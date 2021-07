I migliori smartphone Android top di gamma a luglio 2021

Luglio 2021 è arrivato e la voglia di passare qualche momento in serenità e lontani dal marasma quotidiano è più elevata che mai. Tuttavia, gli appassionati del mondo smartphone non riescono mai realmente a "staccarsi" dalle nuove uscite. D'altronde, il mercato è in grado di sfornare sorprese intriganti da un momento all'altro, quindi anche sdraiati in spiaggia e con un buon gelato in mano siamo un po' tutti soliti dare almeno un'occhiata a quanto sta accadendo in ambito di dispositivi Android. Questo mese la maggior parte dei modelli citati sono ben noti, ma questo non significa che non siano arrivati annunci interessanti, ad esempio lo Smartphone for Snapdragon Insiders di ASUS. Inoltre, i rumor su quanto arriverà nei prossimi mesi sono più "vivaci" che mai e presto probabilmente ci sarà anche l'annuncio della gamma Honor Magic 3. Prima di partire con l'analisi dei dispositivi più validi, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



OnePlus 9 Pro

Uno dei maggiori punti di forza di OnePlus 9 Pro risiede nello schermo LTPO con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, risoluzione QHD+ e tecnologia Hyper Touch, che recentemente ha ricevuto anche le lodi di DxOMark. Tuttavia, lo smartphone merita di avere un posto in questa classifica anche per altri motivi, dal supporto alla ricarica wireless a 50W fino alla collaborazione con Hasselblad per quel che concerne il reparto fotografico. In parole povere, come potete leggere nella recensione di OnePlus 9 Pro, questo smartphone tenta di innovare il mercato in vari modi.



Al netto di questo, non mancano delle ottime prestazioni, una ricarica rapida via cavo a 65W e un reparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G. Non si tratta tuttavia di uno smartphone perfetto, in quanto c'è qualche imperfezione in termini di reparto fotografico, manca il jack audio per le cuffie, non si può espandere la memoria interna e l'autonomia non raggiunge propriamente il top. A fronte di un prezzo pari a 799 euro su Amazon Italia (8/128GB), OnePlus 9 Pro può sicuramente fare gola a più di qualcuno.



Lenovo Legion Phone Duel 2

Se siete soliti giocare con il vostro smartphone, potreste trovare un valido alleato in Lenovo Legion Phone Duel 2. Infatti, lo smartphone dispone di svariate funzionalità che possono potenzialmente rendere migliore le sessioni gaming degli utenti. Per farvi degli esempi concreti, il dispositivo presenta una vibrazione semi-reale Dual HaptiX, nonché un sistema Octa-Trigger che consente di associare varie funzioni in-game ai pulsanti. Un altro aspetto interessante dello smartphone è il supporto alla doppia ricarica che può arrivare fino a 90W, nonché la presenza di un sistema di raffreddamento che dispone anche di ventole interne.

Se siete interessati, potete approfondire il prodotto sia mediante la recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2 che attraverso l'apposita pagina dedicata al prodotto, nella quale sono presenti ulteriori approfondimenti che potrebbero aiutarvi a comprendere se lo smartphone fa per voi o meno. Per il resto, non mancano un display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un comparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G, una buona autonomia e delle ottime prestazioni. Inoltre, c'è un comparto audio che potrebbe piacere a un certo tipo di utente. Tra le principali pecche troviamo invece un software non propriamente dei più curati, un comparto fotografico non esattamente impeccabile e l'assenza della ricarica wireless. Tirando le somme, Lenovo Legion Phone Duel 2 può sicuramente rappresentare una buona soluzione. Il prezzo? 799 euro sul portale ufficiale (12/256GB).



Xiaomi Mi 11 Ultra

Uno smartphone originale tra i top di gamma Android è Xiaomi Mi 11 Ultra. La sua caratteristica peculiare? La presenza di un display secondario sul retro, che serve per dare un'occhiata alle notifiche e altro. L'utilità di questo schermo risulta sicuramente un po' limitata, ma capite bene che nella fascia alta una "chicca" di questo tipo si fa notare. Un'altra possibilità interessante, che non si vede spesso, è quella relativa all'utilizzo del sensore di impronte digitali, posto sotto allo schermo, per misurare la frequenza cardiaca.



Al netto di questo, troviamo un buono schermo con refresh rate di 120 Hz e risoluzione WQHD+, un reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6E, una ricarica wireless e cablata a 67W, delle ottime performance e un buon reparto fotografico. Per ulteriori informazioni, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Xiaomi Mi 11 Ultra. Purtroppo non è tutto perfetto: non si può espandere la memoria interna, peso e dimensioni non sono propriamente dei più contenuti e il costo non è esattamente per tutti: 1399,90 euro sul sito web ufficiale (12/256GB).



ASUS ROG Phone 5

Nel caso stiate cercando uno smartphone per il gaming, oltre a quanto già citato c'è ASUS ROG Phone 5, ritenuto da molti come uno dei migliori dispositivi pensati per questo tipo di utilizzo. D'altronde, le prestazioni sono al vertice del mercato, il reparto connettività include Wi-Fi 6E e 5G e c'è un buono schermo con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Per il resto, come potete immaginare, non mancano di certo le funzionalità che cercano di migliorare l'esperienza di gioco in generale. Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento alla nostra recensione del ROG Phone 5.



