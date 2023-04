I migliori smartphone Android di aprile 2023: dai flagship agli entry level

I più attenti tra di voi avranno notato che nelle ultime settimane i nostri speciali sui migliori smartphone Android si sono ridotti. D'altronde, in un momento come questo, con i prezzi in aumento, in costante oscillazione e le fasce di prezzo che si fanno sempre più "interpretabili", analizzare separatamente miriadi di modelli potrebbe non essere più l'ideale (anche perché i dispositivi validi per un'ampia fetta di pubblico possono non essere molti nelle fasce più basse, in questo periodo).

Ecco allora che vale la pena tirare le somme in modo più oculato e dando delle risposte nette, ovvero indicando un singolo dispositivo per categoria, dai top di gamma agli entry level, senza dimenticare i medio gamma e gli smartphone pieghevoli.



Miglior top di gamma: Samsung Galaxy S23 Ultra

Se c'è un brand che non si può non nominare quando si parla di top di gamma, sicuramente è Samsung: il colosso sudcoreano è ai vertici del settore ormai da tempo, cosa che gli ha consentito di costruirsi un'ottima reputazione anche dalle nostre parti.

La sua principale proposta nel segmento Premium è Samsung Galaxy S23 Ultra, proposto a 1.349,99 euro su Amazon (8/256GB, caricatore incluso) che però diventano 1.049,99 se consideriamo l'attuale promozione Samsung Members che offre ben 300 euro di cashback fino al 15 giugno 2023.

Si tratta di un'opzione non per tutte le tasche, pensata per coloro che non vogliono proprio saperne di scendere a compromessi. Oltretutto, finalmente anche in Europa sotto la scocca c'è un processore Qualcomm, più precisamente lo Snapdragon 8 Gen 2 in versione custom per Samsung.

Già solamente questo potrebbe bastare agli utenti attirati dalle performance, ma non si tratta del suo unico punto di forza, poiché di mezzo c'è un ottimo comparto fotografico, così come non mancano il supporto alla S Pen e una solida autonomia.

Il display scelto da Samsung è un pannello di tipo AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120Hz. Questo senza contare la presenza di un comparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G. In termini di supporto software, poi, Samsung garantisce 4 anni di aggiornamenti.

Per aiutarvi a scegliere, potrebbe tornarvi utile anche dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, dove si parla anche di qualche aspetto meno convincente, come la ricarica solamente a 45W (buona, ma non propriamente al top) e l'impossibilità di espandere la memoria interna.

Il quadro generale è in ogni caso ampiamente positivo: se cercate un flagship Android, attualmente Samsung Galaxy S23 Ultra è difficile da battere.



Miglior medio gamma: Google Pixel 6a

La fascia dei medio gamma è sicuramente tra le più agguerrite del settore in questo momento e non è stato facile scegliere un solo dispositivo.

Tuttavia, a convincerci è stata anche una promozione attiva al momento in cui scriviamo, che porta il prezzo di Google Pixel 6a a 349,56 euro su Amazon (6/128GB).

In vista dell'arrivo del tanto vociferato futuro Pixel 7a, il costo dello smartphone è calato in modo importante andando ad adagiarsi non troppo lontano dal segmento entry level.

L'occasione che aspettavate potrebbe essere proprio questa, visto che si fa comunque riferimento a un dispositivo dalle buone performance supportate dal processore proprietario Google Tensor, inizialmente usato per i top di gamma della serie Pixel 6.

Non manca poi un software pulito e dotato di funzionalità esclusive, come potrete approfondire anche nella nostra recensione di Google Pixel 6a.



Tra i punti di forza del dispositivo ci sono anche la certificazione IP67, nonché gli aggiornamenti software garantiti per 5 anni a partire dal lancio.

Da non dimenticare poi un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E.

Come potete immaginare, però, qualche aspetto meno esaltante c'è anche qui e parliamo soprattutto della frequenza di aggiornamento dello schermo limitata a 60Hz, nonché della ricarica solamente a 18W, senza considerare che in confezione non è presente il caricabatterie.

Va poi detto che lo storage interno non si può espandere e che la modalità Dual SIM può avvenire solamente mediante eSIM. Insomma, non si tratta di un dispositivo propriamente per tutti, ma il rapporto qualità/prezzo non manca di certo.



Miglior entry level: POCO X5 Pro 5G

Tra prezzi ballerini e un graduale incremento dei costi, possiamo ormai delineare la fascia entry level del mercato Android in un range al di sotto dei 300 euro: in questo contesto, un modello che può convincere è sicuramente POCO X5 Pro 5G.

