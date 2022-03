I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Marzo 2022

Marzo 2022 si avvicina alla conclusione e come di consueto abbiamo avuto modo di scoprire i migliori prodotti del MWC 2022 di Barcellona. In questo periodo le novità non mancano di certo, anche nella fascia Android tra 300 e 500 euro. È arrivata la gamma Redmi Note 11, così come OnePlus Nord CE 2 5G, Samsung Galaxy A53 5G, OPPO Find X5 Lite e vivo Y76 5G. Insomma, i modelli da approfondire in questa sede sono parecchi.



Prima di procedere con la consueta analisi dei migliori smartphone sulla piazza, però, è giusto precisare che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

OnePlus Nord 2 5G

Nonostante l'arrivo sul mercato di OnePlus Nord CE 2 5G, la soluzione più valida offerta dal brand in questa fascia di prezzo rimane OnePlus Nord 2 5G. Infatti, questo dispositivo offre buone prestazioni, grazie al processore MediaTek Dimensity 1200-AI, collocandosi in una posizione intrigante all'interno del mercato. In ogni caso, come potete approfondire nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G, non è di certo soltanto questo il suo unico punto di forza.

Infatti, sono presenti anche un reparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G, così come un buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Non manca inoltre un'autonomia niente male. Certo, non si tratta di uno smartphone perfetto, vista la presenza di pecche come materiali non esattamente Premium, l'impossibilità di espandere la memoria interna e qualche incertezza nel comparto fotografico, ma capite bene che la proposta di OnePlus può risultare molto interessante, anche e soprattutto a fronte di un costo di 342 euro su Amazon Italia (8/128GB).

OPPO Reno6 5G

C'è anche chi non mette le performance in prima posizione nella lista delle priorità, accettando che il dispositivo riesca a sorreggere come si deve tutte le classiche operazioni del quotidiano e ponendo altrove il proprio interesse, ad esempio sul design e sull'affidabilità generale. Se vi ritrovate in questa descrizione, probabilmente potreste voler approfondire OPPO Reno6 5G. Si tratta, infatti, di un modello in cui è stata riposta molta cura nei dettagli, non solamente in termini estetici, ma anche a livello di esperienza generale. Troviamo infatti un ottimo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una ricarica rapida a 65W, nonché un comparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G.

Non mancano inoltre un reparto fotografico che non delude le aspettative, così come una buona qualità costruttiva. Oltre a questo, c'è una buona maneggevolezza, garantita da peso e dimensioni non esagerate. Quanto costa tutto ciò? 429,99 euro con cover su Amazon Italia (8/128GB). Peccato solamente per l'assenza della ricarica wireless, per un'autonomia non esattamente al top e per lo storage interno non espandibile. In ogni caso, per approfondire vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione di OPPO Reno6 5G.

RedMagic 6R

Se avete intenzione di puntare su uno smartphone da gaming in questa fascia di prezzo, il principale candidato per accompagnarvi durante le vostre scorribande videoludiche è RedMagic 6R. Infatti, a un prezzo di 499 euro sul portale ufficiale del brand (12/256GB), ci si porta a casa un dispositivo che mira in alto in termini di performance. Basti pensare alla presenza sotto alla scocca di un processore Qualcomm Snapdragon 888, nonché a tutte le funzionalità dedicate al gaming, sia software che hardware (come i trigger dorsali). A questo si aggiungono uno schermo OLED con refresh rate di 144 Hz e un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6.

Insomma, per coloro che conoscono bene il mondo Android e sanno trarre il meglio da un dispositivo del genere, RedMagic 6R offre potenzialmente molte soddisfazioni. Tuttavia, non si tratta di uno smartphone per tutti, visto anche il software non esattamente dei più curati, l'autonomia è solamente nella media e il sistema di raffreddamento non sempre si comporta nei migliori dei modi. Tuttavia, se volete analizzare la situazione al meglio, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di RedMagic 6R.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52s 5G

Prendendo in esame la solita classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, lo smartphone che più di tutti sta convincendo gli utenti nostrani del noto portale e-commerce è Samsung Galaxy A52s 5G. In realtà è già da un po' di tempo che il dispositivo occupa questa posizione, anche grazie al prezzo non esagerato: 304 euro tramite rivenditori (6/128GB). Tra l'altro, attualmente il dispositivo si trova proprio al limite, oscillando continuamente sotto e sopra i 300 euro. In ogni caso, si tratta in generale di un buon medio gamma, che include anche una caratteristica non sempre scontata da trovare nella fascia media: la certificazione IP67.

Naturalmente non è solo questo ad attirare l'attenzione, vista la presenza di un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, così come di un discreto schermo Super AMOLED con refresh rate di 120 Hz. Fanno invece storcere un po' il naso il caricabatterie in confezione da 15W (nonostante il dispositivo supporti una ricarica a 25W), delle le prestazioni non propriamente al top del mercato e l'utilizzo preponderante della plastica nella scelta dei materiali. Molti utenti si stanno trovando bene con questo modello, dunque potreste volerci quantomeno dare un'occhiata.

Quante novità, da Redmi Note 11 Pro 5G a OnePlus Nord CE 2 5G

Il periodo dell'edizione 2022 del Mobile World Congress (MWC) ha portato con sé miriadi di nuovi smartphone. Fra tutti, è arrivato l'annuncio della serie Redmi Note 11 (che piazza in questa fascia i modelli Pro e Pro 5G) e, a questo proposito, abbiamo già pubblicato la nostra recensione di Redmi Note 11 Pro 5G. C'è stato, inoltre, l'annuncio di Samsung Galaxy A33 e A53 5G, così come quello di Realme 9 Pro+. Da non sottovalutare anche l'annuncio di OPPO Find X5 Lite, nonché quello di vivo Y76 5G (che avremo presto modo di approfondire su queste pagine).

Infine, nella recensione di OnePlus Nord CE 2 5G abbiamo fatto il punto della situazione sulle novità del brand.

Guardando, invece, al futuro, i rumor in questo momento si stanno concentrando su smartphone come Honor Magic4 Lite, OnePlus Nord 2T, Realme GT Neo 3 e Google Pixel 6a. Oltre a questo, all'estero sono arrivati anche gli annunci di modelli come Redmi K50, Nubia Z40 Pro e Huawei Nova 9 SE. Inoltre, gli occhi degli appassionati sono puntati su Carl Pei e soci per la giornata del 23 marzo 2022, in quanto potrebbe arrivare il primo smartphone di Nothing. Per il momento non ci è dato sapere molto su questo device, fascia di prezzo compresa, ma mancano pochi giorni per saperne di più. Quel che è certo è che, nonostante il periodo, i produttori non hanno certo intenzione di stare con le mani in mano.