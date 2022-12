I migliori smartphone Android del 2022 tra 300 e 500 euro: Everyeye Awards

La puntata degli Everyeye Awards che precede la settimana di Natale si sofferma su una delle fasce del mercato Android più movimentate del 2022, ovvero quella tra i 300 e i 500 euro.

In questa parentesi di prezzo abbiamo assistito ad avvincenti sfide tra design e prestazioni, così come non sono mancate sorprese di spessore. Le scelte sono state ardue, come potrete immaginare, per quello che a oggi rappresenta probabilmente il segmento più infuocati dell'intero settore, ma alla fine siamo arrivati a delle conclusioni in larga parte già attese: ecco i vincitori!



La novità: Nothing Phone (1)

L'inizio della nuova epopea di Carl Pei e soci è stata sicuramente tra le storie più interessanti in ambito smartphone non solamente del 2022, ma in generale degli ultimi anni: non è cosa da tutti i giorni assistere alla nascita di un nuovo brand tra i grandi del settore, cosa che è invece avvenuta con Nothing Phone (1), dispositivo che è stato in grado di attirare l'attenzione già prima del suo arrivo sul mercato.

Al netto dell'hype, alimentato ad arte dall'azienda, ciò che ne è risultato è un medio gamma valido sotto molti fronti, con un carattere identitario preciso, rappresentato dall'interfaccia Glifo incastonata sul retro con miriadi di LED e che gli consente di risultare immediatamente riconoscibile.

Di questo e di tanto altro abbiamo già parlato nella nostra recensione di Nothing Phone (1) ma, tirando le somme, non si fa riferimento a una caratteristica che tutti riterranno indispensabile e il cui effetto sorpresa si dissiperà con l'uso, ma è sicuramente un tocco in più se pensiamo che si tratta di un dispositivo che si colloca comunque molto bene sul mercato.



Nothing Phone (1) presenta anche un comparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G, nonché uno schermo Flexible OLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz che gli conferisce un altro segno identitario: la perfetta simmetria delle cornici.

C'è, poi, un comparto fotografico niente male, così come si fanno notare alcune funzionalità che difficilmente troviamo altrove, ad esempio la ricarica wireless inversa per gli auricolari Nothing Ear (1) appoggiando l'astuccio sul retro dello smartphone.

A fronte di un prezzo di 399,99 euro su Amazon (8/128GB), risulta complesso non consigliare l'opera prima della nuova realtà di Carl Pei a un utente appassionato e alla ricerca di un prodotto premium al giusto prezzo.

Bisogna comunque tenere a mente i suoi compromessi, come ad esempio l'assenza del caricatore in confezione, l'impossibilità di espandere la memoria interna e la ricarica "limitata" a 33W (anche se altri brand scendono ulteriormente da questo punto di vista).

In ogni caso, Nothing Phone (1) rimane la novità assoluta del 2022.



La sorpresa: Google Pixel 6a

Nell'anno dell'hype per Nothing Phone (1), che già dai primi dettagli lasciava presagire il suo possibile successo (e clamore mediatico), un prodotto come Google Pixel 6a, annunciato a maggio 2022, rischiava di passare inosservato.

Eppure, Big G ha giocato molto bene le sue carte: l'arrivo nella fascia media di un dispositivo con processore proprietario Tensor, realizzato originariamente per i flagship del 2021, non può che rappresentare l'effettiva sorpresa del 2022.

Non è un caso che, anche a fronte di un prezzo di 393,24 euro su Amazon (6/128GB), si sia scomodata l'era Nexus per paragoni in fin dei conti tutt'altro che azzardati.

Non sono solo le performance ad aver convinto, in quanto si fa riferimento a uno smartphone completo su più fronti: presente la certificazione IP67, così come non manca un comparto connettività che include eSIM, 5G e Wi-Fi 6E.



Il sistema operativo Android propone un'esperienza completamente stock con molte funzionalità esclusive, come la Gomma magica.

