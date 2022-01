I migliori smartphone Android top di gamma a Gennaio 2022

La fascia alta del mercato degli smartphone Android è in fibrillazione a gennaio 2022, come d'altronde accade essenzialmente all'inizio di ogni anno. Infatti, il periodo è quello in cui gli utenti hanno fame di novità e nelle ultime settimane non sono mancati annunci di dispositivi del calibro di Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi 12 e OnePlus 10 Pro. Certo, diversi reveal per il momento sono avvenuti unicamente all'estero, ma il periodo più interessante per noi potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Insomma, le novità da approfondire in questa sede sono molteplici. Iniziamo dunque la nostra consueta analisi, ricordando che i prezzi segnalati sono relativi ad Amazon Italia e ai portali ufficiali dei produttori.

ASUS ROG Phone 5s Pro

Ora che Lenovo Legion Phone Duel 2 non è più acquistabile sul sito Web ufficiale di Lenovo e sembra dunque essere andato in pensione - un vero peccato, considerando anche che a fine 2021 il prezzo era sceso a 599 euro per il modello da 12/256GB - non possiamo che dare spazio ad ASUS ROG Phone 5s Pro come rappresentante della categoria degli smartphone da gaming. Pur non rappresentando un salto netto rispetto a ROG Phone 5, il dispositivo prende i principali punti di forza di quest'ultimo e li inserisce in uno smartphone ancora più potente, venduto a 1299 euro sul portale di ASUS per il taglio da 18/512GB. Siamo di fronte a un mostro di potenza che dispone di miriadi di funzionalità che strizzano l'occhio ai videogiocatori, nonché dell'accessorio ROG AeroActive Cooler 5 direttamente in confezione, mentre altri accessori si possono acquistare a parte.

Attirano poi l'attenzione la batteria da ben 6000 mAh, il display AMOLED con refresh rate di 144 Hz, la presenza del supporto a Wi-Fi 6 e 5G e le varie caratteristiche peculiari del dispositivo, come ad esempio lo schermo ROG Vision presente sul retro, pensato per far notare il design e sfruttare determinate animazioni, e i pulsanti aggiuntivi, che possono tornare utili in alcuni contesti. Certo, il prezzo non è esattamente per tutti, il salto generazionale non è dei più marcati, risulta assente la ricarica wireless e il reparto fotografico non è dei migliori, ma si tratta attualmente del miglior portavoce della categoria.

OnePlus 9 Pro

In attesa dell'arrivo anche dalle nostre parti del suo successore, OnePlus 9 Pro rappresenta ancora oggi un'ottima soluzione per chi cerca un top di gamma tuttofare. Certo, probabilmente non è il momento migliore per acquistare il dispositivo per via dell'imminente lancio della nuova generazione e dunque di un possibile calo di prezzo, ma questo modello merita sicuramente il suo posto in classifica. Troviamo infatti un pannello LTPO con risoluzione QHD+, refresh rate 120 Hz e tecnologia Hyper Touch, nonché un reparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad e il supporto alla ricarica wireless a 50 W.

Potete approfondire meglio la questione nella nostra recensione di OnePlus 9 Pro, ma si tratta di uno smartphone che ha cercato di rinnovare il mercato sotto diversi punti di vista. Tra l'altro, non mancano la ricarica via cavo a 65 W, delle performance ottime e un comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6. Le principali pecche sono da ricercarsi nell'impossibilità di espandere la memoria interna, in un'autonomia non esattamente al top e in qualche incertezza nel comparto fotografico, per il resto però OnePlus 9 Pro si difende egregiamente. Il prezzo? 731,51 euro su Amazon Italia (8/128GB).

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Continuando la serie "forse non è il miglior momento per comprarli ma teneteli d'occhio", Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è al top del mercato anche in questo inizio di 2022, in attesa dell'arrivo della gamma Galaxy S22. Si tratta di un modello che non vuole saperne di scendere a compromessi. Oltre a raccogliere in eredità dalla gamma Galaxy Note il supporto al pennino S Pen, sono presenti un buon display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, un reparto fotografico niente male e un buon software. Se volete saperne di più, potete, come sempre, fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

In ogni caso, anche il flagship 2021 di Samsung cede il fianco a qualche critica: l'autonomia non raggiunge infatti i vertici della categoria, così come la velocità di ricarica non fa di certo gridare al miracolo. C'è poi la questione dello storage impossibile da espandere, ma per il resto la proposta di Samsung è particolarmente solida. Il costo del prodotto è di 1279 euro su Amazon Italia per il modello da 12/128 GB, tuttavia la disponibilità potrebbe non essere delle più rosee, visto il periodo.

