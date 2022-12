I migliori smartphone Android top di gamma del 2022: Everyeye Awards

Il Natale porta con sé l'ultimo weekend completo del 2022, in attesa dell'alba del nuovo anno.

La puntata finale degli Everyeye Awards, quella che decreta gli smartphone Android top di gamma più validi, arriva proprio in una giornata speciale, ma lasciando per un momento da parte l'annosa scelta tra pandoro e panettone è giunto il momento di scoprire i dispositivi che più di tutti hanno segnato gli ultimi 12 mesi nel segmento Premium del mercato, mantenendo come sempre un'occhio puntato anche al futuro.



L'intramontabile: Samsung Galaxy S22 Ultra

Nella fascia altissima del mondo Android, risulta difficile non mettere gli occhi su Samsung; quest'anno ancora più del solito, considerando che Galaxy S22 Ultra, venduto a 1.379 euro su Amazon (12/256GB, caricatore incluso), eredita persino una delle caratteristiche peculiari dell'ormai pensionata serie Galaxy Note, ovvero il supporto alla S Pen.

Si tratta di un dispositivo in grado di convincere per via di aspetti come la ricarica a 45W e lo schermo Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Immancabili, poi, Wi-Fi 6E e 5G.



Per il resto, come potrete approfondire nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, il reparto fotografico è praticamente da cameraphone e i rivali si contano sulla punta delle dita.

Il brand sudcoreano ha ancora una volta piazzato una delle migliori soluzioni disponibili nel segmento più alto del mercato Android, anche se non è tutto rose e fiori: l'interessante adozione della GPU AMD RDNA2 ha dato qualche grattacapo lato ottimizzazione e prestazioni, anche se ormai le principali questioni lato gaming sono pressoché risolte.

Si fa riferimento a uno smartphone che non delude, punta di diamante di una serie intramontabile.



Il cameraphone: vivo X80 Pro

Un dispositivo che è riuscito a convincere particolarmente in ambito fotografico, grazie soprattutto a una modalità cinematografica che ha lasciato a bocca aperta anche i più scettici, è vivo X80 Pro. Quest'ultimo, venduto a 1.299 euro su Amazon tramite rivenditori (12/256GB), non convince però solamente per via del reparto fotografico di alto livello, e infatti ci sono anche diversi altri punti di forza, come potrete scoprire nella nostra recensione di vivo X80 Pro.



Tra questi rientra la ricarica rapida a 80W, nonché il display AMOLED LTPO con refresh rate di 120Hz.

Il processore, invece, è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre la batteria è da 4.700 mAh. Il comparto connettività è completo di 5G e Wi-Fi 6E.

Capite bene, insomma, che si tratta di un flagship adatto un buon numero di utenti, anche se qualche pecca qua e là c'è. Qualche imperfezione la possiamo trovare, per esempio, nella traduzione del software, così come il prezzo non è propriamente per tutti; tuttavia, chi saprà andare oltre ai nomi dei brand troverà un cameraphone in grado di stupire.



La certezza: Google Pixel 7 Pro

Se alcuni utenti con un po' di anni sulle spalle arrivano a scomodare l'era Nexus, significa che stavolta Google ha fatto bene il suo lavoro: così è stato per Google Pixel 7 Pro, proposto a 841,14 euro su Amazon (12/128GB). Si fa riferimento a un dispositivo molto recente, che ha attirato l'attenzione anche per via del buon rapporto qualità/prezzo dal momento che non è semplice trovare uno smartphone Premium al di sotto dei 1.000 euro.

Non è solo per questo, però, che Google Pixel 7 Pro si distingue, vista la presenza di un comparto fotografico d'eccezione dotato di zoom ottico 5x e fino a 30x con deterioramento minimo grazie all'IA, la cui potenza è sprigionata dal processore proprietario Google Tensor G2.



Si fa notare anche la parte anteriore, grazie a un ottimo display OLED con refresh rate di 120 Hz, così come non passa inosservato il comparto connettività, completo di Wi-Fi 6E e 5G. Chi apprezza il software stock di Google si troverà a casa, grazie anche a un largo numero di funzionalità interessanti legate all'intelligenza artificiale e feature a esclusivo appannaggio della linea Pixel.

Come potrete immaginare, al solito, anche qui c'è qualche rinuncia: il Dual SIM può avvenire solo mediante eSIM, mentre la ricarica arriva al massimo a 30W senza caricatore in confezione. Il processore è tenuto a bada da un discreto sistema di raffreddamento, scaldando però nelle operazioni più impegnative, ma si fa riferimento a questioni di secondo piano rispetto ai pregi. Per saperne di più, anche in questo caso potrebbe tornarvi utile la nostra recensione di Google Pixel 7 Pro.



Il miglior smartphone gaming: ASUS ROG Phone 6

Una delle categorie in cui ci sono stati meno dubbi in termini di scelta è quella relativa agli smartphone da gaming. Infatti, in questo caso a dominare pressoché incontrastato nella fascia Premium c'è ASUS ROG Phone 6, proposto nel modello standard a un prezzo di partenza di 1.099 euro sul portale ufficiale di ASUS (12/256GB). Tra i principali punti di forza non si possono non citare le molteplici funzionalità che strizzano l'occhio al mondo del gaming, a partire dagli AirTrigger, di cui vi abbiamo parlato anche nella recensione di ASUS ROG Phone 6.



Al netto di questo, le performance sono sorrette da un prestante SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mentre sul fronte prende posto un ottimo pannello AMOLED con refresh rate di 165Hz.

