I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Maggio 2022

Abbiamo ufficialmente raggiunto la metà di maggio 2022. Il caldo estivo sembra essere arrivato, perlomeno in alcune parti d'Italia, portando anche un po' di voglia di libertà in più. Tra l'altro, le ultime settimane hanno portato una ventata di novità anche per quel riguarda il mondo degli smartphone Android, più precisamente per la fascia tra 300 e 500 euro. I produttori si sono scatenati, annunciando miriadi di nuovi modelli, da POCO F4 GT a Redmi Note 11 Pro+ 5G, passando per Samsung Galaxy A53 5G. La carne sul fuoco è tanta, quindi partiamo senza troppi giri di parole ricordando, come sempre, che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



POCO F4 GT

Di questi tempi accade sempre meno di frequente che arrivi sul mercato uno smartphone definibile come flagship killer. Tuttavia, nella nostra recensione di POCO F4 GT ci siamo sentiti di scomodare questo termine per svariati motivi. Innanzitutto, le prestazioni sono quelle di un top di gamma, considerando che sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, il prezzo di lancio, che sarà disponibile dalle ore 13:00 del 16 maggio 2022 alle ore 12:59 del 18 maggio 2022, è aggressivo: 499,90 euro sul portale POCO (8/128GB), al posto degli usuali 599,90 euro. Capite bene, dunque, che in un periodo in cui i top di gamma superano agevolmente i 1.000 euro, un cartellino di questo tipo può risultare intrigante.

Questo anche in virtù dei punti di forza offerti dal dispositivo, dal supporto alla ricarica a 120W all'ottimo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, passando per il reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6E e per i trigger pop-up fisici. C'è però anche altro: basti pensare ai LED posizionati nel modulo fotocamere o all'estremità a forma di L del caricabatterie, pensata per garantire all'utente una migliore impugnatura durante il gaming. Certo, non si può espandere lo storage interno, il comparto fotografico non è propriamente dei migliori, peso e dimensioni non sono esattamente dei più contenuti, i materiali potrebbero non convincere tutti e mancano l'uscita video per la porta USB Type-C e la ricarica wireless. Tuttavia, POCO F4 GT presenta sicuramente un ottimo rapporto qualità/prezzo.



OnePlus Nord 2 5G

Un altro dispositivo molto valido in questa fascia di prezzo è OnePlus Nord 2 5G. Si tratta, infatti, di uno smartphone che offre una buona esperienza in generale, spremendo tra l'altro fino all'ultima goccia il SoC MediaTek Dimensity 1200-AI. Abbiamo parlato in maniera più approfondita delle sue potenzialità nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G, ma cerchiamo di fare rapidamente il punto anche qui.

I principali punti di forza del prodotto risiedono nel completo reparto connettività, che include Wi-Fi 6 e 5G, nella buona autonomia generale e nello schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Fanno un po' storcere il naso, invece, materiali, comparto fotografico e impossibilità di espandere la memoria interna, ma a un prezzo di 357,08 euro su Amazon tramite rivenditori (8/128GB), il dispositivo, pur non rappresentando esattamente l'ultima novità del mercato, può ancora attirare l'attenzione di molti.



RedMagic 6R

Andando oltre al già citato POCO F4 GT, che in realtà può rappresentare un'ottima scelta per i videogiocatori ma non è propriamente uno smartphone da gaming in tutto e per tutto, un dispositivo dalle ottime prestazioni che mira al gioco in mobilità è RedMagic 6R. Quest'ultimo risulta interessante anche per via del suo prezzo: al momento in cui scriviamo, infatti, si trova in promozione a 399 euro sul portale RedMagic (8/128GB). Purtroppo la disponibilità non è delle migliori, visto anche il periodo, ma se riuscite a trovarlo a questa cifra potrebbe trattarsi di un buon affare, considerando anche il fatto che sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 888.

