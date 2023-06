I migliori smartphone Android a metà 2023: dai flagship agli entry level

L'estate è arrivata ed è giunto il momento di tirare le somme sul mercato degli smartphone Android nella prima metà del 2023.

Come da tradizione, i principali brand hanno già mostrato gran parte delle loro carte e le uscite, più o meno interessanti, non sono affatto mancate, motivo per cui vale la pena districarsi tra le miriadi di soluzioni attualmente a disposizione per ogni fascia di prezzo: che siate alla ricerca di un nuovo smartphone da portare in vacanza, di un dispositivo da regalare o di un telefono secondario "da battaglia", di seguito trovate gli smartphone che ci hanno convinto di più in questi primi sei mesi dell'anno.



Miglior flagship: Samsung Galaxy S23 Ultra

Se c'è un modello a cui la definizione di flagship 2023 calza a pennello, questo smartphone è indubbiamente Samsung Galaxy S23 Ultra.

D'altronde, già dalla scheda tecnica le cose cambiano rispetto al passato, sfoggiando anche in Europa il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tra l'altro in versione custom "for Galaxy".

Non ci sono però solamente le ottime prestazioni nella ricetta del top di gamma premium di Samsung, considerando che si tratta di una soluzione completa sotto molti punti di vista, partendo dalla buona autonomia e arrivando all'ottimo comparto fotografico. Il tutto a un prezzo di 1899 euro su Amazon (12GB/1TB, caricatore incluso).

Si fa poi notare la presenza di uno schermo AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120Hz, così come risulta presente il supporto alla S Pen.

Non manca, tra l'altro, un comparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G. Potete approfondire meglio la questione nella nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, ma va detto che qualche "punto debole" c'è: basti pensare alla ricarica limitata a 45W, non male ma comunque non in grado di raggiungere le vette viste con altri modelli. Va poi citata l'impossibilità di espandere la memoria interna. In ogni caso, però, Samsung Galaxy S23 Ultra è il dispositivo che meglio si colloca ai vertici del mercato Android in questo momento.



Miglior medio gamma: Google Pixel 7a

Se da una parte c'è chi domina incontrastato dall'alto del mercato, c'è uno smartphone di recente uscita che è stato in grado di sbaragliare la concorrenza nella fascia media: stiamo parlando di Google Pixel 7a, che viene proposto a un prezzo di 509 euro su Amazon (8/128GB).

La proposta di BigG si fa notare, al netto dell'ampio supporto software (tre anni di major release e cinque anni di patch di sicurezza), per le ottime performance sorrette dal SoC proprietario Tensor G2.

Nella nostra recensione di Google Pixel 7a vi abbiamo raccontato le nostre impressioni, ma potrebbe interessarvi sapere che questo modello può convincere sotto molteplici punti di vista.



Si fa riferimento a uno smartphone che presenta la certificazione IP67, nonché un reparto connettività completo di NFC, 5G e Wi-Fi 6E.

Convincono inoltre il reparto fotografico e il display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il prezzo, poi, è praticamente la metà di quello che si può raggiungere oggi guardando ai top di gamma, dunque capite bene che Pixel 7a può potenzialmente fare gola a molti.

Certo, qualche pecca qua e là risulta presente, dalla ricarica limitata a 20W alla cover posteriore che trattiene un po' troppo le impronte, passando per l'autonomia solo nella media. Tuttavia, a livello generale la proposta di Google è sicuramente una delle più valide sul mercato.



Miglior entry level: POCO F5

Se ciò che cercate in questo periodo sono prestazioni e leggerezza (anche per il portafogli), un'opzione che potreste voler tenere in considerazione è POCO F5.

Questo smartphone viene proposto a 399,90 euro su Amazon (8/256GB), e i suoi principali punti di forza sono proprio dimensioni e peso più contenuti del solito, nonché il primato relativo alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, che offre prestazioni di alto livello per la fascia di prezzo.

Potrebbe poi interessarvi approfondire ulteriormente il tutto tramite la nostra recensione di POCO F5, ma sappiate che non mancano anche chicche come la certificazione IP53 e la presenza del jack audio per le cuffie.

Il reparto connettività è completo di Wi-Fi 6, NFC e 5G, così come convincono l'ottima autonomia e la ricarica rapida a 67W.

