I migliori smartphone Android top di gamma a Giugno 2022

Siamo ormai giunti alla fine di questo giugno 2022 e l'estate è ormai arrivata, ma il mercato degli smartphone Android nella fascia top di gamma non smette di stupire neanche sotto l'ombrellone. Si fa riferimento a dispositivi dal costo importante, che non vogliono scendere a compromessi. Nelle ultime settimane abbiamo assistito all'arrivo di modelli interessanti e per certi versi unici, su tutti vivo X80 Pro, al suo debutto con un dispositivo veramente flagship anche in Italia: si punta in modo deciso sul reparto fotografico grazie all'ottica Zeiss ma non è certo il suo unico punto di forza. Prima di iniziare con la nostra analisi, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



vivo X80 Pro

La principale uscita di peso del periodo nel segmento top di gamma Android è sicuramente, come già accennato, quella relativa a vivo X80 Pro, dispositivo venduto a 1.299 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/256GB). Si tratta di una prima volta per vivo in Italia in questa fascia di prezzo e con queste potenzialità, nel senso che con X80 Pro non si vuole scendere a compromessi in nessun ambito. Stiamo già mettendo alla prova il dispositivo da qualche giorno e tra non molto uscirà la nostra recensione su queste pagine, ma vi facciamo qualche spoiler: il suo principale punto di forza è il comparto fotografico.

Le sue fotocamere sono in grado di convincere essenzialmente sotto tutti i punti di vista, modalità cinematografica in primis (l'abbiamo mostrata all'opera sul nostro canale Twitch in un recente Q&A Tech).

Le prestazioni sono sorrette dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e non mancano un buon display AMOLED LTPO da 3200 x 1440 pixel con refresh rate di 120Hz e una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica a 80W, oltre a 5G e Wi-Fi 6. Sono veramente pochi gli aspetti che ci hanno fatto storcere il naso finora e possiamo tranquillamente dirvi che il dispositivo rientra tra i migliori smartphone usciti quest'anno. Tra gli aspetti che potrebbero non convincere del tutto ci sono una traduzione non sempre perfetta lato software e il prezzo, che per qualcuno potrebbe sembrare troppo elevato, ma approfondiremo ulteriormente la questione in sede di recensione.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Se c'è una gamma di dispositivi che non ha bisogno di troppe presentazioni, questa è sicuramente Samsung Galaxy S22, ma qual è il modello più interessante della serie? Il più completo del lotto è senza dubbio Samsung Galaxy S22 Ultra. Quest'ultimo eredita il supporto alla S Pen dalla compianta gamma Note e integra un po' tutto ciò che si cerca dalla fascia alta e altissima. Tra gli aspetti più convincenti troviamo uno schermo Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, nonché un reparto connettività che comprende il supporto a 5G e Wi-Fi 6E. Il comparto fotografico può poi essere definito da cameraphone e l'autonomia non delude le aspettative (c'è anche la ricarica a 45W).

Potete approfondire il tutto nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma dovete sapere che qualche grattacapo c'è. Infatti, l'adozione di una GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA 2 è interessante, ma comporta incertezze in contesti come il gaming, ad esempio con titoli come Diablo Immortal. Ci sono stati, poi, inciampi di gioventù in generale lato software, che però sembrano essere rientrati. Al netto di questo, Samsung Galaxy S22 Ultra rappresenta una delle soluzioni più valide presenti sul mercato. Il prezzo? 1.279 euro sul sito Web ufficiale di Samsung (8/128GB).



Google Pixel 6 Pro

In un mercato in cui da tempo anche gli appassionati si lamentano di mancanza di novità concrete, Google Pixel 6 Pro rappresenta una manna dal cielo. Sotto la scocca c'è infatti il processore proprietario Tensor, che rappresenta una svolta importante nella visione della società di Mountain View. Può quasi essere vista come una sorta di conquista per BigG, tanto che la community a più riprese ha fatto riferimento alla serie Nexus nelle sue discussioni. Il prezzo della proposta di Google è fissato a 899 euro sul portale ufficiale (12/128GB).