In ogni caso, non si tratta di un dispositivo propriamente per tutti, visto anche che il software non è esattamente dei più curati. Chi conosce bene il mondo Android, tuttavia, si troverà sicuramente bene. Per intenderci, tra i principali punti di forza troviamo miriadi di funzionalità legate al gaming, dai trigger dorsali soft touch al pannello in-game.

Non mancano, poi, uno schermo OLED con refresh rate di 144Hz e un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, come potrete approfondire anche nella nostra recensione di RedMagic 6R. Alcune pecche riguardano, invece, il sistema di raffreddamento che non si attiene sempre alle aspettative, nonché l'autonomia solamente nella media. Tuttavia, capite bene che un certo tipo di utente potrebbe apprezzare questa soluzione.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A53 5G

Dando un'occhiata alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il dispositivo che più di tutti sta convincendo gli utenti italiani nella fascia tra 300 e 500 euro è Samsung Galaxy A53 5G. D'altronde, si fa riferimento a uno smartphone di recente uscita e che, al momento in cui scriviamo, è disponibile in promozione a un prezzo di 302,92 euro tramite rivenditori (6/128GB).

Ricordiamo che, generalmente, il costo di questo modello (annunciato a marzo 2022) sarebbe di 469,90 euro. Insomma, la promozione di Amazon ha sicuramente giocato il suo ruolo nella posizione occupata da Samsung Galaxy A53 5G, ma vale la pena notare che si tratta comunque di un modello valido sotto diversi punti di vista. Tra i suoi principali punti di forza troviamo un buon reparto fotografico e un ottimo schermo Super AMOLED con refresh rate di 120Hz, nonché la certificazione IP67. Certo, non è tutto perfetto, ad esempio non c'è il caricatore nella confezione di vendita e c'è qualche imperfezione lato software, come potete approfondire nella nostra recensione di Samsung Galaxy A53 5G, ma i motivi che lo rendono interessante non mancano di certo.



I nuovi smartphone Android, da Redmi Note 11 Pro+ 5G a Google Pixel 6a

Al netto dei nostri consigli e della scelta del mercato, le ultime settimane non sono certo state avare di novità in questa fascia del mercato. Uno dei brand più attivi a tal proposito, come potrete immaginare, è stato Xiaomi. Infatti, oltre al già citato POCO F4 GT, è arrivato anche l'annuncio di Redmi Note 11 Pro+ 5G (che avremo modo di approfondire tra non molto su queste pagine). Allargandosi ad altri produttori, da pochissimo c'è stato l'annuncio di Sony Xperia 10 IV, così come il reveal di Samsung Galaxy A33 5G.



Tra i dispositivi già usciti e non citati in precedenza, potrebbe essere interessante dare un'occhiata anche alla nostra prova di Huawei nova 9 SE, nonché alla recensione di vivo Y76 5G, entrambi a pieno titolo in questa fascia di prezzo. Altri dispositivi da nominare in questa fascia sono poi OPPO Find X5 Lite, Motorola Edge 30, Samsung Galaxy M53 5G e Motorola Moto G82 5G, anche se ad attirare l'attenzione di molti è stato sicuramente il reveal di Google Pixel 6a con processore proprietario Tensor nel corso del Google I/O 2022.



Guardando, invece, al di fuori dei confini nazionali, ci sono stati gli annunci di modelli come OnePlus Ace, ZTE Axon 40 Pro e OnePlus 10R 5G. A proposito di OnePlus, dalle nostre parti gli occhi sono puntati verso la giornata del 19 maggio 2022, dato che è stato annunciato un evento legato a OnePlus Nord CE 2 Lite e OnePlus Nord 2T (e non solo). Per il resto, i rumor in questo periodo si sono concentrati su modelli come OPPO Reno8 Lite. Insomma, le possibilità di scelta, come sempre, non mancano e sembra proprio che a breve ci saranno ancora più device su cui puntare.