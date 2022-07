I migliori smartphone Android top di gamma a Luglio 2022

Mentre un'ondata di caldo record travolge l'Europa e diventa sempre più difficile tenere spenti condizionatori e ventilatori, siamo quasi arrivati alla fine di luglio 2022. Questo significa che è arrivato il momento di tirare le somme anche sugli smartphone flagship del mondo Android.

C'è da dire che le ultime settimane sono state decisamente più ricche nella fascia media del mercato Android, ma non sono mancate anche novità anche tra i top di gamma, tra cui ROG Phone 6. Insomma, come sempre i dispositivi da approfondire non mancano di certo: ecco le nostre scelte.



ASUS ROG Phone 6

La principale novità del periodo è sicuramente il nuovo Asus ROG Phone 6. Si fa riferimento a uno smartphone che punta al vertice del mercato dei dispositivi focalizzati sul gaming, riuscendo a imporsi tra le altre soluzioni di questo tipo. Certo, il prezzo di partenza di 1.099 euro sul portale ufficiale di Asus per il modello da 12/256GB potrebbe non piacere esattamente a tutti, ma il dispositivo offre performance al top grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una buona autonomia, un software completo, diverse chicche legate al gaming (tra cui gli esclusivi AirTrigger), un ottimo display AMOLED con refresh rate di 165Hz e un comparto connettività che conta 5G e Wi-Fi 6E.

Insomma, come potrete approfondire nella nostra recensione di ASUS ROG Phone 6, si tratta di una proposta solida sotto diversi punti di vista, nonostante non manchi qualche aspetto che potrebbe far discutere: al netto del prezzo, infatti, troviamo un reparto fotografico non propriamente dei migliori. In ogni caso, siamo di fronte a un dispositivo che scende a ben pochi compromessi e che può fare gola a un certo tipo di utente, pur ricordando che, nel corso della presentazione del ROG Phone 6 è stato svelato anche il modello Pro.



vivo X80 Pro

Uno smartphone che di recente ha sorpreso un po' tutti nell'ambito dei flagship Android è vivo X80 Pro, proposto a 1.299 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/256GB). Oltre a rappresentare un passo importante per vivo nel contesto del mercato italiano, il nuovo X80 Pro è un dispositivo che non vuole scendere a compromessi in nessun reparto, come potete leggere nella nostra recensione di vivo X80 Pro.

Il tocco di classe è sicuramente rappresentato dal comparto fotografico, che mette al primo posto l'ottima modalità cinematografica (potete vederla all'opera nella replica di un recente Q&A Tech andato in onda sul nostro canale Twitch).

Non sono solamente le performance fotografiche a convincere, dato che anche le prestazioni in generale, sorrette dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, sono di alta caratura. Non manca, poi, un reparto connettività completo di Wi-Fi 6E e 5G, così come trovano posto una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica a 80W e un buon pannello AMOLED LTPO con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Certo, qualche pecca non manca, come per esempio una traduzione con qualche "dimenticanza" nel software e il costo certamente non per tutte le tasche, ma senza dubbio vivo X80 Pro può rappresentare una soluzione interessante per parecchi utenti.



Google Pixel 6 Pro

Google è riuscita di recente a conquistare una pietra miliare non di poco conto in campo smartphone: l'implementazione del processore proprietario Tensor sui suoi dispositivi e proprio questa mossa ha riportato a molti appassionati quel feeling che non si sentiva più dai tempi della mitica era Nexus, seppur con le dovute differenze. A ogni modo, il modello che punta più in alto è Google Pixel 6 Pro, venduto a 899 euro sul Google Store (12/128GB).



Tra gli aspetti positivi del prodotto, troviamo un eccellente schermo AMOLED con refresh rate di 120Hz e risoluzione QHD+, nonché un comparto connettività che comprende eSIM, 5G e Wi-Fi 6E. Non male anche il reparto fotografico, mentre il design e il form factor potrebbero non piacere propriamente a tutti. Per il resto, c'è qualche imperfezione a livello di sensori biometrici e autonomia, pertanto Pixel 6 Pro rappresenta un dispositivo completo ma comunque divisivo, ma si tratta sicuramente di una proposta intrigante tra i flagship Android.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S22 Ultra

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, in questo periodo il dispositivo che sta convincendo più di tutti gli utenti italiani del popolare portale e-commerce nella fascia alta del mercato è Samsung Galaxy S22 Ultra, proposto a 1.105 euro su Amazon Italia (8/128GB).

