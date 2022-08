I migliori smartphone Android top di gamma ad Agosto 2022

Mentre un buon numero di persone stava trascorrendo le meritate ferie di agosto 2022, per il mercato degli smartphone Android è partita la calda estate dei dispositivi pieghevoli: nell'arco di pochi giorni, abbiamo assistito agli annunci di Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Motorola Razr 2022, Xiaomi MIX Fold 2 e HUAWEI Mate Xs 2. Certo, non tutti approderanno anche sul mercato italiano (anche per via del periodo non propriamente dei più rosei) ma di novità ce ne sono state parecchie, persino per gli smartphone dal formato più classico, che ci apprestiamo ad analizzare di seguito.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Il recente annuncio dei foldable ha catalizzato l'attenzione di molti appassionati, distogliendoci probabilmente da dispositivi già noti come Samsung Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, qualcuno ha ancora bisogno di consigli su un dispositivo dal form factor tradizionale e tra le migliori proposte in questo senso troviamo sicuramente il flagship di Samsung: venduto a un prezzo di 1.089 euro su Amazon (8/128GB), oltre ad avere caratteristiche al top, Samsung Galaxy S22 Ultra eredita il supporto alla S Pen direttamente dai Galaxy Note.

Si tratta della massima espressione della gamma anche per via dello schermo Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, nonché per il comparto fotografico da cameraphone e per la ricarica a 45W. Non manca, inoltre, un reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6E.



Se siete interessati a questo modello, potete approfondirlo nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma bisogna dire che qualche pecca c'è: la presenza di una GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA 2, per esempio, si è rivelata un'arma a doppio taglio, in quanto non è mancata qualche incertezza lato gaming, dovuta più che altro alla giovinezza della tecnologia. Tuttavia, in vista dei prossimi annunci, Galaxy S22 Ultra si conferma sicuramente come una delle soluzioni più valide tra i top di gamma Android.



vivo X80 Pro

Se ci fosse un "premio sorpresa" da assegnare in questo 2022, a vincerlo sarebbe sicuramente vivo X80 Pro. Il top di gamma di vivo ha stupito tutti soprattutto per via del suo reparto fotografico, modalità cinematografica in primis. Come potrete scoprire nella nostra recensione di vivo X80 Pro, però, non è solamente questo a convincere dello smartphone poiché, a fronte dei 1.299 euro richiesti su Amazon per l'acquisto tramite rivenditori (12/256GB), non scende a compromessi in alcun reparto.

Le performance sono sorrette dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma non manca una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W. Troviamo, poi, un display AMOLED LTPO con refresh rate di 120Hz e un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E.

Qualche sbavatura c'è ancora, tra cui la traduzione con qualche "dimenticanza" e il costo, che potrebbe non convincere propriamente tutti, ma è indubbio che vivo X80 Pro possa potenzialmente rappresentare una soluzione interessante per molti.



Asus ROG Phone 6

Se siete alla ricerca di uno smartphone da gaming al top del mercato, probabilmente fareste bene a guardare alla serie ROG Phone 6 di Asus, con cui si fa riferimento ai prodotti di punta di questa categoria. Il modello standard viene proposto a un costo di partenza di 1.099 euro sul sito Web ufficiale di Asus (12/256GB) e sappiamo bene che i prezzi non sono per tutte le tasche, ma vengono giustificati da punti di forza come le elevate prestazioni garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un software completo, parecchie funzionalità che strizzano l'occhio ai videogiocatori (come gli AirTrigger), un reparto connettività completo di Wi-Fi 6E e 5G, una buona autonomia e un ottimo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di ben 165Hz.



Per saperne qualcosa in più, però, vi consigliamo di dare un'occhiata, anche in questo caso, alla nostra recensione di Asus ROG Phone 6.