OPPO Reno6 Pro

Se l'eleganza è nel vostro DNA e state cercando uno smartphone che si distingua dagli altri in termini di design, probabilmente fareste bene a dare un'occhiata a OPPO Reno6 Pro e al suo look OPPO Glow, specialmente nella colorazione Arctic Blue. Rimandandovi alla nostra recensione di OPPO Reno6 Pro per maggiori dettagli, dovete sapere che il modello non si fa notare solamente per via dell'estetica. Le performance sono tutto sommato solide ed è presente uno schermo AMOLED con refresh rate di 90 Hz.

Altri aspetti interessanti risiedono nel peso e nelle dimensioni, più contenuti rispetto ad altre soluzioni, nonché nel buon comparto fotografico e nella presenza del supporto alla ricarica rapida a 65 W, al Wi-Fi 6 e al 5G. L'altra faccia della medaglia sono invece la memoria interna non espandibile e la registrazione video non delle migliori. Inoltre, il prezzo potrebbe non piacere esattamente a tutti, dato che si fa riferimento a un costo di 749,99 euro su Amazon Italia (12/256GB).

Scelta del mercato: Xiaomi 11T Pro

Lo smartphone che più utenti stanno acquistando in questo periodo nella fascia alta del mercato Android secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon è Xiaomi 11T Pro. D'altronde, si tratta di un dispositivo che in passato abbiamo definito "concentrato di potenza". Per intenderci, questo smartphone, che tra l'altro segna l'abbandono della dicitura "Mi", presenta ottime prestazioni garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 888, così come la ricarica rapida a 120 W, un comparto connettività completo che include Wi-Fi 6 e 5G, nonché un display AMOLED con refresh rate di 120 Hz, un reparto audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon e un sensore principale da 108 MP per foto e video. Se siete alla ricerca di maggiori informazioni, potete trovarle nella nostra recensione di Xiaomi 11T Pro.

Per il resto, come ben potete immaginare, c'è anche qualche aspetto che fa un po' storcere il naso. Basti pensare al sistema di raffreddamento che a volte lascia un po' a desiderare, così come all'impossibilità di espandere la memoria interna e al fatto che lo smartphone disponga di peso, dimensioni e sporgenza delle fotocamere non dei più contenuti. Tuttavia, il prezzo potrebbe attirare più di qualcuno: 549,90 euro su Amazon (8/128GB).

I migliori top di gamma pieghevoli Android

Gli smartphone pieghevoli nella fascia alta del mercato Android si stanno facendo sempre più interessanti col passare del tempo. Tra le novità di rilievo potreste voler dare un'occhiata alla nostra prova del nuovo OPPO Find N, dispositivo che ha colpito molto per la sua qualità costruttiva. Tuttavia, per il momento lo smartphone è stato svelato solamente per l'estero, perciò vedremo se in futuro arriverà in Europa o meno. Restando fuori dai confini, c'è stato l'annuncio di Honor Magic V , così come non è mancato il reveal di Huawei P50 Pocket. Si tratta anche in questi casi di annunci esteri ma presto dovrebbero esserci novità importanti.

Guardando al futuro, i rumor recentemente si sono concentrati sul presunto prossimo arrivo di Xiaomi MIX Fold 2, Motorola RAZR 3 e Google Pixel Notepad. Insomma, potremmo vederne delle belle tra non molto.

Passando invece a ciò che si è già visto sul mercato, ricordiamo che anche da noi esistono delle soluzioni incredibilmente valide. Su tutte, potrebbe interessarvi approfondire la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, smartphone che non è di certo passato inosservato. Altri modelli da citare sono poi Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Motorola RAZR 5G e Huawei Mate Xs. Ricordiamo inoltre che su queste pagine potete trovare la prova di OPPO X 2021 con schermo arrotolabile, che però al momento non si è ancora tradotto in prodotto consumer. Il 2022 potrebbe in ogni caso rivelarsi un anno intrigante per foldable e rollable.

Le novità relative ai top di gamma Android: da Xiaomi 12 a OnePlus 10 Pro

Al netto delle questioni approfondite in precedenza, a breve dovrebbero arrivare anche da noi dei dispositivi in grado di dare uno scossone al mercato per quel che riguarda i top di gamma. All'estero è già stata annunciata la gamma Xiaomi 12, così come è arrivato il reveal di OnePlus 10 Pro. Potrebbero volerci ancora diverse settimane per vedere questi dispositivi in Europa, ma i produttori sembrano intenzionati a portarli dalle nostre parti. Non va poi dimenticato il fatto che a fine 2021 c'è stato l'annuncio dei Google Pixel 6, che dovrebbero raggiungere i nostri lidi nella prima metà del 2022.

Tra i dispositivi da non sottovalutare, non possiamo non menzionare la serie Huawei P50 e il nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Il recente annuncio del processore Exynos 2200, che dispone di una GPU AMD e mira a introdurre il Ray Tracing sugli smartphone, infine, precede il reveal della serie Samsung Galaxy S22, che a quanto pare potrebbe avvenire nel corso dell'evento Unpacked di febbraio 2022.