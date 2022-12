I migliori smartphone Android del 2022 tra 200 e 300 euro, Everyeye Awards

La seconda settimana di dicembre 2022 sta per giungere al termine: archiviata la cerimonia dei The Game Awards con una marea di novità per il 2023 videoludico, su queste pagine gli Everyeye Awards sono ancora al loro secondo appuntamento e questa volta ci fermeremo nella fascia tra 200 e 300 euro del mercato Android.

Si tratta di un segmento intermedio del mercato, in cui è possibile trovare smartphone relativamente low cost ma con la giusta attenzione anche completi sotto più fronti. L'ora è scoccata, è arrivato il momento di decretare i migliori dispositivi attualmente a disposizione e di dare un rapido sguardo anche al futuro.



Il best buy: POCO X4 Pro 5G

In un 2022 che non ha visto poi così tante uscite di spessore in questa fascia, POCO X4 Pro 5G non può che rappresentare il best buy.

Si fa riferimento a un dispositivo solido sotto molti fronti, dalla ricarica a 67W al display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, passando per il reparto connettività che include NFC e 5G. Il prezzo? 229,90 euro sul sito Web ufficiale (6/128GB).

Come potrete immaginare, non si tratta del dispositivo perfetto, vista anche la fascia di prezzo presa in considerazione. Il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, per esempio, non è esattamente il migliore dei chip attualmente a disposizione, così come bisogna tenere a mente che il reparto fotografico scende a diversi compromessi (limitando, ad esempio, i video al Full HD/30 fps).

Potrete fare comunque riferimento alla nostra recensione di POCO X4 Pro 5G, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che questo dispositivo possa rappresentare per molti lo smartphone migliore da acquistare in questa fascia di prezzo.



Il modaiolo: Realme GT Master Edition

Per i più attenti al design, uno smartphone da prendere seriamente in considerazione in questa fascia di prezzo è Realme GT Master Edition, soprattutto nella sua colorazione Voyager Grey, che sfoggia un design esclusivo partorito dalla mente del designer giapponese Naoto Fukusawa.

Questo smartphone si si allontana dagli ormai tradizionali canoni estetici del mercato Android proponendo una soluzione sicuramente alternativa e interessante.

Non è solamente il design a rendere interessante il Realme GT Master Edition, considerata la presenza di un display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, di un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G e della ricarica SuperDart a 65W.



Tutto questo ha un prezzo di 279,99 euro sul sito Web ufficiale (6/128GB).

Certo, anche qui non è tutto perfetto, in quanto fanno un po' storcere il naso aspetti il comparto fotografico, che non riesce a puntare al top del mercato. C'è, poi, l'impossibilità di espandere la memoria interna, così come l'autonomia non risulta propriamente granitica.

Nonostante questo, Realme GT Master Edition si merita un posto tra i migliori smartphone di questa fascia, considerando che non sempre si trovano dispositivi low cost con queste caratteristiche e anche in grado di offrire un tocco di stile e personalità.

Va detto che lo smartphone è approdato sul mercato nel 2021, ma capite bene che in un periodo non propriamente dei più rosei per il mondo dei dispositivi low cost, questo modello continua a rappresentare una buona soluzione.



La scelta del mercato: Samsung Galaxy A52s 5G

Nella fascia tra 200 e 300 euro, lo smartphone che nel corso dell'anno si è preso più volte il posto relativo alla "scelta del mercato", ovvero che si è piazzato più in alto nella classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, è Samsung Galaxy A52s 5G.

Nonostante sia stato ufficializzato nel 2021, questo dispositivo è riuscito a ottenere questa posizione nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2022. Insomma, un buon numero di connazionali si è trovato bene con questo modello, che al momento in cui scriviamo viene proposto a 317 euro tramite rivenditori (6/128GB).

Purtroppo i prezzi sono in continua oscillazione in questo periodo, ma spesso è possibile trovarlo anche sotto i 300 euro, dunque potreste volerci dare quantomeno un'occhiata.



Tra i suoi punti di forza assoluti, troviamo una caratteristica che non si trova facilmente in questa fascia di prezzo: la certificazione IP67.

Convincono anche il comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6, così come il buon display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Non manca un reparto fotografico che non delude le aspettative, mentre le principali pecche si trovano nell'utilizzo abbondante della plastica a livello di materiali e nel caricabatterie in confezione (che è solamente da 15W, nonostante il modello supporti anche i 25W).

Tuttavia, Samsung Galaxy A52s 5G è uno smartphone in grado di convincere molte persone che puntano a questa fascia di prezzo e la posizione di "scelta del mercato" non fa che confermarlo.



Presente e futuro della fascia tra 200 e 300 euro

Nonostante l'anno 2022 non sia stato esattamente positivo per il mondo degli smartphone in generale, abbiamo visto che la possibilità di scelta nella fascia tra 200 e 300 euro per fortuna non manca. Andando oltre ai modelli già citati in precedenza, di recente c'è stato il reveal di Realme 10 4G, ma anche l'annuncio di TCL 40 R 5G e la presentazione di vivo Y35 e vivo Y22s.



Da non dimenticare inoltre la disponibilità di dispositivi come POCO M5s, Honor X8 5G, POCO F3, Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A23 5G.

Nel frattempo i rumor di recente si sono concentrati sulla gamma Redmi Note 12 e sul lancio Global di quest'ultima, che potrebbe avvenire a stretto giro.

Insomma, i modelli disponibili sul mercato sono molti e il supporto al 5G si sta espandendo in modo importante anche in questa fascia. Per il futuro ci si aspetta che il numero di smartphone in grado di supportare il più recente standard di connettività cresca ulteriormente.