di prezzo è probabilmente RedMagic 6R. Si tratta di un dispositivo secondo a nessuno in termini di prestazioni per via della presenza del chip Qualcomm Snapdragon 888 sotto la scocca, arricchito oltretutto da miriadi di funzionalità dedicate al gaming intensivo, dai trigger dorsali alle ottimizzazioni del software. Redmagic 6R tra l'altro rappresenta anche uno smartphone da gaming più maneggevole e sobrio del solito. Sicuramente si tratta di una soluzione atipica e da consigliare a chi conosce bene il mondo Android, ma i motivi per cui è bene assegnare a questo modello lo scettro di miglior dispositivo da gaming low cost ci sono eccome.

Nella lunga lista di pregi del nuovo 6R, come non menzionare lo schermo OLED con refresh rate di 144Hz e un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E. Un ottimo smartphone per la fascia di prezzo che tuttavia non riesce a convincere del tutto nella personalizzazione dell'interfaccia di Android, non propriamente tra le più curate, nel sistema di raffreddamento e nell'autonomia. Tuttavia, il costo probabilmente farà chiudere un occhio su questi aspetti a un buon numero di persone, dato che si può trovare a 449 euro sul portale di RedMagic per il modello da 8/128 GB. Certo, la disponibilità in questo periodo non è delle migliori, ma in questa fascia è difficile trovare uno smartphone da gaming altrettanto valido. Anche questo device è passato sotto la nostra lente d'ingrandimento e potete approfondirne tutti i dettagli nella nostra recensione di RedMagic 6R.

Scelta del mercato: OnePlus 8T

In assenza di dati di vendita più precisi relativi ai modelli tra 300 e 500 euro, nella nostra scelta del mercato abbiamo deciso di assegnare lo scettro allo smartphone comparso più volte in questa posizione nel corso dell'anno, con una presenza pressoché costante nella classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Ci riferiamo a OnePlus 8T, flagship del 2020 che ha conquistato il mercato in solitaria sia a giugno che a novembre 2021. Nonostante si tratti di un dispositivo della scorsa generazione, il prezzo di 389,99 euro su Amazon per la variante da 8/128 GB lo rende un discreto affare.

In effetti, siamo di fronte a uno smartphone che dispone di tutte le caratteristiche per convincere chi non ha la necessità di puntare all'ultima novità del mercato. Troviamo delle buone performance, garantite dalla presenza del chip Qualcomm Snapdragon 865, un buon comparto fotografico e un ottimo display Fluid AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Presenti, inoltre, la ricarica rapida a 65W con tecnologia Warp e il supporto a 5G e Wi-Fi 6, come potrete scoprire e approfondire anche nella nostra recensione di OnePlus 8T. Mancano all'appello la possibilità di espandere la memoria e la ricarica wireless, ma visto il discreto successo anche nel 2021, è chiaro che si tratti di aspetti sui quali un buon numero di persone è ancora disposto a soprassedere.

Aspettative per il futuro e menzioni speciali

Nonostante le difficoltà riscontrate in generale dall'industria della tecnologia nel corso del 2021, il mercato Android è stato comunque discretamente prolifico. Per questo motivo, è bene guardare non solamente ai nostri consigli e alla scelta del mercato, ma anche ad alcuni modelli che non rappresentano forse il top ma possono comunque ritagliarsi la loro buona fanbase.

Parliamo principalmente dei cosiddetti feature-phone e, in questo contesto, nelle ultime settimane abbiamo assistito al ritorno di un'icona dei dispositivi rugged, del quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Motorola Defy, primo frutto della partnership con Bullitt, offerto a un prezzo di 329 euro in Italia.

Degni di menzione anche Honor 50 5G, smartphone che ormai si trova anche sotto i 500 euro, Xiaomi 11T e Xiaomi Mi 11i 5G, che nel corso dell'anno hanno toccato questa fascia di prezzo e convinto non pochi utenti. Inoltre, è bene ricordare che è già stato svelato Moto Edge X30, primo smartphone con processore Snapdragon 8 Gen 1, anche se per la disponibilità europea ci sarà da attendere.

Tra gli spunti per il futuro, ricordiamo che di recente è stato avvistato il nuovo Google Pixel 6a, su cui i rumor si stanno concentrando in quest'ultima parte del 2021. Ma cosa ci aspetta per il 2022? Anche il prossimo anno assisteremo a una battaglia tra smartphone da gaming low cost, come avvenuto negli ultimi dodici mesi con dispositivi come RedMagic 6R e Black Shark 4? Il diffondersi di processori ad alte prestazioni, come lo Snapdragon 870, ma non classificati come top di gamma puri lascia ben sperare ma, come sempre, non ci resta che scoprirlo insieme.