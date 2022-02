I migliori smartphone Android top di gamma a Febbraio 2022

Siamo a un passo dall'edizione 2022 del Mobile World Congress e gli appassionati del mondo tech si stanno già preparando a seguire le conferenze che anticipano la kermesse, come l'evento hardware di Samsung prima del MWC, dove però sono attese novità anche fuori dal mondo mobile. Quest'anno probabilmente, ancora una volta, non sarà una fiera piena zeppa di annunci per via della situazione pandemica. inoltre nelle ultime settimane abbiamo già osservato l'arrivo di dispositivi notevoli come i nuovi Samsung Galaxy S22, RedMagic 7, OPPO Find X5, Black Shark 4 Pro, Huawei P50 Pro e Pocket, OnePlus 10 Pro e OPPO Find N. Insomma, gli annunci da mettere sotto la lente d'ingrandimento non mancano di certo e l'evento di Barcellona potrebbe sicuramente riservarci ulteriori novità. Intanto, scopriamo i migliori smartphone top di gamma del momento, ricordando che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei produttori.

Samsung Galaxy S22 Ultra

La novità principale del periodo è sicuramente rappresentata dalla gamma Galaxy S22, che Samsung ha svelato a inizio febbraio 2022, anticipando di fatto il Mobile World Congress. Il modello che più di tutti incarna la nuova visione del brand è Galaxy S22 Ultra, dispositivo venduto a 1.279 euro sul portale ufficiale di Samsung (8/128GB). Completo sotto molti punti di vista, dall'eccellente schermo Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz al supporto alla S Pen (che eredita dalla storica gamma Note, ormai messa da parte), passando per un comparto fotografico da cameraphone e per un'autonomia che tutto sommato non delude (c'è la ricarica a 45W). Non mancano all'appello 5G e Wi-Fi 6E. Insomma, si tratta di un top di gamma molto interessante, come potete approfondire nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Tuttavia, l'implementazione di una GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA 2 sembra aver portato un po' di scompiglio. Infatti, qualche lag qua e là non manca e c'è qualche grattacapo nel gaming per via di un software che ha bisogno di un po' di rifiniture. Siamo comunque sicuri che Samsung risponderà alla situazione in modo tempestivo, nonostante questo però Galaxy S22 Ultra è un ottimo dispositivo.

OPPO Reno6 Pro

Se il vostro punto fermo quando scegliete uno smartphone è il design, l'eleganza di OPPO Reno6 Pro potrebbe essere determinante. Il design OPPO Glow, specialmente nella colorazione Arctic Blue, si fa infatti notare in modo importante. Tuttavia, come potete approfondire nella nostra recensione di OPPO Reno6 Pro, non è solamente l'estetica ad attirare l'attenzione. Interessante, in questo contesto, il display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, così come le prestazioni che risultano tutto sommato solide.

Potrebbero inoltre interessarvi il reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6, la ricarica rapida a 65 W e il buon comparto fotografico. Per il resto, c'è qualche pecca in termini di video e la memoria interna non è espandibile, ma nulla di trascendentale. Forse il prezzo di 679,99 euro su Amazon Italia (12/256GB) potrebbe rappresentare lo scoglio maggiore, ma chi punterà su questo modello troverà in ogni caso un dispositivo solido.

RedMagic 7

Potrebbe sembrarvi strano, ma in realtà in un momento in cui persino i principali produttori di smartphone faticano ad adottare il più recente processore sul mercato, uno smartphone da gaming come RedMagic 7, che sarà disponibile dal 10 marzo 2022 a un prezzo di partenza di 629 euro sul sito Web ufficiale di RedMagic (12/128GB), può diventare più interessante del solito.

Si tratta, per il momento, dell'unico smartphone con SoC Snapdragon 8 Gen 1 su cui abbiamo avuto modo di mettere le mani. A livello di prestazioni, può essere tranquillamente definito una belva, superando il milione di punti su AnTuTu Benchmark. Proprio le performance, unite al prezzo che è essenzialmente la metà rispetto ad altri smartphone da gaming disponibili sul mercato, rappresentano il principale motivo di vanto per il dispositivo.

Tuttavia, come potete leggere nella nostra recensione di RedMagic 7, non si tratta solamente di questo: non mancano infatti un buon display AMOLED con refresh rate di 165 Hz, un'autonomia che tutto sommato non delude le aspettative, una ricarica a 65 W, un ottimo reparto audio stereo e un comparto connettività completo di 5G, jack audio e Wi-Fi 6.

Purtroppo, permane il classico problema del software, non esattamente dei più curati, così come rimane l'incognita aggiornamenti. C'è poi un comparto fotografico solamente sufficiente. Insomma, non siamo dinanzi a uno smartphone perfetto, ma chi conosce bene il mondo Android e sa come sfruttare al meglio le potenzialità di un dispositivo simile, avrà sicuramente mo0lte soddisfazioni.

Google Pixel 6 Pro

La gamma Pixel 6 di Google, nonostante un po' in ritardo, è arrivata in Italia. Ora gli appassionati dell'esperienza pura di Android potranno finalmente mettere le mani sull'interessante Pixel 6 Pro, venduto a un prezzo di 899 euro mediante il Google Store (12/128GB). La disponibilità per il nostro Paese è limitata e dal portale ufficiale apprendiamo che probabilmente nuove unità arriveranno solo a maggio 2022.

La situazione è questa e si può fare ben poco, ma ciò che conta è che BigG sia riuscita a produrre uno smartphone molto interessante, che a qualcuno ha finalmente ricordato la fortunata era Nexus. Si tratta, infatti, di un dispositivo che presenta importanti punti di forza, a partire dalla scelta di Google di puntare sul processore proprietario Tensor, che si è rivelato in grado di tenere testa sin da subito alle altre principali soluzioni del mercato.