Convince anche lo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Per quel che riguarda, invece, gli aspetti meno convincenti della proposta di POCO, troviamo un comparto fotografico non propriamente al top, l'impossibilità di espandere lo storage interno e la presenza di un software non dei più puliti. Tuttavia, POCO F5 ha pochi eguali in termini di rapporto qualità/prezzo in questa metà 2023.



Miglior pieghevole: Samsung Galaxy Z Fold4

Se si punta al mondo degli smartphone pieghevoli, il dispositivo che più di tutti risulta maturo tra quelli approdati nel nostro Paese è Samsung Galaxy Z Fold4, proposto a un prezzo pari a 1.599 euro su Amazon (12/256GB, caricatore incluso).

A convincere sono innanzitutto i display, che risultano eccezionali: all'esterno è presente un pannello da 6,2 pollici con risoluzione 2316 x 904 pixel, mentre internamente fa capolino uno schermo da 7,6 pollici con risoluzione 2176 x 1812 pixel. Il particolare form factor del dispositivo permette tra l'altro di usufruire di quella che viene chiamata modalità Flex, per utilizzare lo smartphone piegandolo a metà, così da far disporre gli elementi di concerto nelle due parti e rendere l'esperienza ancora più comoda quando lo smartphone è poggiato su un tavolo.

Non è però solamente il fatto che si tratti di un foldable ad attirare l'attenzione, visto che di mezzo ci sono anche prestazioni di alta caratura e una buona autonomia per un dispositivo di questo tipo.

Si fa inoltre notare il comparto connettività, con pieno supporto a 5G e Wi-Fi 6E.

Non passa inosservato neanche il reparto fotografico, dato che può convincere un ampio numero di persone. A far storcere il naso, invece, così come spiegato nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4, è la ricarica limitata a 25W, insieme al costo non esattamente per tutti. Tuttavia, se cercare uno smartphone pieghevole convincente, in attesa di vedere cosa proporrà Samsung nel prossimo futuro, Galaxy Z Fold4 può ancora rappresentare una soluzione più che valida.



Da Realme 11 Pro+ a Xiaomi 13 Ultra

Il mercato degli smartphone Android è alla costante ricerca di novità, motivo per cui è sempre bene dare un'occhiata, al netto dei consigli generali, agli altri modelli che un utente potrebbe reputare validi. A tal proposito, nella fascia entry level del mercato di recente è arrivato l'annuncio di Honor 90 Lite, che in Italia viene venduto a un prezzo di 299,90 euro. Da notare che è già stato annunciato anche Honor 90, di cui però non si conosce il costo.

Sempre rimanendo sui reveal delle ultime settimane, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Realme 11 Pro+, che dispone di un design dal tocco italiano ispirato alla città di Milano. Sul mercato, poi, è arrivato anche il "fratello minore" Realme 11 Pro, così come che non troppo tempo fa è uscita su queste pagine la review di POCO F5 Pro.

Infine, per quel che riguarda sempre le fasce medio e bassa del mercato, c'è stato il lancio di OPPO A98 5G in Italia e di Redmi 12 all'estero.



Guardando invece alla fascia alta, spicca l'uscita della recensione di Xiaomi 13 Ultra, smartphone che convince soprattutto in termini di reparto fotografico. La battaglia all'ultimo è scatto però è ancora apertissima, come suggerisce anche la nostra prova fotografica di Huawei P60 Pro.

A proposito del brand asiatico, non è mancato anche l'annuncio di Huawei nova 11 Pro. Spostandoci su Motorola, invece, c'è stato il reveal dei pieghevoli Motorola RAZR 40 e Motorola RAZR 40 Ultra.

Impossibile citare tutti gli altri dispositivi validi presenti sul mercato ma, se cercate nella categoria degli smartphone da gaming, i principali nomi su cui puntare sono ASUS ROG Phone 7 Ultimate e RedMagic 8 Pro Titanium.

Tornando ai pieghevoli, invece, oltre a Motorola ricordiamo che sul mercato sono presenti OPPO Find N2 Flip e Honor Magic Vs.

Insomma, la possibilità in termini di scelta non manca di certo. In ogni caso, c'è anche hype per gli annunci futuri. Per intenderci, tra i nomi in ballo ci sono quelli di Nothing Phone (2), ASUS Zenfone 10, Google Pixel 8, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy S24, OnePlus V Fold, OnePlus Nord 3, RedMagic 8S Pro e Samsung Galaxy S23 FE: ne vedremo delle belle.