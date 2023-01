I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Gennaio 2023

Superata ormai anche la metà di gennaio 2023, è giunto il momento di approfondire la fascia del mercato Android tra 300 e 500 euro.

In un periodo in cui il segmento degli smartphone low cost non se la passa propriamente bene, puntare su quest'altro tipo di dispositivi può diventare potenzialmente interessante, considerando anche che si tratta di una delle fasce più agguerrite: nelle ultime settimane non ci sono stati in realtà particolari smottamenti, considerando che la maggior parte degli annunci avvenuti di recente ha riguardato il mercato estero, ma i dispositivi da prendere in esame non mancano di certo e la possibilità di scelta è ampia.



Nothing Phone (1)

Uno smartphone che ha bisogno di ben poche presentazioni per chi è solito seguire il mondo dei dispositivi mobili è Nothing Phone (1), la prima fatica della nuova realtà di Carl Pei. L'interfaccia Glifo è sicuramente il tratto distintivo della proposta, sfoggiando un punto di vista interessante a livello di design, ma ci sono diverse altre motivazioni per cui si potrebbe voler puntare su questa soluzione, a partire dal rapporto qualità/prezzo.

Il dispositivo si contestualizza infatti in generale come un buon medio gamma, a fronte di un costo di lancio di 499,99 euro su Amazon (colorazione Black, 8/128GB) ma che è solito oscillare nei dintorni dei 400 euro.



Tra i principali punti di forza troviamo un comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6, nonché uno schermo Flexible OLED (che conferisce al dispositivo la peculiare simmetria dei bordi, che difficilmente troverete su altri smartphone Android) con frequenza di aggiornamento di 120Hz e un reparto fotografico non male.

Per approfondire ulteriormente, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Nothing Phone (1), ma tra le feature esclusive spicca anche la possibilità di caricare gli auricolari Nothing Ear (1) in modalità wireless poggiandoli sulla backcover dello smartphone. Passando agli aspetti che non convincono del tutto, vale la pena ricordare che la ricarica è limitata a 33W, che è assente il caricabatterie in confezione e che è impossibile espandere la memoria interna, il tutto naturalmente condito da performance soddisfacenti ma non in grado di piazzarsi esattamente al top del mercato.



POCO F4 GT

Tra i principali "concorrenti" di Nothing Phone (1) c'è sicuramente POCO F4 GT, dispositivo che strizza l'occhio anche ai videogiocatori e punta sulla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nonché sugli appositi trigger pop-up fisici.

Non sono solamente questi aspetti ad attirare l'attenzione, dato che non mancano, ad esempio, la ricarica a 120W e un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E. Questo senza contare chicche come il cavo in dotazione con estremità a L per rendere più comoda la ricarica durante le sessioni di gioco. Tutto ciò viene proposto a 450,36 euro su Amazon (8/128GB).



Certo, anche qui non mancano aspetti meno convincenti: è assente la ricarica wireless, così come la USB Type-C non supporta uscita video. Inoltre, non è possibile espandere lo storage interno, il reparto fotografico non convince del tutto e i materiali utilizzati non sono Premium. Tuttavia, come spiegato anche nella nostra recensione di POCO F4 GT, si tratta di uno smartphone che può fare da buon compagno per parecchi utenti anche e soprattutto grazie alle sue solide performance.



Google Pixel 6a

Nell'ultimo periodo, Google si sta dimostrando in forma smagliante per quel che riguarda il mondo degli smartphone, con proposte solide e dal pricing adeguato.

Tra i modelli più intriganti della sua proposta rientra senza ombra di dubbio Google Pixel 6a, proposto a 376,09 euro su Amazon (6/128GB). La proposta di BigG presenta tra le caratteristiche più interessanti il processore proprietario Tensor, che prima di approdare su questo modello era stato utilizzato in ambito flagship con la Serie Pixel 6.

Così come il resto della famiglia, anche il 6a punta sia sulle prestazioni che sull'IA, ma ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nella recensione di Google Pixel 6a.



Oltre a ciò, troviamo un reparto connettività completo di eSIM, Wi-Fi 6E e 5G, così come non mancano la certificazione IP67 e un buon numero di funzionalità software esclusive, ad esempio la Gomma magica.

Vale la pena notare che gli aggiornamenti lato software sono garantiti per 5 anni dal lancio e che peso e dimensioni del modello sono più contenuti rispetto ad altri smartphone presenti sul mercato. Ciò che può invece far storcere un po' il naso, oltre al display con refresh rate a 60Hz, è la ricarica solamente a 18W.

Non è possibile espandere la memoria interna, mentre il Dual SIM avviene solamente mediante eSIM. Come per il resto della famiglia, anche qui il caricabatterie è assente dalla confezione. Insomma, ci sono un po' di limitazioni da tenere in considerazione, ma capite bene che più di qualcuno potrebbe ritenerle di secondo piano a fronte di importanti punti di forza.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A53 5G

Stando alla classifica dei dispositivi mobili Bestseller di Amazon Italia, lo smartphone tra 300 e 500 euro che più di tutti sta convincendo i connazionali in questo inizio 2023 è Samsung Galaxy A53 5G.

Il medio gamma di casa Samsung, nel taglio da 6/128GB, viene attualmente proposto a 350,63 euro e si piazza nelle prime posizioni in generale.

Probabilmente ha giocato un ruolo importante anche l'offerta che l'ha fatto scendere di molto dal prezzo di listino, dato che al suo annuncio di marzo 2022 il dispositivo costava 469,90 euro.



Insomma, il calo di prezzo non è di poco conto e Samsung Galaxy A53 5G è effettivamente un dispositivo in grado di soddisfare le esigenze di un buon numero di persone offrendo un ottimo display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz e la certificazione IP67.

Peccato per qualche imperfezione a livello software e per l'assenza del caricabatterie nella confezione di vendita, ma ormai questa è divenuta più una regola che un'eccezione per i principali produttori di smartphone, tra cui proprio Samsung.

Per il resto, se siete interessati, potrebbe aiutarvi consultare anche la nostra recensione di Samsung Galaxy A53 5G.



I nuovi arrivi: da Realme 10 Pro+ a Motorola Moto X40

Come già indicato in precedenza, l'inizio del 2023 non ha in realtà portato con sé troppe novità nella fascia tra 300 e 500 euro del mercato Android. L'annuncio più notevole, probabilmente, è stato quello di Realme 10 Pro+, di cui però per il momento non si conosce ancora il prezzo (lo stiamo piazzando in questa fascia in via ipotetica, ma staremo a vedere).

Per il resto, sono arrivati un buon numero di reveal riguardanti il mercato estero, come quelli di Motorola Moto X40, Redmi K60, Redmi K60 Pro, vivo S16 e vivo S16 Pro, ma non ci sono informazioni precise in merito al possibile arrivo in Italia di questi modelli.



In attesa di novità che ci riguardino in maniera più diretta, vale la pena menzionare qualche altro smartphone a cui potreste voler dare un'occhiata e già disponibile nel nostro Paese. Tra questi, alcune delle proposte più interessanti sono sicuramente OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord 2T 5G, Honor 70, OPPO Reno8, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Lite, Motorola Moto G72 e Motorola Edge 30 Neo.

Guardando al futuro, di recente i rumor si sono concentrati principalmente su OnePlus Nord CE 3 e Xiaomi 13 Lite: come sempre, staremo a vedere cosa accadrà.