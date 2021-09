I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Settembre 2021

Passata la metà di settembre 2021, è giunto il momento di analizzare la fascia di prezzo tra 300 e 500 euro del mercato Android. Nelle ultime settimane ci sono state non poche novità, dal lancio di OPPO Reno6 5G all'annuncio di Huawei Nova 8i, passando per l'arrivo di ZTE Axon 30, Xiaomi 11 Lite 5G NE e Google Pixel 5a. Insomma, i modelli da approfondire non mancano, ma prima di partire, ricordiamo che, come di consueto, i prezzi indicati all'interno dell'articolo fanno riferimento al noto portale e-commerce Amazon o eventualmente ai portali ufficiali dei produttori dei dispositivi, a seconda del prezzo e della disponibilità.

OPPO Reno6 5G

La più recente novità in questa fascia è rappresentata dal nuovo OPPO Reno6 5G, venduto a 493,38 euro su Amazon Italia nel taglio da 8/128GB. Stiamo mettendo alla prova il dispositivo proprio in questi giorni e possiamo già confermarvi sin da ora che si tratta di una soluzione interessante, a partire dallo splendido design della colorazione Arctic Blue. Non mancano poi una ricarica rapida a 65W, un buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90Hz, un software pulito, un reparto connettività completo di 5G, Wi-Fi 6 e NFC, una maneggevolezza migliore rispetto a molti altri modelli e un buon comparto fotografico.

I principali aspetti che ci hanno fatto storcere un po' il naso sono l'impossibilità di espandere la memoria interna, l'assenza del jack audio per le cuffie, l'autonomia solamente nella media e le prestazioni non esattamente al top. Già dalle nostre prime prove è emerso che potrebbe non trattarsi di un dispositivo proprio per tutti, ma è innegabile il fatto che OPPO Reno6 5G riesca a trovare il suo collocamento sul mercato, strizzando l'occhio a coloro che cercano un dispositivo elegante e curato nei dettagli.

Se siete interessati allo smartphone, potreste anche voler approfondire le promozioni di lancio attive fino al 20 ottobre 2021, consultando il portale ufficiale di OPPO. Se non avete fretta e preferire attendere il nostro feedback, la recensione completa arriverà molto presto su Everyeye Tech.

OnePlus Nord 2 5G

A fianco delle ultime novità del mercato, rimangono dei modelli ben noti. Ad esempio, non bisogna dimenticarsi dello OnePlus Nord 2 5G, venduto a 399 euro su Amazon con 8/128GB di memoria. Si tratta di un dispositivo particolarmente apprezzato da critica e pubblico, grazie anche al lavoro svolto a livello di prestazioni. Il dispositivo monta infatti un SoC MediaTek, ma OnePlus è riuscita a sfruttarlo a dovere e garantire delle prestazioni più che buone. Per fare un confronto con il mondo Qualcomm, le performance dello smartphone si possono paragonare a uno Snapdragon 865.

Se volete approfondire come si deve la questione, potete fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G. Tra i principali punti di forza della proposta del brand dei flagship killer ci sono una buona autonomia, un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, un buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un design che farà piacere a molti.

Purtroppo qualche pecca c'è: lo storage non è espandibile, i materiali non sono esattamente da top di gamma e manca il jack audio per le cuffie. Inoltre, non manca qualche imperfezione a livello fotografico. In ogni caso, il nuovo OnePlus Nord 2 5G rappresenta una scelta molto valida in questa fascia di prezzo.

RedMagic 6R

Lo ammettiamo: scegliere solamente uno tra RedMagic 6R e Black Shark 4 non è stato facile. D'altronde, gli smartphone da gaming usciti di recente sono tutti validi per un certo tipo di pubblico. In particolare, nella fascia tra 300 e 500 euro, si tratta di prodotti adatti principalmente a chi ha un po' di dimestichezza con il mondo Android e cerca un dispositivo in grado di fornire prestazioni di elevata caratura durante le sessioni di gioco.

In questo contesto, il RedMagic 6R rappresenta uno smartphone da gaming atipico, che punta sulla maneggevolezza e su un look più sobrio del solito. Tutto senza mettere da parte le ottime performance garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 888, come potete leggere nella nostra recensione di RedMagic 6R.

Si tratta di un dispositivo completo sotto diversi punti di vista, basti pensare al supporto a NFC, Wi-Fi 6E e 5G.

Presente inoltre un display OLED con frequenza di aggiornamento di 144Hz e non potevano certamente mancare i trigger dorsali, che permettono di effettuare rapidamente delle azioni in-game. Ci sono, ovviamente, delle sbavature Tra queste, segnaliamo un software non propriamente tra i più curati, un'autonomia solamente nella media e un sistema di raffreddamento non tra i migliori. Tuttavia, il prezzo di 449 euro sul sito Web ufficiale per il modello da 8/128GB potrebbe fare gola a non pochi appassionati di mobile gaming.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy A72

Prendendo in considerazione la pagina degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, in costante aggiornamento di ora in ora, al momento in cui scriviamo il dispositivo che più di tutti sta convincendo gli acquirenti del noto portale e-commerce è il Samsung Galaxy A72. Più precisamente, non sono in pochi coloro che stanno puntando alla variante da 6/128GB, proposta a 395 euro tramite rivenditori. D'altronde, i motivi per cui in molti stanno trovando interessante questo modello sono noti, a partire dalla presenza della certificazione IP67.

Al netto delle prestazioni non propriamente al top del mercato e dell'assenza del supporto al 5G, che rappresentano le principali pecche della proposta del brand sudcoreano, si tratta infatti di un ottimo modello. Il reparto connettività è completo di 4G, NFC e jack audio per le cuffie, il comparto fotografico non delude le aspettative, l'autonomia garantita dalla batteria da 5.000 mAh è ottima, non manca una ricarica a 25W ed è presente uno schermo Super AMOLED con refresh rate di 90Hz di discreta fattura. Insomma, si tratta di un dispositivo interessante che ha recentemente ricevuto un taglio di prezzo non di poco conto, dato che il suo costo iniziale ammontava a 499 euro.

Le novità Android: da Huawei Nova 8i a ZTE Axon 30

Come già accennato in precedenza, i nuovi modelli non sono di certo mancati. È arrivato l'annuncio di Huawei Nova 8i, venduto a 349 euro. Di notevole rilevanza anche la presentazione dello Xiaomi 11 Lite 5G NE, così come è arrivato l'annuncio di Samsung Galaxy A52s 5G. Guardando invece all'estero, ricordiamo che è stato svelato anche il Google Pixel 5a.

Potrebbe poi interessarvi approfondire la nostra recensione di ZTE Axon 30, che abbiamo pubblicato a inizio settembre 2021. Si tratta di uno smartphone che dispone di una rinnovata fotocamera sotto allo schermo.Infine, potreste dare un'occhiata anche alla nostra analisi del vivo V21 5G, un cameraphone che potrebbe fare gola a più di qualcuno. Per quanto riguarda il futuro, i rumor in questa fascia si stanno concentrando sul Samsung Galaxy S21 FE, che potrebbe arrivare a ottobre 2021. In questa sede evitiamo di elencare tutti i dispositivi disponibili sul mercato in questa fascia di prezzo, dato che i modelli coinvolti sono molti, ma ricordiamo che su queste pagine potete trovare anche, tra le altre, la review del Black Shark 4 e l'approfondimento su Motorola Moto G100. Insomma, la possibilità di scelta è, come al solito, molto ampia.