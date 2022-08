I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro ad Agosto 2022

Archiviata anche la settimana di ferragosto per questo 2022 c'è chi già inizia a pensare a settembre, anche se probabilmente è bene godersi quei pochi attimi di relax disponibili.

Nel frattempo, nella fascia tra 300 e 500 euro del mercato degli smartphone Android è andata in scena una sfida non di poco conto, ovvero quella tra Google Pixel 6a e Nothing phone (1). Tra design, particolarità e certezze, la fascia media sta vivendo un periodo a dir poco vivace, in cui però ci sono state anche altre novità tra cui anche POCO F4. Insomma, scaldiamo i motori perché c'è davvero molto da analizzare.



Google Pixel 6a

Google ha finalmente fatto la mossa che molti aspettavano: l'utilizzo del processore proprietario Tensor nella fascia media del mercato, cosa che garantisce prestazioni da top di gamma e una certa dose di affidabilità. Google Pixel 6A incarna probabilmente anche più dei suoi fratelli maggiori la visione del colosso di Mountain View e viene proposto a 459 euro sul Google Store (6/128GB).

Oltre alle prestazioni, convincono anche le funzionalità esclusive, su tutte Gomma magica. Il comparto fotografico è buono, nonostante la presenza di due "sole" lenti, così come è presente un reparto connettività completo di 5G, Wi-Fi 6E ed eSIM. Da non sottovalutare poi la presenza della certificazione IP67, il software stock, gli aggiornamenti di sicurezza garantiti per almeno 5 anni e peso e dimensioni più contenuti rispetto a moti altri dispositivi presenti sul mercato. Insomma, come potete leggere nella nostra recensione di Google Pixel 6a, il dispositivo convincerà molti utenti.



Ci sono, però, anche alcuni aspetti meno convincenti da tenere in considerazione: la ricarica è solamente a 18W, lo schermo (comunque ottimo) ha un refresh rate solamente di 60Hz, non è presente il caricabatterie in confezione, non si può espandere la memoria interna, i materiali non sono propriamente Premium e il Dual SIM avviene unicamente tramite eSIM.

Nonostante questo, però, l'esperienza Google colpisce ancora una volta e Pixel 6a rappresenta un dispositivo con un rapporto qualità/prezzo difficile da trovare altrove.

In seguito al lancio del dispositivo c'è stata una controversia relativa al presunto funzionamento del sensore di impronte digitali con impronte altrui (o "impronta parziale", senza poi lasciare accedere gli altri), aspetto che ha fatto discutere e che purtroppo riguarda tutta la gamma Pixel 6 in generale e alcuni utenti hanno già potuto sperimentare il fix in Beta, quindi confidiamo in un intervento tempestivo di Google da questo punto di vista.



Nothing phone (1)

Probabilmente il dispositivo più atteso dell'anno nel mondo Android in generale e non solo della fascia media è ufficialmente arrivato: Nothing phone (1) è qui e viene venduto a 499 euro sul portale ufficiale di Nothing (8/128GB).

Carl Pei e soci possono tirare un sospiro di sollievo, in quanto l'entrata del brand nel mondo degli smartphone è stata promossa al di là dell'hype.

Nothing phone (1) si è rivelato un buon medio gamma, in grado di competere agevolmente in questa fascia di prezzo. Certo, la sua caratteristica più peculiare, vale a dire l'Interfaccia Glifo, passerà in secondo piano per molti dopo l'entusiasmo iniziale, eppure il dispositivo di Nothing ha portato una ventata d'aria fresca sul mercato, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione di Nothing phone (1).



Per il resto, lo smartphone ha una combinazione hardware ben bilanciata, pur senza raggiungere il top del mercato lato performance, un buona fluidità di sistema, un software privo di bloatware, la possibilità di ricaricare gli auricolari Nothing ear (1) sul retro in modalità wireless e un ottimo pannello Flexible OLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz che consente di ottenere bordi simmetrici "alla iPhone". Non deludono neanche le "sole" due fotocamere e il reparto connettività include Wi-Fi 6 e 5G.

A far storcere il naso ci pensano il caricabatterie non in dotazione, la ricarica a 33W, il riconoscimento facciale non dei migliori e lo storage non espandibile. Inoltre, non manca qualche imperfezione lato fotografico e l'autonomia risulta nella media, ma siamo comunque di fronte a un dispositivo impressionante per essere il primo prodotto dell'azienda.