Peccato solamente per la mancanza della ricarica wireless, per l'impossibilità di espandere la memoria interna e per un reparto fotografico che non raggiunge i "traguardi" visti con i cameraphone. ROG Phone 5 viene venduto in diversi modelli a cui potreste voler dare un'occhiata (chi ha detto display OLED posteriore?). Il prezzo di partenza è pari a 799 euro sul sito Web ufficiale (8/128GB).



Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Il portfolio di Samsung nel 2021 presenta un dispositivo che rappresenta una sorta di "svolta": ci riferiamo a Galaxy S21 Ultra 5G. Lo smartphone non si ferma infatti alla conferma delle qualità già viste in passato con questa serie, va anche a "pescare" quella che solitamente è stata la caratteristica peculiare della gamma Galaxy Note: il supporto alla S Pen.

Oltre a questo, il dispositivo risulta solido sotto molteplici punti di vista. Non mancano infatti delle buone performance, un ottimo display con refresh rate di 120 Hz, un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, un reparto software completo e un comparto fotografico che non delude le aspettative. Per approfondire come si deve il prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Fanno storcere un po' il naso solamente la mancanza del caricabatterie in confezione, l'impossibilità di espandere la memoria interna, una velocità di ricarica non delle più elevate e un'autonomia non esattamente al top del mercato. Nonostante questo, il prodotto risulta interessante, a fronte di un costo di 1129 euro su Amazon Italia (12/128GB).



Scelta del mercato: Xiaomi Mi 11

Prendendo in considerazione la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon (che ricordiamo è in costante variazione), al momento in cui scriviamo il top di gamma che ha convinto di più gli utenti nostrani del noto portale e-commerce è Xiaomi Mi 11, venduto a 699,90 euro (8/128GB). Il prezzo è dunque interessante e lo smartphone trova i suoi principali punti di forza in un ottimo schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz e risoluzione WQHD+, nel caricabatterie da 55W, in un comparto fotografico che non delude le aspettative, in delle buone prestazioni e nel completo reparto connettività che dispone anche del supporto a 5G e Wi-Fi 6.



Certo fa un po' storcere il naso un sensore di impronte digitali non dei migliori. Inoltre, qualche pecca a livello fotografico non manca e l'autonomia è nella media. In ogni caso, sono in molti ad aver apprezzato questo modello e dunque potrebbe interessarvi approfondire la nostra recensione di Xiaomi Mi 11.



Migliori top di gamma Android pieghevoli ed estendibili

Non bisogna dimenticarsi del fatto che la fascia alta del mercato degli smartphone Android include anche delle tipologie di dispositivi diversi dal solito. Ci riferiamo agli smartphone pieghevoli ed estendibili. Nel primo caso esistono ormai diversi modelli interessanti già in vendita anche in Italia. Qualche nome? Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold 2 e Motorola RAZR 5G. Tra l'altro, l'11 agosto 2021 Samsung terrà un evento per presentare probabilmente Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3.



Ci sono inoltre parecchie voci in merito al fatto che anche altri brand blasonati potrebbero presto decidere di puntare come si deve sugli smartphone pieghevoli. Tra i brand più in vista al centro dei rumor troviamo vivo, Google e Honor. Ricordiamo poi che c'è già stato, ad esempio, il reveal di Xiaomi Mi MIX Fold. Per quanto riguarda i dispositivi estendibili, non ci sono ancora degli effettivi dispositivi in commercio, ma potreste voler dare un'occhiata alla nostra prova di OPPO X 2021. Insomma, tra pieghevoli ed estensibili, la situazione si sta facendo sempre più interessante.



Tra novità e rumor: da Smartphone for Snapdragon Insiders (ASUS) a Xiaomi Mi 12

Siamo in una fase in cui i "grandi annunci" arrivano fino a un certo punto, ma questo non significa che le novità per quel che concerne il mondo flagship non siano arrivate. Infatti, all'estero è stato annunciato lo Smartphone for Snapdragon Insiders, che vede l'interessante collaborazione di ASUS. Inoltre, Honor a quanto pare ha in serbo un evento per il 12 agosto 2021, in cui potrebbe presentare la serie Magic 3. Per il resto, i rumor si stanno concentrando principalmente su Huawei P50, Samsung Galaxy S22, Motorola Edge 20 Pro, Samsung Galaxy S21 FE, Google Pixel 6 e Xiaomi Mi 12.



Inoltre, la possibilità di scelta non manca di certo, visto anche il numero di smartphone usciti nei mesi precedenti. Per farvi degli esempi concreti, citiamo vivo X60 Pro (il dispositivo di UEFA EURO 2020, qui l'analisi), ZTE Axon 30 Ultra (qui la recensione), RedMagic 6 (qui l'approfondimento), OPPO Find X3 Pro (qui la review), Xiaomi Mi 11i, Motorola Moto G100 (qui la prova), TCL 20 Pro 5G (qui ulteriori informazioni), OPPO Find X3 Neo (l'analisi è online), Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III (qui maggiori dettagli), Samsung Galaxy S20 FE 4G (Snapdragon 865), ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip (qui ulteriori informazioni).