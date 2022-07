I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Luglio 2022

Il mercato degli smartphone Android sta per vivere un momento interessante nella fascia tra 300 e 500 euro, poiché sono in arrivo due dei dispositivi più attesi del 2022, ovvero Nothing phone (1) e Google Pixel 6a. Purtroppo non è ancora giunto il momento di tirare le somme su questi smartphone, ma l'attesa non sarà poi così lunga.

Questo significa che, ancora per qualche giorno, non potremo darvi risposte concrete sui due dispositivi e cercheremo di concentrarci sugli altri smartphone presenti sul mercato, basandoci come sempre sui prezzi proposti da Amazon Italia e dai siti ufficiali dei produttori. Sarà probabilmente la puntata del mese prossimo a includere le risposte che molti cercano, ma i modelli da approfondire non mancano di certo già da ora.



OnePlus Nord 2T 5G

Uno smartphone uscito di recente che non è passato inosservato in questa fascia di prezzo è OnePlus Nord 2T 5G. Proposto a 406,96 euro su Amazon (8/128GB), il dispositivo rappresenta un'ottima conferma, pur non rivoluzionando quanto visto in passato. I suoi punti di forza sono delle buone performance sorrette dal SoC MediaTek Dimensity 1300, un buon pannello AMOLED con refresh rate di 90 Hz e la ricarica rapida a 80W. Interessante anche il comparto connettività, che include Wi-Fi 6 e 5G, così come il design, anche se potrebbe non convincere esattamente tutti.

I principali aspetti che possono far storcere il naso sono, invece, l'impossibilità di espandere lo storage interno e il fatto che non è stato il netto passo in avanti rispetto al passato che in molti si aspettavano, tanto che non saranno in pochi a pensare di attendere OnePlus Nord 3 (o smartphone concorrenti). In ogni caso, se volete approfondire la questione, potete fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus Nord 2T 5G.



RedMagic 6R

Se state cercando uno smartphone da gaming che non costi troppo, potreste puntare lo sguardo su RedMagic 6R. Si tratta di un modello interessante, che implementa un processore Qualcomm Snapdragon 888, ancora oggi in grado di offrire prestazioni quasi al vertice. Certo, questo dispositivo non dispone di un software propriamente tra i più curati, pertanto sarebbe opportuno puntarci con consapevolezza ed è principalmente consigliabile a chi conosce già bene il mondo Android e sa come sfruttare a dovere un hardware di questo tipo.

Tuttavia, come raccontato nella nostra recensione di RedMagic 6R, la presenza di un buon numero di funzionalità utili per il gaming, trigger dorsali soft touch compresi, rappresenta un punto a favore non di poco conto, così come il prezzo di 399 euro sul portale di RedMagic (8/128GB) potrebbe convincere non poche persone.



Purtroppo, al momento in cui scriviamo la disponibilità risulta particolarmente limitata e c'è da dire che le pecche no mancano, ad esempio in termini di autonomia (solamente nella media) e di sistema di raffreddamento (che non si dimostra sempre all'altezza in tutti gli scenari di utilizzo). Tuttavia, chi riuscirà ad acquistare RedMagic 6R a buon prezzo troverà anche uno schermo OLED con refresh rate di 144 Hz e un comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6.



POCO F4 GT

Volete puntare sulle prestazioni ma non cercate uno smartphone focalizzato totalmente sul gaming? In questo caso, POCO F4 GT potrebbe essere il dispositivo giusto su cui puntare. Si tratta di uno smartphone piuttosto recente, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e che supporta la ricarica rapida a 120W. Sì, avete capito bene.

Tra l'altro si fa riferimento a uno smartphone che offre un ottimo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, nonché un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E. Le vere chicche, però, sono rappresentate da un caricabatterie con estremità a L (per sessioni di gioco anche in ricarica) e dalla presenza di trigger pop-up fisici. Insomma, un device interessante e completo che potrebbe convincere non poche persone: come sempre, potrete scoprire qualcosa in più nella nostra recensione di POCO F4 GT.



