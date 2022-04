I migliori smartphone Android top di gamma ad Aprile 2022

Anche il mese di 2022 sta per giungere alla sua conclusione e questo significa che è giunto il momento del resoconto sugli smartphone top di gamma Android. Nelle ultime settimane abbiamo assistito all'approdo di novità importanti, dalla gamma Xiaomi 12 a OnePlus 10 Pro, passando per Black Shark 4 Pro. Insomma, come sempre gli argomenti da trattare non mancano di certo. Prima di partire con la consueta analisi, però, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



OPPO Find X5 Pro

Siete alla ricerca di un buon cameraphone? Una soluzione interessante nella fascia alta è OPPO Find X5 Pro. Tra l'altro, a fronte di un prezzo di 1.299,99 euro sul portale ufficiale di OPPO (12/256GB), è ancora possibile ottenere, oltre al dispositivo, una Masterclass di fotografia tenuta da Paolo Raeli, un OPPO Watch Free, gli auricolari Enco X, un caricatore Wireless AirVOOC 50W e una custodia in Kevlar. Insomma, un bundle particolarmente sostanzioso.

Parlando del dispositivo, come al solito potrete approfondirne tutte le caratteristiche nella nostra recensione di OPPO Find X5 Pro. Tra i suoi punti di forza, come accennato, troviamo un ottimo reparto fotografico (al netto della mancanza di una lente periscopica), ma anche l'autonomia, le performance e il display AMOLED QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Non manca, inoltre, un comparto connettività completo di eSIM, 5G e Wi-Fi 6, nonché il supporto alla ricarica a 80W. Certo, il prezzo non è esattamente per tutte le tasche, ma la promozione di lancio potrebbe risultare interessante per più di qualcuno.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Nella gamma Galaxy S22, il modello da puntare se non si vuole scendere a compromessi è sicuramente l'ottimo S22 Ultra. Si fa riferimento a un dispositivo completo sotto molti punti di vista, uno smartphone che incarna del tutto la visione del brand. Sul frontale prende posto un eccellente schermo Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, nonché il supporto alla S Pen. L'autonomia, tutto sommato, non delude le aspettative e non manca la ricarica a 45W. A sua volta, il reparto connettività è completo di 5G e Wi-Fi 6E.



Anche in questo caso il comparto fotografico è quello tipico di un cameraphone, ma per saperne di più potrete trovare qualche spunto di riflessione nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalla giovinezza della GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA2, che porta con sé qualche incertezza di ottimizzazione. Nelle prime versioni del software c'è stato qualche grattacapo qua e là lato gaming, anche se i problemi più importanti sono quasi del tutto rientrati e Samsung ha dimostrato una grande serietà da questo punto di vista. In ogni caso, il prezzo del dispositivo è pari a 1.279 euro sul sito Web ufficiale di Samsung (8/128GB).



Google Pixel 6 Pro

Google ha fatto centro con Pixel 6 Pro, dispositivo che rivoluziona per certi versi il mercato grazie alla presenza del processore proprietario Tensor: una conquista non di poco conto in quel di Mountain View, per un dispositivo più volte accostato dalla community a quella che fu l'era Nexus. La disponibilità dello smartphone in Italia partirà a maggio 2022 a un costo pari a 899 euro sul Google Store (12/128GB).

Al netto di questo, Google Pixel 6 Pro non dispone unicamente di ottime performance, in quanto troviamo un buon reparto fotografico, un eccellente display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione QHD+ e un reparto connettività che include eSIM, Wi-Fi 6E e 5G. Non è tutto perfetto, dato che form factor e design potrebbero non piacere esattamente a tutti. Non mancano, poi, alcune incertezze lato software, autonomia e sensori biometrici. Nonostante questo, Pixel 6 Pro rappresenta una novità importante per il mondo degli smartphone.



Scelta del mercato: OPPO Find X3 Pro

Dando un'occhiata alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, al momento in cui scriviamo il modello che sta andando per la maggiore nella fascia alta sul noto portale e-commerce è OPPO Find X3 Pro, venduto a un costo di 749,99 euro (12/256GB). D'altronde, nonostante non si tratti propriamente del dispositivo più recente approdato sul mercato, si tratta di un modello che nel 2021 ha sorpreso un po' tutti scendendo davvero a pochi compromessi. Tra i principali punti di forza ci sono una ColorOS che ha finalmente raggiunto la maturità, prestazioni in linea con molti altri flagship, un'autonomia che non delude le aspettative e un reparto fotografico convincente, che dispone anche di una caratteristica peculiare. A tal proposito, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra prova del microscopio di OPPO Find X3 Pro.

Non manca un comparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G, ma anche qui troviamo qualcosa che potrebbe far storcere il naso, come la memoria interna non espandibile e lo zoom che mantiene qualche incertezza. Nonostante questo, i motivi per cui un buon numero di persone si sta trovando bene con questo modello ci sono eccome. Se volete saperne di più, potete fare riferimento alla nostra recensione di OPPO Find X3 Pro.



I migliori top di gamma pieghevoli Android

Tra i top di gamma Android rientrano ormai da tempo anche i dispositivi pieghevoli. A tal proposito, abbiamo già avuto modo di mettere le mani su diversi modelli interessanti. Su tutti, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Inoltre, nel contesto del forte rilancio italiano ed europeo di Huawei, di recente abbiamo avuto modo di mettere alla prova Huawei P50 Pocket. Restando in Asia, potrebbe risultare interessante anche dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su OPPO Find N, ma sul mercato, nel corso del tempo, sono arrivati anche altri modelli importanti, da Motorola RAZR 5G a Samsung Galaxy Z Flip3 5G, passando per Huawei Mate Xs.



A proposito di quest'ultimo, tra non molto dovrebbe arrivare la seconda generazione, mentre all'estero è arrivato l'annuncio di vivo X Fold. Per il resto, i rumor si iniziano a concentrare su molti altri modelli che dovrebbero arrivare tra non troppo tempo. Tra questi troviamo Pixel Notepad, Xiaomi MIX Fold 2, Honor Magic V, Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4.



Novità per i top di gamma Android: da Xiaomi 12 Pro a POCO F4 GT

Tra le principali novità approdate sul mercato troviamo la gamma Xiaomi 12, composta dai modelli Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Sulle pagine di Everyeye Tech trovate tutti gli approfondimenti del caso, quindi potreste voler dare un'occhiata, ad esempio, alla nostra recensione di Xiaomi 12 Pro. Come accennato in apertura, in queste settimane sono arrivati finalmente anche l'annuncio di OnePlus 10 Pro in versione Global, così come il reveal di RedMagic 7 Pro e l'arrivo in Italia di Black Shark 4 Pro.

Guardando invece al futuro, si attende l'arrivo di dispositivi come Motorola Edge 30 5G e Nothing Phone (1). Indiscrezioni e leak, nell'ultimo periodo, si sono concentrati su modelli come Xiaomi 12S, Google Pixel 5 e Huawei Mate 50 ma, rimanendo però nel breve periodo, gli occhi sono tutti puntati sulla giornata del 26 aprile 2022, in cui dovremmo assistere all'annuncio di POCO F4 GT, dispositivo che avrà sotto la scocca il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 nell'ormai tradizionale ricetta POCO.