Proposto a 299,90 euro (6/128GB) sul portale ufficiale, questo smartphone presenta dei punti di forza notevoli: andando oltre all'ottimo rapporto qualità/prezzo, ci sono un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, nonché

un ottimo display AMOLED per la fascia di prezzo, che offre un refresh rate fino a 120Hz.



Potete trovare ulteriori indicazioni sul prodotto nella nostra recensione di POCO X5 Pro 5G, ma potrebbe interessarvi sapere che non mancano un buon reparto fotografico (se contestualizzato in ambito entry level) e un'ottima autonomia, sorretta dalla ricarica rapida a 67W.

POCO X5 Pro 5G cede il fianco su altri aspetti, come un software iniziale basato su Android 12 e l'impossibilità di espandere la memoria interna.

Non convincono del tutto anche le fotocamere, incluso il loro design con una sporgenza particolarmente elevata, così come le performance non risultano esattamente al top della fascia di prezzo.

Si fa però riferimento a un modello in grado di accompagnare serenamente le giornate di molti, quindi chi non vuole spendere troppo potrebbe volerci fare un pensierino.



Miglior pieghevole: Samsung Galaxy Z Fold4

Se ciò che state cercando è un foldable, probabilmente non rimarrete delusi da Samsung Galaxy Z Fold4, proposto a 1.499,99 euro su Amazon Italia (12/256GB, caricatore incluso).

Si tratta probabilmente del modello più maturo sul mercato per quel che riguarda gli smartphone pieghevoli, a partire dai display semplicemente eccezionali.

Per intenderci, all'esterno troviamo un pannello da 6,2 pollici con risoluzione 2316 x 904 pixel, mentre all'interno è presente uno schermo con diagonale da 7,6 pollici e risoluzione 2176 x 1812 pixel.



Questo garantisce un formato intrigante, per un utilizzo decisamente trasversale.

Vale la pena citare, a tal proposito, la modalità Flex, che dispone gli elementi a schermo in modo più ergonomico quando si poggia lo smartphone su una superficie piana e lo si apre a metà. L'esperienza è poi completata da una buona autonomia per il mondo foldable, nonché da prestazioni di elevata caratura.

Questo senza considerare poi la presenza di un comparto connettività completo di Wi-Fi 6E e 5G, così come di un reparto fotografico tutto sommato in grado di convincere un ampio numero di persone.

Certo, non è tutto perfetto, visto che la ricarica è limitata a 25W e che il prezzo non è esattamente per tutti, ma potrà comunque risultare un valido compagno di viaggio se cercate un pieghevole.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo anche in questo caso alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4.



Lo stato generale del mercato: da RedMagic 8 Pro Titanium a vivo X90 Pro

Al netto di quelli che rappresentano i nostri consigli, il mercato Android pullula di altri dispositivi potenzialmente validi, se lo si guarda nella sua interezza.

Per esempio, in ambito foldable potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO Find N2 Flip, mentre a livello di entry level potrebbero convincervi nomi come Redmi 10C e Redmi Note 12 5G.

Da notare poi l'agguerrito campo degli smartphone da gaming, per cui potrebbe interessarvi leggere la nostra prova di ASUS ROG Phone 7 Ultimate e la recensione di RedMagic 8 Pro Titanium.

Nel caso voleste invece qualche nome in più nella fascia media, quelli di Nothing Phone (1), POCO F4 GT, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e Samsung Galaxy A54 5G potrebbero attirare la vostra attenzione.



Dove volgere lo sguardo tra i top di gamma? I nomi più gettonati sono quelli di vivo X90 Pro, Xiaomi 13 Pro, Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S23 (modello base), Honor Magic 5 Pro e Motorola Edge 40 Pro: come vedete, la possibilità in termini di scelta non manca.

Guardando invece al futuro, non si può non citare l'imminente evento di presentazione di POCO F5, che prenderà il via alle ore 14:00 del 9 maggio 2023.

Sembra insomma che presto ne vedremo delle belle nella fascia medio/alta.

A livello di smartphone Premium, si è fatto sicuramente notare il reveal di Xiaomi 13 Ultra, che punta in modo importante sul comparto fotografico, ma siamo ancora in attesa di dettagli in merito all'eventuale arrivo del dispositivo dalle nostre parti. Per il resto, di recente è stata resa nota la data di lancio di Sony Xperia 1 V: in questo caso, il giorno da segnare sul calendario è l'11 maggio 2023.