Come se non bastasse, questo smartphone costa la metà di alcuni top di gamma attuali, puntando però in alto in termini di prestazioni. Per intenderci, il prezzo del dispositivo è pari a 549,90 euro sul portale di POCO (8/128GB). Peccato solamente per un comparto fotografico non esattamente al top, così come per la scelta di materiali non propriamente Premium. Fanno poi un po' storcere il naso l'impossibilità di espandere la memoria interna, l'assenza della ricarica wireless e la mancanza dell'uscita per video per la porta USB Type-C. C'è poi da dire che peso e dimensioni non sono dei più contenuti. In ogni caso, di certo il rapporto qualità/prezzo non manca.



Scelta del mercato: Xiaomi 11 Lite 5G NE

Si è appena concluso il periodo del Prime Day 2022 e risulta interessante dare un'occhiata alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Certo, ora gli sconti sono finiti, ma è da notare il fatto che nella fascia tra 300 e 500 euro attualmente si sta facendo strada Xiaomi 11 Lite 5G NE. Quest'ultimo, che viene proposto a 399,90 euro (6/128GB), ha attirato l'attenzione su di sé soprattutto per dimensioni e peso più contenuti rispetto a molti altri smartphone presenti sul mercato. Inoltre, si fa riferimento a un dispositivo che integra un comparto connettività che include NFC, Wi-Fi 6 e 5G.



Presenti poi un buon display AMOLED con refresh rate di 90 Hz, così come il supporto alla ricarica a 33W. Non male anche autonomia e performance, contestualizzando lo smartphone nella fascia di prezzo. Certo, purtroppo c'è qualche app preinstallata di troppo e il reparto fotografico lascia un po' a desiderare, ma si tratta sicuramente di un dispositivo che può convincere molti, come dimostrato anche dal posizionamento ottenuto nella classifica di Amazon. C'è da dire, però, che lo smartphone nei giorni del Prime Day era al centro di un ottimo sconto.



Nothing phone (1) o Google Pixel 6a?

Come accennato in apertura, la grande sfida che si prospetta nel breve periodo nella fascia tra 300 e 500 euro del mercato Android è quella tra Nothing phone (1) e Google Pixel 6a. Si tratta di due smartphone già annunciati: il primo ha un prezzo di partenza di 499 euro e vedrà l'apertura delle vendite nella giornata del 21 luglio 2022, mentre il secondo è in arrivo nel corso dell'estate 2022 a un prezzo di 459 euro. Si tratta di due modelli interessanti, ognuno con le sue peculiarità: da una parte troviamo Nothing phone (1), primo smartphone del nuovo progetto di Carl Pei e soci, riconoscibilissimo grazie alla sua scocca trasparente e all'ormai già iconica Glyph Interface; dall'altra, invece, Pixel 6a integra il processore proprietario Google Tensor con tutto il corredo tecnologico che ne consegue.

Per saperne di più sulle specifiche tecniche dei due modelli, sappiate che ormai non hanno più segreti. Dopo l'annuncio ufficiale di Nothing phone (1) e il reveal di Google Pixel 6a, infatti, entrambi hanno ormai la loro carta d'identità.

Per il resto, nelle ultime settimane abbiamo assistito all'annuncio di POCO F4 e POCO X4 GT, nonché del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Da non sottovalutare, poi, il ritorno di HTC col suo nuovo Desire 22 Pro.

Rimanendo invece nel mercato nostrano, va sottolineato l'arrivo di Xiaomi 12 Lite in Italia, nonché la curiosa apparizione su eBay di Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition. Per il resto, un altro dispositivo approdato di recente sul mercato nostrano è ZTE Axon 40 Pro, disponibile tramite il portale ufficiale di ZTE. Insomma, nonostante il caldo, tra 300 e 500 euro le novità non mancano affatto.