I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro ad agosto 2021

Anche in piena estate il mercato smartphone non si ferma. Nonostante il clima estivo, questo periodo si è rivelato pieno di novità per il mondo Android. Al netto degli annunci di Samsung per la fascia alta, sono infatti arrivati anche reveal legati alla fascia tra i 300 e i 500 euro.

Tra questi spicca sicuramente OnePlus Nord 2 5G, ma non va dimenticato anche l'annuncio delle serie Motorola Edge 20 e Honor 50, così come il lancio di vivo V21 5G. Insomma, le novità da analizzare non sono poche: prima di proseguire con l'analisi, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti Web ufficiali dei produttori.



Samsung Galaxy S20 FE

Lo sappiamo: si vocifera ormai da tempo del possibile arrivo del Samsung Galaxy S21 FE. Tuttavia, per il momento non si vede l'ombra di quest'ultimo e dunque Samsung Galaxy S20 FE rimane una delle scelte migliori in questa fascia, specialmente nella sua variante 4G che dispone del processore Qualcomm Snapdragon 865 (arrivata da poco in Italia). Il modello convince infatti sotto molti punti di vista, puntando a portare alcune caratteristiche dei top di gamma in una fascia di prezzo più bassa.



Tra i principali punti di forza troviamo delle buone prestazioni e un'autonomia che non deluderà molti utenti, nonché un comparto fotografico che può convincere un buon numero di persone.

Certo, non tutto è perfetto: la backcover è in plastica e la ricarica non è propriamente delle più veloci, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE. In ogni caso, lo smartphone vale sicuramente i 490,10 euro richiesti da Amazon Italia (6/128GB, 4G, Qualcomm Snapdragon 865).



RedMagic 6R

Se siete degli appassionati di videogiochi (se frequentate spesso queste pagine è probabile) oppure siete semplicemente alla ricerca di un dispositivo dall'elevata forza bruta, RedMagic 6R potrebbe fare per voi. Si tratta infatti di uno smartphone da gaming dal design più sobrio del solito, che non sfigura anche in ambienti professionali.

No, non stiamo scherzando: questa volta il brand ha messo da parte i LED e puntato su altri aspetti, come la maneggevolezza. Se siete interessati, potete approfondire il prodotto nella nostra recensione di RedMagic 6R.



Possiamo in ogni caso definire il telefono come un dispositivo atipico, che potrebbe non risultare adatto a tutti. Tuttavia, il prezzo di 499 euro sul portale ufficiale (8/128GB) è intrigante, considerando anche le ottime prestazioni (il processore è un Qualcomm Snapdragon 888). Per il resto, c'è un comparto connettività che presenta il supporto a 5G, Wi-Fi 6E e NFC, nonché un buono schermo OLED con refresh rate di 144 Hz.



Immancabili i trigger dorsali, che permettono di svolgere rapidamente le classiche azioni in-game. Oltre a questo, peso e dimensioni sono più contenuti rispetto a molti altri modelli. Per quel che riguarda invece le pecche, l'autonomia è solamente nella media, il reparto software non è dei più curati, il design è poco ispirato e il sistema di raffreddamento non sempre svolge al meglio il suo ruolo. Tuttavia, se siete degli utenti consapevoli, RedMagic 6R potrebbe rivelarsi una buona scelta.



Black Shark 4

L'arrivo degli smartphone da gaming nella fascia sotto i 500 euro fa capire quanto il mercato dei dispositivi Android si muova a ritmi elevati. Infatti, fino a poco tempo fa era essenzialmente impensabile riuscire a trovare un dispositivo del genere a questo costo, ma ora c'è persino possibilità di scelta.

Recentemente il mercato ha visto l'arrivo di un degno rivale del succitato RedMagic 6R: ci riferiamo a Black Shark 4. Quest'ultimo viene proposto a un prezzo di 499 euro sul sito Web ufficiale (8/128GB) e presenta buone performance e soprattutto una ricarica rapida cablata da record: 120W (anche se il caricabatterie nostrano è da 67W).



