I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Pasqua 2022

Innanzitutto, buona Pasqua. Vi abbiamo già messo a conoscenza dello strano mercato del cioccolato tech su Amazon, ma in questa sede ci occuperemo della fascia degli smartphone Android tra i 300 e i 500 euro. I giochi per l'uovo di Pasqua sono ormai già stati fatti, ma se avete intenzione di regalare o regalarvi un dispositivo mobile nel corso dei prossimi giorni, potreste essere finiti nel posto giusto.

Le ultime settimane in realtà non hanno visto troppe novità di peso, dato che si è principalmente continuato ad approfondire i modelli già annunciati in precedenza, da OPPO Find X5 Lite a Samsung Galaxy A53 5G, passando per vivo Y76 5G. Ci sono stati, però, i reveal di Redmi Note 11 Pro+ 5G, Motorola moto g71 5G e Huawei nova 9 SE, ma non sono mancati annunci esteri interessanti e rumor vari.



Prima di partire con l'analisi, come sempre, vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.

OPPO Reno6 5G

Se siete degli amanti del buon design, uno smartphone che potrebbe interessarvi è OPPO Reno6 5G, un dispositivo curato nei dettagli, sia in termini di look che a livello di qualità costruttiva. Non si tratta certamente di uno smartphone ai vertici lato performance, nonostante sia comunque in grado di reggere le classiche attività quotidiane. Tra i suoi pregi troviamo anche la ricarica rapida a 65W, un reparto connettività che comprende 5G e Wi-Fi 6 e un ottimo display AMOLED con refresh rate di 90 Hz.

Il comparto fotografico tutto sommato non delude le aspettative e complessivamente il device è dotato di una buona maneggevolezza, grazie a dimensioni e peso non esagerati.

Non tutto, però, è perfetto: l'autonomia, infatti, non è propriamente delle migliori, la memoria interna non è espandibile e manca la ricarica wireless. Il prezzo al momento in cui scriviamo è di 449,99 euro per il taglio da 8/128GB. Se volete saperne qualcosa in più, come al solito, potete fare riferimento alla nostra recensione di OPPO Reno6 5G.

OnePlus Nord 2 5G

La proposta più valida in casa OnePlus in questa fascia di prezzo dal nostro punto di vista rimane OnePlus Nord 2 5G. Si tratta di un dispositivo dalle buone prestazioni spremendo fino all'ultima goccia il processore MediaTek Dimensity 1200-AI, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G.

Gli aspetti che convincono di più sono il buon pannello AMOLED con refresh rate di 90Hz, il comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6 e un'autonomia non male. Purtroppo non è possibile espandere lo storage interno, i materiali non sono propriamente Premium e c'è qualche incertezza in ambito fotografico. Nonostante questo, il costo di 349,99 euro tramite rivenditori (8/128GB) può ancora fare gola a non poche persone.

RedMagic 6R

Cercate uno smartphone da gaming che rientri in questa fascia? In questo caso, potreste voler dare un'occhiata a RedMagic 6R. Tenendo bene a mente il fatto che non si tratta di un dispositivo per tutti, visto anche il software non tra i più curati, un'autonomia nella media e un sistema di raffreddamento che non sempre si attiene alle aspettative, a un costo di 499 euro (12/256GB) può rivelarsi una manna dal cielo per chi sa come sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Non mancano, poi, feature strettamente legate al mondo del gaming, sia software (ottimizzazione, overlay, PiP) che hardware (con i suoi trigger dorsali). Presenti, inoltre, un reparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G e un display OLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Se siete interessati, prima di procedere all'eventuale acquisto vi consigliamo comunque di consultare la nostra recensione di RedMagic 6R, così da comprendere al meglio se il prodotto fa o meno per voi.

Scelta del mercato: Xiaomi 11T

Secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il modello di smartphone che sta convincendo di più gli utenti del popolare portale e-commerce, in questo periodo, per quel che riguarda la fascia tra 300 e 500 euro, è Xiaomi 11T, che viene proposto a 399,90 euro (8/256GB). La promozione lanciata da Amazon sta probabilmente convincendo un buon numero di persone, ma si fa riferimento a uno smartphone valido in generale.

Tra i punti di forza del dispositivo troviamo una ricarica rapida a 67W, un reparto connettività che comprende Wi-Fi 6 e 5G, un discreto schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, una buona autonomia e un comparto fotografico che tutto sommato non delude le aspettative. D'altro canto, però, la memoria interna non è espandibile e nonostante tutto c'è qualche imperfezione a livello fotografico.

Le novità del momento, da OPPO Find X5 Lite a Redmi Note 11 Pro+ 5G

Come accennato in apertura, il periodo non è stato esattamente florido in termini di nuove uscite, ma è tutto normale: si stanno ancora smaltendo i reveal dei mesi precedenti. Si continua, infatti, a discutere di dispositivi come OPPO Find X5 Lite, Redmi Note e Samsung Galaxy A53 5G. Inoltre, in queste settimane è uscita la nostra recensione di vivo Y76 5G, un dispositivo interessante sotto diversi punti di vista.

A livello di nuovi annunci, non va sottovalutato il reveal del nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G, così come l'annuncio di Motorola moto g71 5G.

Guardando all'estero, è arrivato l'annuncio di Samsung Galaxy S20 FE 2022 (sì, avete capito bene). A proposito del brand sudcoreano, tra l'altro, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sul Samsung Galaxy M53 5G. Un altro dispositivo molto chiacchierato, inoltre, è OnePlus 10R, ma non ci sono informazioni in merito a un lancio Global.

Di recente abbiamo anche messo alla prova Huawei nova 9 SE, per cui potrebbe tornarvi utile dargli un'occhiata.

Insomma, nonostante il ritmo di uscite non sia quello dei mesi d'oro, di certo i modelli a disposizione non mancano, considerando anche il fatto che risulta già di base difficile districarsi nel portfolio dei principali brand del mercato.