In ogni caso, non sono solamente le performance del dispositivo ad attirare l'attenzione, in quanto si fanno notare anche la presenza di un reparto connettività che include 5G, eSIM e Wi-Fi 6E, nonché un eccellente display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione QHD+. Buono il reparto fotografico. Form factor e design potrebbero invece non fare propriamente gola a tutti, così come si nota qualche imperfezione in termini di autonomia, sensori biometrici e software. Va dunque detto che Pixel 6 Pro rappresenta un modello per certi versi divisivo, che riesce però a inserirsi tra i migliori smartphone top di gamma Android del momento.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Un po' a sorpresa, nella top 100 della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon al momento in cui scriviamo rientra Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Interessante notare che è un foldable a convincere di più gli utenti italiani di Amazon in questo periodo. D'altronde, si fa riferimento a quello che risulta uno degli smartphone pieghevoli dal form factor più "pocket".

Non mancano buone prestazioni (Snapdragon 888) e un comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6. Ottimo lo schermo interno Dynamic AMOLED con refresh rate di 120Hz, così come risulta interessante la presenza della certificazione IPX8. Tra le pecche troviamo invece una ricarica solamente a 15W, un'autonomia non delle migliori e qualche imperfezione a livello fotografico. Tuttavia, non sono in pochi coloro che stanno apprezzando il prodotto, venduto a 749,99 euro (8/128GB). Probabilmente anche l'offerta attiva al momento in cui scriviamo ha giocato un ruolo importante.



I migliori top di gamma pieghevoli Android

Andando oltre all'appena citato Samsung Galaxy Z Flip3 5G, nel mercato dei flagship pieghevoli non va di certo sottovalutata anche la gamma Fold, come potete approfondire nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Potreste inoltre voler dare un'occhiata alla prova di Huawei P50 Pocket, così come altri nomi da non sottovalutare sono Motorola RAZR 5G, vivo X Fold, OPPO Find N, Huawei Mate Xs e Huawei Mate Xs 2.



Certo, non tutti i modelli citati sono approdati in Italia e il periodo non è dei più rosei in termini di disponibilità, ma gli smartphone da approfondire in questo contesto non mancano di certo. Si guarda d'altronde anche molto al futuro lato foldable, tanto che circolano nomi come Motorola RAZR 3, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Xiaomi Mix Fold 2, Pixel Notepad e OPPO Find N2, solo per citarne alcuni. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.



Nuovi flagship Android: da Black Shark 5 Pro a ZTE Axon 40 Ultra

Oltre al già citato vivo X80 Pro, le ultime settimane hanno portato altre novità, ad esempio l'annuncio della gamma Black Shark 5 (presto arriverà su queste pagine la review della variante base) e il reveal di ZTE Axon 40 Ultra. Da non dimenticare poi la serie Google Pixel 7, nonché OPPO Find X5 Pro, Sony Xperia 1 IV, Realme GT Neo 3 150W, Fairphone 4 e Realme GT Neo 3 80W. Potrebbe inoltre interessarvi approfondire la nostra recensione di OnePlus 10 Pro, così come la prova di Honor Magic 4 Pro. Da notare l'atipico annuncio di Solana Saga, smartphone che strizza l'occhio agli amanti del mondo crypto.

Le novità insomma non mancano di certo in questo periodo estivo. Tuttavia, gli appassionati del mondo Android sono soliti guardare costantemente al futuro e in questo contesto non sono mancati miriadi di rumor, che si sono soffermati su modelli come Xiaomi 13, Samsung Galaxy S23, Realme GT 2 Master Explorer Edition, Xiaomi 12 Ultra, OnePlus 10T e vivo X80 Pro+. Per quel che concerne, invece, le date da appuntare sul calendario, il 28 giugno 2022 dovrebbe avvenire un annuncio in campo mobile da parte di HTC. L'evento di ASUS ROG Phone 6, invece, è fissato per il 5 luglio 2022.