I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Novembre 2021

Novembre 2021 si appresta a concludersi, prima però c'è il Black Friday. Questo significa che è giunto il momento di approfondire le migliori proposte sugli smartphone Android nella fascia tra 300 e 500 euro e di analizzare le novità dal mercato. A tal proposito, nelle ultime settimane si è parlato parecchio di alcuni dispositivi interessanti, dal grande ritorno di Motorola Defy al nuovo Huawei Nova 9. Insomma, modelli da approfondire ce ne sono in abbondanza ma, come al solito, prima di iniziare ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono relativi ad Amazon Italia o ai portali ufficiali dei produttori.

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G è sicuramente uno degli smartphone più validi in questa fascia di prezzo. Venduto a 395,01 euro su Amazon nel taglio da 8/128 GB, questo smartphone rinuncia ai fronzoli dei competitor per puntare dritto su ciò che all'utente importa di più: performance, autonomia, schermo e connettività. Per quanto riguarda le prestazioni, OnePlus ha fatto un ottimo lavoro. Infatti, nonostante Nord 2 5G disponga di un processore MediaTek, si tratta di un chip con prestazioni molto vicine al SoC Qualcomm Snapdragon 865. Buona anche l'autonomia, così come il display AMOLED con refresh rate di 90Hz.

In termini di connettività, non mancano 5G e Wi-Fi 6 e, come potete approfondire nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G, questo prodotto può fare gola a più di qualcuno. Certo non manca qualche pecca, come lo storage interno non espandibile, qualche imperfezione nel comparto fotografico e una scelta di materiali non propriamente da top di gamma, ma a questo prezzo si può chiudere un occhio davanti a questo tipo di limitazioni. La colorazione Blue Haze è molto gradevole alla vista, anche se le cover aggiuntive come Doodle Chaos e soprattutto la nuova edizione di OnePlus Nord 2 5G legata a Pac-Man (che però costa 529 euro in versione 12/256GB) sono di un altro livello.

OPPO Reno6 5G

A proposito di ottimo design, OPPO Reno6 5G è un dispositivo in grado di dare lezioni a molti. Infatti, a fronte di un prezzo pari a 429,99 euro sul nuovo OPPO Store (8/128GB), l'utente può avere tra le mani un dispositivo dal look elegante e raffinato, che presenta anche delle performance in grado di sorreggere senza problemi le classiche operazioni del quotidiano. Il suo target non è quello di primeggiare sulle prestazioni ma in linea generale il prodotto è piuttosto convincente.

È possibile approfondirne tutti gli aspetti nella nostra recensione di OPPO Reno6 5G, ma in breve siamo di fronte a un terminale con un ottimo display AMOLED con refresh rate di 90 Hz, un reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6, una ricarica rapida a 65W e un comparto fotografico che non delude le aspettative. A brillare però sono la qualità costruttiva e la maneggevolezza, difficilmente raggiungibili in questa fascia di prezzo. L'autonomia è invece nella media, mentre l'assenza di memoria interna espandibile e ricarica wireless potrebbe far storcere il naso a qualcuno. In ogni caso, OPPO Reno6 5G merita sicuramente il suo posto all'interno della classifica.

RedMagic 6R

In rappresentanza della categoria degli smartphone da gaming in questa fascia c'è RedMagic 6R. Chi conosce bene il mondo Android e sa come approcciarsi a un prodotto del genere lo vedrà come una manna dal cielo. Nonostante il dispositivo non presenti un software tra i più curati, non disponga di un sistema di raffreddamento tra i più prestanti e presenti un'autonomia solamente nella media, non si può di certo far finta di nulla davanti alla forza bruta e alle funzionalità gaming di RedMagic 6R.

Sotto la scocca c'è infatti un processore Qualcomm Snapdragon 888 e non mancano aggiunte pensate appositamente per i videogiocatori mobile, come i trigger dorsali. Tra l'altro, questo modello dispone di un look più sobrio rispetto ai classici dispositivi da gaming, nonché di una migliore maneggevolezza. Anche in questo caso siamo scesi maggiormente nel dettaglio nella nostra recensione di RedMagic 6R.

Tra gli altri punti di forza troviamo un comparto connettività completo di Wi-Fi 6E e 5G e un display OLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Insomma, anche a fronte delle nuove uscite, è veramente difficile trovare un dispositivo simile a un prezzo di 429 euro per la variante da 8/128 GB.

Scelta del mercato: OnePlus 8T

Dopo i nostri consigli, è giunto il momento di prendere in esame l'ormai tradizionale classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Ebbene, stando ai dati aggiornati, il dispositivo che più sta convincendo i connazionali in questo periodo è OnePlus 8T. Diversamente dal solito, in questo periodo, quindi, ad avere la meglio è un top di gamma uscito nel 2020, che viene proposto a 399,99 euro su Amazon per il modello da 8/128 GB.

D'altronde, nonostante sia già uscita la serie OnePlus 9, che però punta a una fascia più alta, e si inizi a vociferare di OnePlus 10, OnePlus 8T può ancora rappresentare una buona scelta per coloro che puntano a buone prestazioni senza la necessità di avere a disposizione sempre l'ultima novità del mercato. Abbiamo spiegato tutto quello che c'è da sapere nella nostra recensione di OnePlus 8T e tra i principali punti di forza della proposta del brand asiatico c'è un comparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G, un buon reparto fotografico, un ottimo schermo Fluid AMOLED con refresh rate di 120 Hz, una ricarica rapida a 65W e delle buone prestazioni garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 865. Per quel che riguarda, invece, gli aspetti meno entusiasmanti, lo storage non è espandibile ed è assente la ricarica wireless. Tuttavia, i motivi per cui molti utenti si stanno trovando bene con questo dispositivo ci sono eccome.

Da Motorola Defy a Huawei Nova 9: le novità di novembre

In quest'ultimo periodo abbiamo assistito a un'interessante ondata di novità per la fascia di prezzo tra 300 e 500 euro nel mercato Android. Il più affascinante del lotto è sicuramente lo smartphone rugged Motorola Defy, che porta un nome "di peso" per gli appassionati che hanno un po' di anni sulle spalle - nell'immagine sottostante potete vedere una piccola anticipazione. Per il resto, abbiamo assistito all'arrivo in Italia di Huawei Nova 9 con gli Huawei Media Services, ma sono stati annunciati anche Realme GT Neo 2 e Motorola Moto G71 5G.

Se le novità non mancano, in questo periodo abbiamo assistito anche a diversi cali di prezzo interessanti. Tra questi, per esempio, Motorola Edge 20 è sceso a 378,52 euro su Amazon Italia nel taglio da 6/128 GB, mentre abbiamo osservato un clamoroso calo anche per il nuovo Xiaomi 11T, offerto a 499,90 euro (8/256GB). Restando in casa Xiaomi, anche l'ottimo Mi 11i 5G si può acquistare a un prezzo ridotto e attualmente pari a 470 euro tramite rivenditori con 8/256 GB di memoria.



Per chi è ancora indeciso, ricordiamo che su Amazon è arrivata la settimana del Black Friday e la giornata del cosiddetto venerdì nero sarà il 26 novembre 2021. Come da tradizione, seguiremo l'evento con attenzione e potrete ricevere tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina dedicata al Black Friday 2021.