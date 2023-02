I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Febbraio 2023

Superata la metà di febbraio 2023, è giunto il momento di soffermarsi sui dispositivi Android più validi appartenenti alla fascia tra 300 e 500 euro. Nel corso delle ultime settimane c'è stato l'annuncio di dispositivi come POCO X5 Pro 5G e OPPO A78 5G, ma ci saranno ben presto altre novità, visto l'arrivo dell'ormai imminente edizione 2023 del Mobile World Congress di Barcellona. In attesa dell'evento più atteso dagli appassionati del mondo smartphone, facciamo il punto della situazione su quanto offerto dal mercato in questo segmento.



Nothing Phone (1)

Tra i dispositivi che hanno catturato maggiormente l'attenzione nella fascia tra 300 e 500 euro non può mancare Nothing Phone (1), il primo prodotto di questo tipo della nuova avventura di Carl Pei.

Non si fa solamente riferimento a uno smartphone interessante per via del back trasparente con interfaccia Glifo, dato che si tratta di un medio gamma solido su più fronti, venduto a un costo di 439,68 euro su Amazon (colorazione Black, 8/256GB). Tra i principali punti di forza troviamo un display Flexible OLED con refresh rate di 120Hz, un comparto fotografico interessante e un reparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G.



Ci sono inoltre delle funzionalità esclusive, come la possibilità di caricare gli auricolari Nothing Ear (1) via wireless mediante il retro dello smartphone.

Se cercate ulteriori informazioni, potete fare riferimento alla nostra recensione di Nothing Phone (1). Come potete immaginare, però, non è tutto propriamente perfetto, considerando anche aspetti come la mancanza del caricabatterie in confezione e la ricarica limitata a 33W. Inoltre, non si può poi espandere lo storage interno e le prestazioni sono nella media della fascia di prezzo. Tirando le somme, in virtù anche del recente arrivo dell'aggiornamento ad Android 13 per Nothing Phone (1), questa prima prova di Carl Pei e soci in campo smartphone può rappresentare un ottimo compagno di viaggio per molti.



Google Pixel 6a

Un dispositivo che ha convinto molti utenti in questa fascia di prezzo, tanto da riportare alla mente le vecchie glorie dell'era Nexus, è Google Pixel 6a, venduto a 369,02 euro su Amazon tramite rivenditori (6/128GB).

Si tratta infatti di uno smartphone che vanta il processore proprietario Tensor, che in precedenza era stato sfruttato a livello di top di gamma.

Grazie alle potenzialità del chip di Google, l'utente potrà sfruttare funzionalità esclusive come la Gomma magica e il registratore vocale con trascrizione avanzata. Potete approfondire il tutto mediante la nostra recensione di Google Pixel 6a.



Volendo fare un riassunto, tra gli altri punti di forza della proposta di BigG ci sono la certificazione IP67, così come si fanno notare gli aggiornamenti software garantiti per 5 anni dal lancio. Non manca poi un comparto connettività che include 5G, Wi-Fi 6E ed eSIM.

Peso e dimensioni sono più contenuti rispetto ad altri dispositivi mobili presenti sul mercato.

Passando invece a quelle che potrebbero essere considerate le debolezze del dispositivo, troviamo una ricarica solamente a 18W, nonché uno schermo con frequenza di aggiornamento a 60Hz. Il Dual SIM avviene poi solamente tramite eSIM, così come non risulta possibile espandere lo storage interno e il caricatore non è presente in confezione. Non si tratta insomma di uno smartphone per tutti, ma sicuramente è un modello che si merita un posto in questa sede.



POCO F4 GT

Al netto della sfida tra Nothing Phone (1) e Google Pixel 6a, un altro agguerrito concorrente tra 300 e 500 euro è POCO F4 GT.

Si tratta di un modello che può fare gola a coloro che puntano in alto a livello di prestazioni, nonché in generale ai videogiocatori. Per intenderci, sotto la scocca fa capolino un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma non mancano anche caratteristiche specifiche come trigger pop-up fisici e caricatore con estremità a L per rendere la ricarica più comoda mentre si gioca.



Inoltre, come potete approfondire al meglio tramite la nostra recensione di POCO F4 GT, ci sono punti di forza importanti come la ricarica rapida a 120W e un reparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G. Il prezzo? 469,68 euro su Amazon (8/128GB). Gli aspetti che potrebbero fare un po' storcere il naso sono invece la mancanza dell'uscita video relativa alla porta USB Type-C, nonché la presenza di materiali non propriamente Premium. Non risulta poi possibile espandere la memoria interna, così come manca la ricarica wireless. Nonostante questo, però, POCO F4 GT potrebbe sicuramente fare gola a un utente attento alle performance.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A53 5G

Prendendo come riferimento la classifica dei Bestseller di Amazon Italia, il dispositivo che più di tutti si sta facendo notare sul popolare store e-commerce in questa fascia è Samsung Galaxy A53 5G.

Non sorprende che il medio gamma del brand sudcoreano occupi questa posizione, dato che non si tratta della prima volta. In ogni caso, il prezzo a cui viene attualmente proposta la variante da 6/128GB è pari a 330 euro tramite rivenditori. Considerando che il prezzo di listino al lancio, avvenuto a marzo 2022, era di 469,90 euro, capite bene che il costo non è sceso di poco.



Probabilmente anche questo ha giocato il suo ruolo, ma il rapporto qualità/prezzo non manca in generale. Si fa infatti riferimento a uno smartphone che presenta punti di forza importanti, dalla certificazione IP67 all'ottimo schermo Super AMOLED con refresh rate di 120Hz.

Anche qui, però, occorre fare attenzione a qualche compromesso, considerando l'assenza del caricabatterie in confezione e qualche imperfezione in termini di software. Tuttavia, si tratta di un dispositivo sicuramente in grado di accompagnare la giornata di molti. Anche in questo caso, potrete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy A53 5G.



Le novità Android tra 300 e 500 euro: da POCO X5 Pro 5G a OPPO A78 5G

Come precedentemente accennato, gli occhi degli appassionati del mondo smartphone sono attualmente puntati sull'edizione 2023 del Mobile World Congress, che prenderà il via nella giornata del 27 febbraio 2023.

Questo non significa che non ci siano già stati degli annunci interessanti nel corso delle ultime settimane, dato che è stata pubblicata, ad esempio, la recensione di POCO X5 Pro 5G e c'è stato l'annuncio di OPPO A78 5G, che parte da 329,99 euro.



Guardando invece all'estero, c'è stato il reveal di OnePlus Ace 2, che però difficilmente uscirà dalla Cina. Si attendono poi diversi annunci da un buon numero di brand nell'ambito del MWC.

Realme ha ufficializzato un evento relativo a Realme GT3 240W per il 28 febbraio 2023, mentre tra le indiscrezioni più recenti spuntano i rumor su Xiaomi 13 Lite 5G (chi ha detto Dynamic Island su Android?).

Ricordiamo che la data da segnare sul calendario per Xiaomi è quella del 26 febbraio 2023. Per il resto, non sono mancate anche voci di corridoio su Samsung Galaxy A34. Ci potrebbero poi essere novità da brand come Honor, mentre spostandoci ulteriormente sul futuro si è già iniziato a discutere in merito all'arrivo nel corso del 2023 di Nothing Phone (2), forse con processore da top di gamma.