Nonostante si tratti di una soluzione solida sotto più fronti, tenete in considerazione che il comparto fotografico non è propriamente dei più validi. Ricordiamo infine che nell'ambito della presentazione della serie ROG Phone 6 è stato ufficializzata anche la variante Pro.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S21 FE 5G

Questo mese arriva un segnale interessante dalla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, in quanto un buon numero di connazionali sta acquistando Samsung Galaxy S21 FE 5G in questo periodo. D'altronde, al momento in cui scriviamo il dispositivo è in sconto a 509 euro tramite rivenditori (6/128GB): un costo non eccessivo per un modello legato a un brand, nonché a una serie, particolarmente popolare dalle nostre parti.

Nonostante le grandi uscite del periodo, un buon numero di italiani ancora una volta sembra preferire uno smartphone uscito ormai da un po' di tempo ma in grado di offrire prestazioni non necessariamente al vertice ma reparto connettività completo, che include Wi-Fi 6 e 5G.



Poco importa, quindi, se il processore è un Qualcomm Snapdragon 888, ovvero il SoC che ha alimentato i top di gamma del 2021, dato che a quanto pare quel tipo di performance è ancora più che sufficiente per molti. Tra le principali pecche che abbiamo indicato nella nostra recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G, che vi consigliamo vivamente di consultare se siete interessati al prodotto, ci sono la velocità di ricarica limitata a 25W e l'autonomia non esattamente delle migliori. Tuttavia, quest'operazione di Samsung sembra funzionare e, come avevamo previsto in fase di recensione, l'arrivo delle offerte ha giocato un ruolo fondamentale.

I migliori smartphone pieghevoli Android

Quello di agosto 2022 può tranquillamente essere definito il mese degli smartphone pieghevoli. Il "momento clou" è sicuramente rappresentato dalla recente pubblicazione su queste pagine della recensione di Samsung Galaxy Z Flip4, che a breve sarà seguita dall'analisi del fratello maggiore Samsung Galaxy Z Fold4: la nuova gamma di foldable del brand sudcoreano è ufficialmente approdata in Italia, attirando su di sé non poche attenzioni.

Inoltre, come già accennato in precedenza, nell'ultimo periodo c'è stato anche l'approdo in Italia di HUAWEI Mate Xs 2, mentre all'estero ci sono stati l'annuncio di Xiaomi MIX Fold 2 e quello di Motorola Razr 2022.

Guardando al futuro, nell'ultimo periodo si è fatto riferimento al prossimo arrivo di dispositivi come vivo X Fold S, al presunto Google Pixel pieghevole e alla possibile futura risposta di OPPO ai già citati Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Staremo a vedere: quel che è certo è che, nonostante tutte le difficoltà del periodo, il mercato dei foldable è finalmente in fermento, in attesa di scoprire anche qualcosa sul fronte degli schermi scorrevoli di Samsung.

Nuovi flagship Android: da Asus Zenfone 9 a OnePlus 10T 5G

Oltre ai già approfonditi annunci relativi alla categoria dei foldable, le ultime settimane abbiamo osservato l'arrivo di diversi altri smartphone potenzialmente intriganti. Su tutti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Asus Zenfone 9, che attualmente rappresenta l'unico vero top di gamma compatto. Inoltre, di recente su queste pagine è uscita l'analisi di OnePlus 10T 5G, altro modello che un buon numero di persone potrebbe voler approfondire.

Per il resto, il mercato non manca di certo di offrire un'ampia possibilità di scelta agli utenti. Per intenderci, tra gli altri nomi da segnare sul taccuino troviamo Sony Xperia 1 IV, Realme GT Neo 3 150W e Google Pixel 6 Pro. L'interessante Xiaomi 12S Ultra non uscirà dalla Cina per il momento, ma presto ne vedremo delle belle, considerando anche il focus sui SoC Qualcomm posto da Samsung.

Insomma, ci aspettano mesi davvero interessanti, con una lunga serie di dispositivi in dirittura d'arrivo. Tra i nomi più chiacchierati del momento, troviamo sicuramente Honor 70, Samsung Galaxy S23, OPPO Reno8, la nuova serie Motorola Edge, Xiaomi 12T, Asus ROG Phone 6D, Google Pixel 7, HUAWEI Mate 50 e Sony Xperia 5 IV.

Appuntamento, quindi, sempre su queste pagine per scoprire tutte le novità del prossimo futuro!