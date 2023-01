I migliori smartphone Android top di gamma a Gennaio 2023

Il primo mese del 2023 sta ormai giungendo al termine ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione relativamente alla fascia alta del mercato degli smartphone Android.

Tra eventi isolati e le sorprese del Mobile World Congress, sarà febbraio a portare con sé le maggiori novità e potrete seguire con noi il Galaxy Unpacked sul portale Vodafone, ma al netto di ciò che ci aspetta non mancano certezze e ottimi dispositivi su cui posare gli occhi.

Procediamo, quindi, con la disamina dei dispositivi più validi attualmente presenti nel segmento Premium del mercato Android e, ovviamente, con uno sguardo al prossimo futuro.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Va bene: probabilmente non è il migliore dei periodi per procedere all'acquisto di uno smartphone della famiglia Samsung Galaxy S22; tuttavia, in attesa dell'ormai imminente presentazione dei nuovi Galaxy S23, il modello Ultra della scorsa generazione rappresenta ancora una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato.

A un prezzo di 1.139 euro su Amazon (12/256GB), con questo device Samsung ha raccolto l'eredità dell'ormai abbandonata serie Galaxy Note: ci riferiamo al supporto alla S Pen, che non ha troppo bisogno di presentazioni.



Il Samsung Galaxy S22 Ultra, però, è anche uno smartphone completo sotto molti punti di vista, a partire dalla ricarica a 45W, così come non manca un comparto fotografico da cameraphone.

Immancabile, poi, lo schermo Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma non passa inosservato neanche il reparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G.

Per tutti i dettagli del caso, come sempre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del Samsung Galaxy S22 Ultra, ma va detto che non è stato esattamente tutto rose e fiori sin dal lancio: la presenza di una GPU AMD RDNA2 ha portato con sé a qualche problema di gioventù, anche se le principali questioni relative a ottimizzazione e prestazioni sono ormai più che risolte. Per il resto, prima di procedere eventualmente all'acquisto, potreste voler attendere per dare un'occhiata alle imminenti novità in arrivo da parte di Samsung.



vivo X80 Pro

Non è semplice sorprendere gli appassionati del mondo smartphone, ormai sono abituati a un'innovazione costante. Tuttavia, se c'è un flagship approdato sul mercato nel corso del 2022 che è riuscito quantomeno a suscitare interesse anche negli utenti più scettici, quest'ultimo è sicuramente vivo X80 Pro, venduto a 1.099 euro su Amazon tramite rivenditori (12/256GB). Il principale punto di forza del modello è il suo comparto fotografico, in quanto si punta molto su una modalità cinematografica che non è passata di certo inosservata.



Ne abbiamo parlato nella recensione di vivo X80 Pro, in quanto si tratta di una delle feature più interessanti del device. Sotto la scocca, invece, c'è l'ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che viene sorretto lato autonomia da una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 80W, mentre il comparto connettività è completo di 5G e Wi-Fi 6E.

Da non sottovalutare anche il display AMOLED LTPO con refresh rate di 120Hz. Insomma, al netto di qualche incertezza come una traduzione del software non impeccabile e di un prezzo non esattamente per tutte le tasche, vivo X80 Pro rappresenta un modello difficile da ignorare.



Google Pixel 7 Pro

Non esattamente tutti si aspettavano una Google così in forma con la gamma Pixel 7, al punto da portare più di qualche appassionato ad azzardare paragoni con i "vecchi" Nexus, soprattutto nel rapporto prezzo/prestazioni: significa che il Pixel 7 Pro ha fatto decisamente centro.

Proposto a 831,38 euro su Amazon nella variante da 12/128GB, questo smartphone riesce a convincere non solamente per il rapporto qualità/prezzo, che non passa inosservato in un momento in cui molti flagship sfondano i 1.000 euro, bensì anche per diversi altri punti di forza, a partire dalle potenzialità del SoC proprietario Google Tensor G2 e dalle feature esclusive che porta in dote.



Non mancano un ottimo display OLED con refresh rate di 120Hz, un reparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G e un comparto fotografico di alta caratura completo di zoom ottico fino a 5x e fino a 30x in digitale con deterioramento minimo grazie all'IA di Google.

L'intrigante uso dell'intelligenza artificiale lato software farà il resto, garantendo l'accesso all'esperienza Google che un buon numero di appassionati apprezza, dalla Gomma Magica al Registratore vocale con trascrizione, passando per i sottotitoli automatici.