Questa è probabilmente la più grande vittoria, nonché una novità che potrebbe portare a ottimi scenari in futuro. A fianco delle ottime performance, troviamo un buon reparto fotografico, un eccellente display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione QHD+, supporto all'eSIM e un comparto fotografico completo di Wi-Fi 6E e 5G. Si tratta di un prodotto perfetto? Purtroppo no, in quanto c'è qualche imperfezione a livello di autonomia, sensori biometrici e bug software. Inoltre, il design scelto da Google potrebbe non piacere propriamente a tutti, anche in termini di form factor. Insomma, sicuramente si tratta di uno smartphone divisivo, ma la grande conquista di Google con il processore proprietario Tensor non può di certo passare inosservata.

Scelta del mercato: Xiaomi 11T Pro

In tutto questo marasma di uscite, grattacapi e chi più ne ha più ne metta, quale smartphone stanno scegliendo di acquistare gli italiani nella fascia alta del mercato Android? La risposta è Xiaomi 11T Pro, stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon.

Risulta tutto assolutamente comprensibile, in quanto si fa riferimento a uno smartphone che presenta un rapporto prezzo/prestazioni non di poco conto. Per intenderci, il dispositivo si può acquistare a 503,99 euro su Amazon tramite rivenditori (8/256GB) e dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 888. Inoltre, si tratta del modello che abbandona la dicitura "Mi", rappresentando dunque un passo in avanti importante, anche a livello di posizionamento.

Non manca poi una ricarica rapida a 120 W, così come un reparto connettività che presenta un supporto a Wi-Fi 6 e 5G. Da non sottovalutare anche il comparto audio in collaborazione con Harman Kardon e la presenza di uno schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, così come di un un sensore fotografico principale da 108 MP. Per ulteriori dettagli potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi 11T Pro.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, non manca qualche pecca: peso, dimensioni e sporgenza del modulo fotocamera non sono esattamente dei più contenuti e il sistema di raffreddamento in alcuni frangenti non risulta propriamente al top. Nonostante questo, però, il motivo per cui un buon numero di persone sta puntando su questa soluzione c'è eccome.

I migliori top di gamma pieghevoli Android

In ambito pieghevoli abbiamo messo alla prova Huawei P50 Pocket, interessante foldable che dispone anche di uno schermo posizionato sul retro e di varie caratteristiche peculiari. Peccato per l'assenza dei servizi Google, ma la situazione è questa. In ogni caso, Huawei ha dimostrato ancora una volta di saperci fare eccome in campo smartphone - non che ci fosse bisogno di conferme - poiché, come ben saprete, il brand è chiamato a uno sforzo importante anche in termini di immagine dopo il ban subito dagli USA.

Per il resto, potreste voler dare un'occhiata anche alle nostre prime impressioni su OPPO Find N, altro pieghevole interessante. Tuttavia, in questo caso per ora non ci sono maggiori dettagli relativi a un possibile arrivo in Italia in via ufficiale. Rimangono, per il resto, le solite certezze: su tutte, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, probabilmente ancora oggi il miglior foldable disponibile. Altri smartphone da citare sono poi Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Motorola RAZR 5G e Huawei Mate Xs. Non ci resta, in ogni caso, che attendere cosa ci riserverà il futuro per comprendere meglio in che direzione si muoverà il mercato da questo punto di vista.

Le mille novità Android

Come avrete già notato, nelle ultime settimane sono arrivate miriadi di novità nella fascia alta dei dispositivi Android, che hanno riscritto quasi del tutto gli equilibri del mercato. Oltre ai già citati Samsung Galaxy S22 Ultra, RedMagic 7, Google Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pocket e OPPO Find N, sono arrivati anche gli altri componenti della gamma Galaxy S22, vale a dire Galaxy S22 e Galaxy S22+, e il modello base Google Pixel 6, ma ci sono stanti anche altri annunci, come l'annuncio di Huawei P50 Pro, il reveal della gamma OPPO Find X5 e il lancio in Italia di Black Shark 4 Pro. Questo giusto per citare i principali dispositivi che sono già ufficiali o disponibili per quel che riguarda il nostro mercato.

Per il resto, all'estero sono arrivati anche altri annunci. Ad esempio, c'è stato il reveal di OnePlus 10 Pro, con un lancio previsto da noi per la primavera, così come non sono mancati il reveal di Nubia Z40 Pro e l'annuncio dello smartphone da gaming Redmi K50G. I rumor si sono concentrati anche su dispositivi come Google Pixel 7, Sony Xperia 5 IV e sul lancio Global della serie Xiaomi 12. Chiaramente, gli occhi sono puntati all'MWC, più precisamente alla giornata del 28 febbraio: infatti, alle ore 13 ci sarà la presentazione della gamma Honor Magic4 e in giornata non mancherà anche il reveal della serie Realme GT2.

Al netto di questo, di recente Carl Pei ha lasciato intendere il prossimo arrivo di uno smartphone Android di Nothing, che potrebbe essere un top di gamma. In questo caso dovremo probabilmente attendere ben oltre l'edizione 2022 dell'MWC, che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo. Tirando le somme, il mondo degli smartphone sembra avere l'intenzione di rispondere con forza a questo periodo. L'innovazione è purtroppo un po' frenata, ma l'enorme forza di volontà delle aziende lascia ben sperare per il futuro, quando magari potremo tornare a raccontare un MWC come quelli pre pandemia.