Il caricatore in confezione è da 65W e l'autonomia è buona, mentre il comparto connettività è completo di 5G e Wi-Fi 6E.

ASUS ROG Phone 6 è uno smartphone solido sotto più punti di vista, cedendo il fianco solo a pochissime critiche, tra cui un reparto fotografico non al top del mercato.

Va ricordato, inoltre, che nell'ambito della presentazione della serie ROG Phone 6, è stato lanciato anche il modello Pro mentre più di recente è stata svelata anche la Diablo Immortal Edition.



Il miglior smartphone pieghevole: Samsung Galaxy Z Fold4

La decisione sul miglior smartphone pieghevole era indubbiamente da prendere in casa Samsung, visto che si fa riferimento a uno dei pochi brand che ha portato in Italia questa tipologia di dispositivi, nonché sicuramente al marchio che lo ha fatto in modo più solido.

La scelta era dunque tra Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4: alla fine abbiamo optato per quest'ultimo, dalle dimensioni più generose e dall'ampio display interno.

D'altronde, si fa riferimento al foldable per certi versi più maturo, tanto che Samsung ha potuto permettersi di non stravolgere la formula e portare sul mercato un dispositivo in grado di sbaragliare comunque la concorrenza.



Tra i principali punti di forza di questa iterazione ci sono gli ottimi display: uno esterno da 6,2 pollici e uno interno da 7,6 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento di 120Hz. C'è poi un comparto fotografico di tutto rispetto, così come non mancano un'autonomia migliorata rispetto ai precedenti modelli e un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E.

Il processore è l'ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 e sono presenti la certificazione IPX8 per la resistenza ai liquidi, il supporto alla S Pen e un software completo. Potrete approfondire i suoi punti di forza anche nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4, ma potrebbe interessarvi sapere anche qualche aspetto meno entusiasmante, come l'assenza del caricabatterie in confezione, dimensioni e peso non propriamente dei più contenuti e una ricarica solo a 25W, che non riesce propriamente a guardare al top del mercato.

Per il resto, il dispositivo è venduto a 2.249 euro su Amazon Italia (12GB/1TB). A oggi, Samsung Galaxy Z Fold4 risulta ancora il miglior smartphone pieghevole acquistabile in Europa.



La scelta del mercato: Samsung Galaxy S21 FE 5G

Il premio "scelta del mercato", che fa riferimento allo smartphone che ha occupato più volte questa posizione nel corso dell'anno in base alla classifica dei modelli Bestseller di Amazon, non può che essere assegnato a Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Il dispositivo, infatti, è riuscito a ottenere questa posizione nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022. D'altronde, si tratta di un modello venduto a un prezzo non eccessivo, ovvero 598,99 euro tramite rivenditori (8/256GB). Il fatto che Galaxy S21 FE 5G, un dispositivo che punta sul rapporto qualità/prezzo, rappresenti la scelta del mercato del 2022 in ambito di top di gamma Android, lascia intendere che non esattamente tutti gli italiani abbiano intenzione di superare una certa soglia in termini di prezzo.



Ci si "accontenta" anche di un modello con processore Qualcomm Snapdragon 888, un SoC prestante ma non propriamente l'ultimo arrivato.

C'è, però, un comparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G, così come altre caratteristiche possono effettivamente soddisfare l'esigenza di un buon numero di persone, come spiegato nella nostra recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Tenete a mente che l'autonomia non risulta esattamente al top del mercato e che la ricarica arriva fino a 25W (caricabatterie non presente in confezione).



Tra presente e futuro dei top di gamma Android

Guardando oltre i "premi" appena assegnati, una menzione la meritano anche altri dispositivi che si sono distinti in questa fascia del mercato Android. Tra questi, riteniamo assolutamente validi e meritevoli Google Pixel 7, Xiaomi 12T Pro, Motorola Edge 30 Ultra, Motorola RAZR 2022, OPPO Reno8 Pro 5G, ASUS Zenfone 9, ASUS ROG Phone 6D, OnePlus 10T 5G e Sony Xperia 1 IV.

Tra l'altro, di recente abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di Sony Xperia 5 IV, a cui potreste voler dare un'occhiata. Al netto di questo, all'estero ci sono stati vari annunci, dal reveal della gamma Xiaomi 13 a quello di OPPO Reno9 Pro e OPPO Reno9 Pro+, passando per i pieghevoli OPPO Find N2 Flip e OPPO Find N2.

Potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su vivo X Fold+ e iQOO 10 Pro, che per il momento rimangono però restano al di fuori dei confini italiani. Sempre all'estero, il 26 dicembre 2022 ci sarà l'evento di presentazione dello smartphone da gaming RedMagic 8 Pro, mentre il 7 febbraio 2023 è la data da segnare sul calendario per OnePlus 11.

Tra i nomi più caldi del prossimo futuro troviamo anche Samsung Galaxy S23, Google Pixel 8, Realme GT Neo 5 e Google Pixel Fold.

Ricordiamo, per il resto, che c'è già stato l'annuncio dello Snapdragon 8 Gen 2, processore che vedremo nei top di gamma del 2023, un anno che si preannuncia entusiasmante anche per uno dei player di primissimo piano, Samsung, potenzialmente intenzionata a rivedere la sua strategia per cercare di contrastare ulteriormente Apple nel mercato Premium. Insomma, anche nel 2023 non mancheranno le sorprese: