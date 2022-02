I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Febbraio 2022

Il periodo è particolarmente ricco di annunci per il mercato degli smartphone Android. Infatti, numerosi brand hanno deciso di anticipare l'ormai imminente Mobile World Congress (MWC), che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo, annunciando svariate novità già nelle settimane precedenti. Tra le più interessanti, nella fascia tra 300 e 500 euro sono arrivati annunci del calibro di Redmi Note 11 Pro 5G e OnePlus Nord CE 2 5G. Insomma, in attesa di vedere cosa ci riserverà quel di Barcellona, gli elementi da analizzare non mancano di certo. Di seguito ci apprestiamo dunque a effettuare le consuete valutazioni, ma prima ci teniamo a precisare che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus sta lavorando bene con la gamma Nord e, tra i dispositivi più riusciti, troviamo sicuramente Nord 2 5G (da non confondere con il nuovo Nord CE 2 5G). Questo smartphone ha sorpreso un po' tutti grazie a delle buone prestazioni dovute alla scelta del processore MediaTek Dimensity 1200-AI. Si tratta, probabilmente, della migliore implementazione di questo SoC e dello smartphone che più di tutti ha fatto rivalutare i chip del produttore asiatico, discorso che abbiamo approfondito maggiormente anche nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G.

Per il resto, troviamo un buon display AMOLED con refresh rate di 90 Hz, così come un'autonomia niente male e un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6. Purtroppo fanno un po' storcere il naso il reparto fotografico, l'impossibilità di espandere lo storage interno e l'utilizzo di materiali non propriamente "Premium". Tuttavia, a fronte di un prezzo di 349 euro su Amazon Italia per la variante da 8/128GB, potrebbe rivelarsi un buon compagno di viaggio per molti.

RedMagic 6R

In attesa di scoprire cosa si prospetta all'orizzonte in casa RedMagic, nella fascia di prezzo tra 300 e 500 euro tra gli smartphone da gaming si fa notare RedMagic 6R. Infatti, a un prezzo di 499 euro sul sito Web ufficiale di RedMagic per il modello da 12/265GB, è possibile portarsi a casa un dispositivo che monta un processore Qualcomm Snapdragon 888 e dunque in grado di offrire ottime performance. Il focus sul gaming è molto forte, quindi non aspettatevi uno smartphone perfetto, anzi, ci sono diverse incertezze lato software, ma si tratta sicuramente di un dispositivo interessante per ciò per cui è pensato.

Dalla sua, ci sono un reparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G, un display OLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e svariate funzionalità che tornano utili durante le sessioni di gioco, trigger dorsali compresi. Insomma, per chi conosce bene il mondo Android, potrebbe trattarsi di un buon affare. In ogni caso, va tenuto conto del fatto che l'autonomia è solamente nella media, ma anche di un sistema di raffreddamento non esattamente tra i più convincenti. Per il resto, se siete interessati potete fare riferimento alla nostra recensione di RedMagic 6R.

OPPO Reno6 5G

Non tutti gli utenti mettono le prestazioni in cima alla lista. C'è, infatti, anche chi preferisce scendere a patti sotto questo aspetto, per puntare su un dispositivo dal buon design e che risulti affidabile ogni giorno. In questi termini, non si può non tenere conto di OPPO Reno6 5G. Infatti, per quanto questo modello non miri al top lato performance, la cura che è stata riposta nei dettagli, sia in termini di look che di esperienza generale, è sopraffina. Questo smartphone può tranquillamente supportare tutte le operazioni del quotidiano con una discreta dose di appagamento, merito anche di un ottimo display AMOLED con refresh rate di 90 Hz e di un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6.

Non mancano la ricarica rapida a 65W, una buona qualità costruttiva e un comparto fotografico che non delude le aspettative. Inoltre, peso e dimensioni tutto sommato contenuti garantiscono un'ottima maneggevolezza. Insomma, OPPO Reno6 5G è lo smartphone premium per eccellenza in questa fascia. Il prezzo non è esagerato: 409,90 euro su Amazon Italia (8/128GB). I principali punti dolenti della proposta di OPPO sono da ricercarsi nella memoria interna non espandibile, nell'assenza della ricarica wireless e nell'autonomia solamente nella media, ma per il resto, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di OPPO Reno6 5G, si tratta di un ottimo smartphone.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52s 5G

Qual è il dispositivo più acquistato su Amazon Italia in questa fascia di prezzo nell'ultimo periodo? Stando alla classifica degli smartphone Bestseller, si tratta di Samsung Galaxy A52s 5G. Tra l'altro, il modello, che viene proposto a un prezzo di 302,90 euro tramite rivenditori (6/128GB), occupa questa posizione già da tempo, D'altronde, si tratta di uno smartphone legato a un brand ben conosciuto dalle nostre parti, nonché di un dispositivo che presenta una caratteristica peculiare spesso difficile da trovare nella fascia media, ovvero la certificazione IP67.

Ma non è solo questo a catturare l'attenzione, in quanto troviamo un comparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G, nonché un buon pannello Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Di contro, invece, le performance non sono propriamente al top del mercato, il caricabatterie in confezione è solamente da 15W (nonostante ci sia il supporto alla ricarica a 25W) e il materiale predominante è la plastica. Tuttavia, un buon numero di persone si sta trovando bene con questo modello, quindi potrebbe interessarvi darci un'occhiata.

Le novità in attesa dell'MWC 2022

Il periodo, per il mercato degli smartphone e per l'industria in generale, è sicuramente atipico. Questo sta portando a situazioni inedite sotto vari punti di vista, calendari di presentazione inclusi. In parole povere, alcuni prodotti che in altri tempi sarebbero stati annunciati durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, che andrà comunque in scena a fine febbraio, sono stati già svelati in eventi a parte. Insomma, alcuni big del settore si stanno ritagliando sempre più spesso degli spazi esclusivi, cercando di attirare l'attenzione al di fuori delle grandi fiere di settore. D'altronde, questo fenomeno sta accadendo anche in altri settori, come in quello videoludico.

In ogni caso, in questi giorni c'è stato l'annuncio della gamma Redmi Note 11, con i modelli Redmi Note 11 Pro e Pro 5G che entreranno a far parte proprio di questa fascia e arriveranno in Italia a marzo 2022. Abbiamo anche avuto modo di seguire il reveal di OnePlus Nord CE 2 5G, anche lui in arrivo sugli scaffali a marzo.



Tra le altre novità, non si può non citare l'annuncio della gamma Realme 9 Pro, che punta molto sul design della scocca posteriore mutevole alla luce. Interessante anche l'arrivo in Italia di Motorola moto g200 5G, che online si può già trovare sotto i 500 euro. Guardando invece all'estero, il brand Honor, da tenere d'occhio ora che può tornare a usare a livello Global i servizi Google, ha svelato Honor 60 SE, interessante smartphone di fascia media destinato al momento solo al mercato cinese.