Potrete approfondire meglio la questione, come sempre, con la nostra recensione di Google Pixel 7 Pro, ma non aspettatevi la perfezione assoluta: il Dual SIM, per esempio, può avvenire solamente tramite eSIM, il sistema di raffreddamento non risulta propriamente al top e la ricarica va massimo a 30W.

Capite bene, però, che si fa riferimento a compromessi che possono tranquillamente passare in secondo piano davanti alle sue potenzialità.



Scelta del mercato: Google Pixel 7

Se si guarda alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, il dispositivo Android venduto a un prezzo superiore ai 500 euro che sembra aver convinto di più gli utenti italiani, perlomeno quelli del popolare e-commerce, è il modello base Google Pixel 7. Quest'ultimo, venduto a 608,49 euro su Amazon (8/128GB), rappresenta uno dei modelli più validi usciti nell'ultimo periodo in questo segmento.

Certo, abbiamo già menzionato il modello Pro, ma in questo caso il costo più contenuto gioca un ruolo fondamentale.

Per quel che riguarda i principali pregi di questo modello (potete fare riferimento alla recensione di Google Pixel 7), troviamo delle prestazioni da assoluto flagship, sorrette dal processore Tensor G2, nonché un ottimo display OLED con refresh rate di 90Hz.

Le funzionalità offerte da Google mediante il software stock non sono poi da sottovalutare, così come non passa inosservato il reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6E. Certo, non si arriva allo zoom di Pixel 7 Pro, ma il reparto fotografico rimane comunque tutto sommato convincente.

Fanno sempre storcere un po' il naso le questioni relative al Dual SIM solamente tramite eSIM e alla ricarica limitata a 30W. Insomma, qualche aspetto su cui soffermarsi c'è, ma non è un caso che questo modello stia convincendo un buon numero di utenti.



I migliori foldable Android a gennaio 2023

Non bisogna mai scordarsi del fatto che la fascia top del mercato Android integra anche gli smartphone pieghevoli, che tra l'altro potrebbero riuscire a ottenere ulteriore visibilità nel corso del 2023. Per il momento, se si fa riferimento alle soluzioni più valide già presenti sul mercato, risulta essenzialmente impossibile non citare Samsung. A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4 e alla recensione di Samsung Galaxy Z Flip4. Certo, sul mercato nostrano sono arrivati anche altri modelli, come Huawei Mate Xs 2, ma è innegabile che il protagonista assoluto attualmente sia ancora Samsung.



Le future proposte in questo segmento potrebbero presto generare una seria concorrenza per il brand sudcoreano, considerando anche che OPPO potrebbe annunciare i suoi Find N2 finalmente anche per il mercato Global a brevissimo, nel corso del MWC 2023.

Inoltre, sempre rimanendo nel campo dei rumor, si è iniziato ormai da tempo a vociferare di un possibile Google Pixel Fold; tuttavia, va detto che con ogni probabilità Samsung non starà a guardare puntando sul suo Galaxy Z Fold5. Staremo a vedere: si prospetta un anno scottante lato foldable, già a partire dalla kermesse di Barcellona.



Le novità lato flagship Android: da Samsung Galaxy S23 a OnePlus 11 5G

Le prime settimane del 2023 ci hanno già riservato qualche sorpresa lato top di gamma, anche se il grosso arriverà nel prossimo futuro, dal Galaxy Unpacked di Samsung del 1 febbraio all'evento di lancio di OnePlus 11 5G del 7 dello stesso mese.

Tra l'altro, non va dimenticato il lancio di RedMagic 8 Pro in Italia, in quanto i preorder inizieranno il 2 febbraio 2023.

Insomma, la carne al fuoco è tantissima ma ricordiamo che sul mercato sono già disponibili parecchi dispositivi validi, oltre a quelli già citati.

Una menzione la meritano, per esempio, anche OPPO Reno8 Pro 5G, Motorola RAZR 2022, Motorola Edge 30 Ultra, OnePlus 10T 5G, Xiaomi 12T Pro, il compatto ASUS Zenfone 9, ASUS ROG Phone 6, Sony Xperia 5 IV e Sony Xperia 1 IV.

Per il resto, guardando a un futuro meno definito, ultimamente si è discusso di dispositivi come Xiaomi 13, Huawei P60 Pro, OPPO Reno9 Pro, Realme GT Neo 5, Lenovo ThinkPhone e Samsung Galaxy S22 FE. Tirando le somme, quel che è certo è che presto ne vedremo delle belle.