Certo, non è la rivoluzione che alcuni avrebbero voluto vedere, ma non poteva realisticamente esserlo: è un prodotto realizzato da appassionati per appassionati e non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà in futuro.



POCO F4 GT

Tra i due litiganti, il terzo gode e se c'è uno smartphone in grado di intromettersi nella "faida" tra Google Pixel 6a e Nothing phone (1), questo è sicuramente POCO F4 GT, venduto a 467,13 euro sul portale ufficiale (8/128GB).

Questo smartphone dalla sua ha il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che lo fa rivaleggiare con i top di gamma del mercato Android, ma tra i suoi punti di forza troviamo anche il supporto alla ricarica a 120W, nonché la presenza di un ottimo display con refresh rate di 120Hz, così come un comparto connettività completo di Wi-Fi 6E e 5G.

POCO F4 GT è un dispositivo dotato anche di personalità, grazie ad alcune caratteristiche peculiari tra cui i trigger pop-up fisici e un caricatore con estremità a L, aspetti che agevolano non poco le sessioni di gioco più intense.

Come potete approfondire nella nostra recensione di POCO F4 GT, quindi, il dispositivo si fa sicuramente notare nonostante sia lontano dai riflettori.



Neanche lui, però, è un dispositivo perfetto, in quanto ci sono diverse pecche da tenere in considerazione.

Non è possibile espandere lo storage interno, manca la ricarica wireless, i materiali non sono propriamente Premium ed è assente l'uscita video nella porta USB Type-C. Peccato, inoltre, per un reparto fotografico non dei migliori. Tuttavia, POCO F4 GT rappresenta un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e per questo potrebbe fare gola a molti.



Scelta del mercato: Redmi Note 11 Pro+ 5G

Al momento in cui scriviamo, la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia decreta come dispositivo più convincente tra i 300 e i 500 euro per i connazionali l'ottimo Redmi Note 11 Pro+ 5G, proposto a 306,31 euro tramite rivenditori (6/128GB).

D'altronde, lo street price è sceso in modo sensibile rispetto ai 449,90 euro richiesti al momento dell'uscita e ora si fa sicuramente più appetibile, grazie anche a punti di forza come la ricarica rapida a 120W, un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6 e un buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Tuttavia, come potete approfondire nella nostra recensione di Redmi Note 11 Pro+ 5G, non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, i materiali non sono propriamente Premium, le prestazioni non sono al top del mercato, peso e dimensioni non sono esattamente dei più contenuti e l'autonomia è solamente nella media. Insomma, non si fa riferimento a un dispositivo in grado di convincere tutti, ma non sono in pochi coloro che si stanno trovando bene con questo modello e dunque potreste volerci dare un'occhiata.



Da POCO F4 a Xiaomi 12 Lite

Al netto dell'interessante sfida tra Google Pixel 6a e Nothing phone (1), in questo periodo abbiamo osservato l'approdo sul mercato anche di diversi altri modelli non di poco conto. In questo contesto, potreste dunque voler approfondire la nostra recensione di POCO F4, nonché la nostra analisi di OnePlus Nord 2T 5G, ma non sono mancati annunci di peso, tra cui il reveal di Xiaomi 12 Lite. Insomma, le novità e la possibilità di scelta non mancano di certo in questa fascia.



Interessante anche il fatto che ZTE Axon 40 Pro è ora in vendita anche nel nostro Paese, a un costo di 499 euro. All'estero, invece, è arrivato l'annuncio di Redmi K50i, anche se non ci sono informazioni in merito a un possibile approdo dalle nostre parti.

Guardando, invece, al futuro, gli appassionati del mondo smartphone avevano già iniziato a discutere in merito al possibile arrivo di una versione Lite di Nothing phone (1), ma Carl Pei ha già smentito tutto. Nel frattempo, all'estero sono arrivati anche i reveal di dispositivi come Motorola S30 Pro e Redmi K50 Ultra, mentre i rumor di questo periodo si sono concentrati su Motorola Edge 2022, sebbene ci sia ancora da attendere prima di sapere qualcosa in più su questo smartphone.