Il dispositivo risulta poi solido in diverse altre componenti, dallo schermo AMOLED con refresh rate di 144 Hz al reparto connettività che include 5G, Wi-Fi 6 e jack audio per le cuffie. Se siete interessati, potete approfondire ulteriormente lo smartphone tramite la nostra recensione di Black Shark 4.



Al lancio era stata criticata l'assenza dell'NFC, ma successivamente un aggiornamento software ha introdotto il supporto. Rimangono tuttavia le altre pecche, ovvero una personalizzazione non delle più curate, la mancanza dei DRM Widevine L1 (si arriva solamente a L3, quindi SD su Netflix e Prime Video) e l'impossibilità di espandere lo storage interno. Black Shark 4 può tuttavia rappresentare una soluzione valida per un certo tipo di utente.



Scelta del mercato: OnePlus Nord 2 5G

Analizzando la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia (che è in costante aggiornamento), il modello che sta convincendo più di tutti i connazionali in questa fascia di prezzo è OnePlus Nord 2 5G, proposto a 399 euro (8/128GB). D'altronde, si tratta di un'ottima scelta, visto il lavoro svolto dal brand. Non fatevi ingannare dalla presenza di un processore MediaTek: in questo caso le prestazioni sono più che buone (paragonabili a quanto offerto da uno Snapdragon 865).



Per approfondire lo smartphone come si deve, consigliamo di consultare la nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G, ma cerchiamo di farvi un "riassunto" in questa sede. Tra i maggiori punti di forza, oltre alle performance, troviamo un comparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G, un'autonomia non male, un design che convince e un buon schermo AMOLED con refresh rate di 90 Hz.



Certo, non tutto è perfetto: i materiali non sono propriamente da flagship, la memoria interna non è espandibile, è assente il jack audio per le cuffie e ci sono delle sbavature che possono emergere in alcuni contesti difficili in ambito fotografico. In ogni caso, OnePlus Nord 2 5G è sicuramente una delle migliori scelte che si possano fare in questa fascia di prezzo.



Uscite del mercato Android e futuro: da vivo V21 5G a Samsung Galaxy A52s

Come spiegato in apertura, nonostante il periodo estivo le novità non mancano di certo. Ad esempio, c'è stato l'arrivo di vivo V21 5G che presto potrete approfondire nella nostra recensione, nonché il rilascio di informazioni su Realme Flash (ovvero il primo smartphone Android con ricarica magnetica, ma al momento non sappiamo nulla su disponibilità e prezzo). Per il resto, sono stati svelati Motorola Edge 20 Lite e Motorola Edge (qui maggiori dettagli).



Ci sono poi le novità di Nokia, che non si è di certo risparmiata tra Nokia X10, Nokia X20 e Nokia XR20 (quest'ultimo è stato preso a pallonate da Roberto Carlos, sì avete capito bene). Tra non molto dovremmo vedere anche da noi ZTE Axon 30 5G (qui ulteriori informazioni), mentre il 9 settembre 2021 verrà annunciata la gamma OPPO Reno6 in Italia. Non mancano novità neppure in casa Honor, che ha recentemente annunciato la gamma Honor 50.



Per concludere, all'estero è arrivato il reveal anche di vivo S10. Guardando invece al futuro, i rumor si stanno concentrando sul presunto lancio di Samsung Galaxy A52s. Ricordiamo in ogni caso che in questa fascia di prezzo c'è una buona varietà. Ad esempio, potrebbe interessarvi approfondire anche modelli come Motorola Moto G100 (qui l'analisi), TCL 20 Pro 5G (qui la recensione), Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A52 5G, Sony Xperia 10 III, Realme GT, OPPO Find X3 Lite 5G (qui la review) e vivo Y72 5G.