La Serie di riferimento non ha certo bisogno di presentazioni e il modello flagship rappresenta tra l'altro la massima espressione della gamma Galaxy S22, ereditando anche il supporto alla S Pen dalla serie Note. Tra i maggiori punti di forza del Galaxy S22 Ultra troviamo un comparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G, un display Dynamic AMOLED con refresh rate di 120 Hz, la ricarica a 45W e un reparto fotografico da cameraphone. Anche l'autonomia che non delude le aspettative.

Se avete bisogno di maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma va detto che anche qui non è tutto perfetto: sotto la scocca troviamo, infatti, una GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA 2. Una proposta sicuramente interessante, che però comporta qualche incertezza lato gaming trattandosi di una novità assoluta dell'ultimo anno. In ogni caso, Samsung Galaxy S22 Ultra rappresenta una delle proposte più valide presenti sul mercato e il posizionamento raggiunto nella classifica di Amazon in questo mese di luglio 2022 non fa che confermarlo.



I migliori foldable Android

Un campo in continua evoluzione legato alla fascia alta del mercato Android è quello dei foldable, ovvero dei dispositivi pieghevoli. In questo contesto, gli occhi degli appassionati sono puntati sulla data del 10 agosto 2022, in cui dovremmo finalmente assistere alla presentazione di Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Per il resto, un altro dispositivo molto atteso è il Motorola RAZR di terza generazione, su cui iniziano a circolare le prime voci.

In ogni caso, al netto del futuro, sul mercato ci sono già diversi pieghevoli molto validi. Potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, per esempio, dal momento che si tratta di uno dei foldable in assoluto più completi attualmente sul mercato. Oltre a Samsung, siamo rimasti affascinati da un particolare modello a conchiglia, di cui potrete saperne di più nella nostra prova di Huawei P50 Pocket. Altri nomi a cui fare riferimento sono poi Samsung Galaxy Z Flip3 5G, vivo X Fold, Motorola RAZR 5G, Huawei Mate Xs, Huawei Mate Xs 2 e OPPO Find N. Nei mesi che ci separano dalla fine dell'anno ci saranno altri annunci importanti lato foldable? Staremo a vedere.



I nuovi top di gamma Android: da ASUS ZenFone 9 a OnePlus 10 Pro

Al netto dei consigli e della scelta del mercato, tornando in casa Asus ma discostandoci dai dispositivi da gaming, ricordiamo che il 28 luglio 2022 ci sarà l'evento di presentazione di ASUS ZenFone 9, dispositivo potrebbe rivelarsi una soluzione compatta da tenere d'occhio. Potreste inoltre voler approfondire la nostra recensione di Black Shark 5, anch'essa pubblicata da poco: si tratta di uno smartphone da gaming che punta anche sul rapporto qualità/prezzo e potrebbe risultare interessante se non avete un budget oltre i 1.000 euro.



Al netto di questo, potreste trovare utile dare un'occhiata alla nostra recensione di OnePlus 10 Pro, uno smartphone con davvero pochi compromessi.

Di certo la possibilità in termini di scelta non manca, considerando anche l'arrivo di modelli come Realme GT Neo 3 150W, RedMagic 7S, RedMagic 7S Pro e Sony Xperia 1 IV, in attesa di dispositivi come la gamma Google Pixel 7. Da non sottovalutare poi, il prossimo arrivo di OnePlus 10T, la cui presentazione è fissata per il 3 agosto 2022. Per il futuro, si guarda con interesse anche a Motorola X30 Pro e alla gamma Xiaomi 12S, anche se Xiaomi 12S Ultra non uscirà dalla Cina per ora.