Notevole il supporto, dato che gli update software sono garantiti per almeno 5 anni a partire dall'uscita, ma a stupire è stato anche il formato del device: un aspetto non di poco conto riguarda proprio peso e dimensioni, più contenuti rispetto a un buon numero di altri dispositivi.

Come evidenziato in maniera più approfondita nella nostra recensione di Google Pixel 6a, i motivi per scegliere un Pixel quest'anno non sono pochi.

Bisogna però guardare anche l'altra faccia della medaglia: si fa riferimento a uno smartphone divisivo, completo ma con rinunce per certi versi importanti, come la ricarica (si arriva a 18W e il caricabatterie è assente) e la frequenza di aggiornamento dello schermo di 60 Hz.

Inoltre, va sottolineato che non si può espandere lo storage interno e che la modalità Dual SIM può avvenire solo mediante eSIM.

Come del resto anche per gli altri dispositivi di questo segmento, anche in questo caso non si parla di un modello perfetto, ma Pixel 6a si merita sicuramente un posto tra gli smartphone più validi del 2022.



La scelta del mercato: OnePlus Nord 2 5G

Il dispositivo che si è preso per più volte nel corso dell'anno lo spazio dedicato alla scelta del mercato, che ricordiamo è basata sulla classifica dei dispositivi Bestseller di Amazon, è OnePlus Nord 2 5G.

Questo smartphone, attualmente venduto a 292,87 euro tramite rivenditori (8/128GB), è riuscito a occupare questa posizione nei mesi di settembre e ottobre.

Va detto che, in realtà, il dispositivo che in assoluto si è preso più volte questa posizione nel corso dell'anno, ovvero a gennaio, febbraio e marzo, è stato il Samsung Galaxy A52s 5G; tuttavia, quest'ultimo è recentemente sceso di prezzo ed è diventato la scelta del mercato tra i migliori smartphone Android tra 200 e 300 euro del 2022.



Con questo OnePlus Nord 2 5G si fa riferimento a un dispositivo che ha stupito per via delle buone prestazioni offerte dal processore MediaTek Dimensity 1200-AI, che è riuscito a convincere anche utenti che non se l'aspettavano.

Tra gli altri punti di forza troviamo uno schermo AMOLED con refresh rate di 90 Hz, nonché un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6. C'è poi una buona autonomia, come potrete leggere anche nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G. Peccato solamente per un comparto fotografico non esattamente al top, per l'impossibilità di espandere lo storage interno e per i materiali non propriamente definibili Premium, ma per il resto questo modello del 2021 può ancora oggi sfidare i competitor e convincere molti appassionati.



Altri modelli validi e futuro della fascia tra 300 e 500 euro

Andando oltre ai nostri consigli e alla scelta del mercato, vale la pena soffermarsi anche su altri modelli disponibili e a cui potreste voler quantomeno dare un'occhiata.

Come accennato in precedenza, infatti, quella tra i 300 e i 500 euro è stata una delle fasce più infuocate del 2022, motivo per cui la possibilità in termini di scelta non manca di certo. Per intenderci, a un prezzo compreso in questo segmento potete anche portarvi a casa dispositivi come POCO F4 GT e OnePlus Nord 2T 5G, che sono riusciti a convincere non poche persone.



Particolare menzione la meritano anche Honor 70, OPPO Reno8, Xiaomi 12T, Motorola Moto G72, Xiaomi 12 Lite e Motorola Edge 30 Neo: ve l'abbiamo detto, gli smartphone disponibili sono molti.

Per quel che riguarda, invece, i dispositivi legati per ora esclusivamente al mercato estero, tra i vari nomi vanno fatti quelli di Motorola Moto X40 (Edge 40 Pro), Realme 10 Pro, Realme 10 Pro+ e OPPO Reno 9 (sì, c'è già anche questa serie).

Volgendo lo sguardo al futuro, di recente i rumor si sono soffermati sul possibile futuro arrivo di modelli come OnePlus Nord CE 3 e Google Pixel 7a: insomma, sembra proprio che anche nel 2023 ne vedremo delle belle.