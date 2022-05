I migliori smartphone Android top di gamma a Maggio 2022

Ci avviciniamo alla metà di questo 2022 e anche alla fine di maggio è arrivato il momento di approfondire quanto offerto dal mercato degli smartphone Android per i top di gamma. A questo proposito, le ultime settimane sono state caratterizzate dall'arrivo sul mercato di dispositivi come OnePlus 10 Pro e RedMagic 7 Pro, nonché da un teaser relativo alla gamma Google Pixel 7 e dall'annuncio di Sony Xperia 1 IV. In attesa dei prossimi lanci, però, di dispositivi da prendere in considerazione ce ne sono diversi. Prima di proseguire con la consueta analisi, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



Samsung Galaxy S22 Ultra

La serie Samsung Galaxy S22 non ha bisogno di troppe presentazioni, ma il dispositivo più interessante per chi non vuole scendere a compromessi è sicuramente il modello Ultra. Si tratta, infatti, di uno smartphone che offre un'esperienza completa sotto parecchi aspetti, dall'eccellente display Dynamic AMOLED con refresh rate di 120 Hz al supporto alla S Pen, passando per un comparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G, ma non mancano un'autonomia che non delude aspettative, un reparto fotografico tipico di un cameraphone e una ricarica a 45W.

Al netto di questo, come potete scoprire anche nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, non sono solamente questi gli aspetti interessanti del prodotto, dato che, ad esempio, si tratta della prima famiglia di smartphone dotati di una GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA2. L'altra faccia della medaglia è, però, il fatto che la giovinezza di questa tecnologia comporta alcune incertezze in termini di ottimizzazione. Per intenderci, nelle prime versioni del software non mancava qualche inciampo, soprattutto lato gaming, ma ormai i problemi più importanti sono essenzialmente rientrati e il produttore si è dimostrato molto attento nella gestione di tali problematiche. In ogni caso, lo smartphone viene proposto a un prezzo pari a 1.279 euro sul portale ufficiale di Samsung (8/128GB).



OPPO Find X5 Pro

Lo smartphone che in questo 2022 incarna l'essenza dei cameraphone è sicuramente OPPO Find X5 Pro. Proposto a un prezzo di 1.299,99 euro sul sito Web ufficiale del produttore (12/256GB), il dispositivo presenta, infatti, un ottimo comparto fotografico con processore neurale proprietario per l'ottimizzazione degli scatti, anche se manca una lente periscopica.

Tra gli altri punti di forza del dispositivo, come evidenziato nella nostra recensione di OPPO Find X5 Pro, ci sono anche performance, autonomia e schermo AMOLED con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, così come un reparto connettività completo di Wi-Fi 6, 5G ed eSIM. Presente, inoltre, il supporto alla ricarica a 80W, che può rappresentare un plus non di poco conto. Certo, il prezzo non è esattamente per tutti, ma capite bene che potrebbe trattarsi di un ottimo compagno di viaggio per un buon numero di persone.



Google Pixel 6 Pro

Un prodotto importante per l'evoluzione del mercato degli smartphone è Google Pixel 6 Pro, che integra il processore proprietario Tensor. Si tratta di una conquista non di poco conto per il mondo tech, che tra l'altro arriva con un prodotto accostato a più riprese dalla community alla compianta serie Nexus. Il prezzo della soluzione dell'azienda di Mountain View è fissato a 899 euro su Google Store (12/128GB).

Il Pixel 6 Pro non è interessante solo sul fronte prestazionale, dato che non mancano un eccellente schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz e risoluzione QHD+, una connettività completa di Wi-Fi 6E, 5G ed eSIM e un buon comparto fotografico. Certo, il design e il form factor potrebbero non convincere propriamente tutti, così come ci sono delle incertezze a livello software, sensori biometrici e autonomia. Insomma, non si fa riferimento a uno smartphone perfetto e sicuramente si tratta di un prodotto per certi versi divisivo, ma lo smartphone di Google rappresenta una novità di un certo calibro per il settore, in attesa di scoprire le sue prossime evoluzioni.



Scelta del mercato: non assegnata

Al momento in cui scriviamo, nelle 100 posizioni della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon non compare nessuno smartphone Android venduto a un prezzo superiore ai 500 euro. Abbiamo deciso, quindi, di non assegnare la scelta del mercato: tutto fa pensare che molti utenti italiani del popolare store e-commerce non abbiano troppa intenzione di spendere cifre importanti per un dispositivo Android in queste settimane, anche se chiaramente questo non significa che non ci sia chi sta puntando alla fascia alta.



I migliori flagship pieghevoli Android

Tra i top di gamma del mercato Android vanno ormai inclusi anche gli smartphone pieghevoli. Disponibili da tempo, dovranno fare ancora un po' di strada perché possano sbarcare anche su altre fasce di prezzo. In ogni caso, i modelli validi non mancano di certo, a partire da Samsung che con la sua ultima generazione ha dato il meglio di sé. Abbiamo avuto modo di parlarne più nel dettaglio nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, ma anche altri brand sono riusciti a colpire nel segno per quel che riguarda il mercato degli smartphone foldable. Uno fra tutti merita una menzione d'onore, soprattutto per via delle vicissitudini che hanno caratterizzato la storia recente del brand. Stiamo parlando della nostra prova di Huawei P50 Pocket, in cui il produttore ha riversato tutta la sua esperienza per uno smartphone davvero intrigante. Assolutamente da non sottovalutare OPPO Find N, così come altri modelli già disponibili sul mercato, come Motorola RAZR 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Huawei Mate Xs.



Come in tutte le innovazioni, l'attenzione è puntata tutta sul futuro, dato che si prevede che sempre più brand abbraccino il mercato dei foldable. A tal proposito, di recente all'estero c'è stato l'annuncio di vivo X Fold, così come ha fatto discutere l'arrivo in Germania di Huawei Mate Xs 2 (a quanto pare, niente Italia). Per il resto, i rumor iniziano a concentrarsi anche sul possibile lancio di uno smartphone pieghevole di OnePlus, nonché di un nuovo Motorola della serie RAZR. Altri possibili reveal sono quelli relativi a Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Pixel Notepad e Xiaomi MIX Fold 2.



Novità per i top di gamma Android: da Google Pixel 7 a Sony Xperia 1 IV

Per quel che riguarda le novità sul mondo dei top di gamma, nel corso delle ultime settimane sono approdati sul mercato dispositivi importanti. Tra i più attesi, sicuramente, c'è stato il nuovo flagship del brand di Pete Lau, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di OnePlus 10 Pro, nonché Xiaomi 12 Pro e, in generale, tutta la gamma Xiaomi 12. Da non sottovalutare, poi, dispositivi come RedMagic 7 Pro, Black Shark 4 Pro, Motorola Edge 30 e vivo V23 5G, così come il nuovissimo Sony Xperia 1 IV. All'estero sono stati svelati, invece, ZTE Axon 40 Ultra e Vivo X80 Pro. C'è da dire, però, che l'attenzione degli appassionati sembra essere stata catalizzata più che altro dal teaser di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che è avvenuto sul palco dell'edizione 2022 del Google I/O.

Per il resto, il futuro vede l'arrivo di molti prodotti interessanti. Infatti, a breve ci sarà l'arrivo di Honor Magic4 Pro, mentre rumor e leak si soffermano su dispositivi come Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, OnePlus 10 Ultra, Samsung Galaxy S22 FE, Samsung Galaxy S23 e Nothing Phone (1). Per alcuni degli smartphone citati, a giugno 2022 potremo probabilmente vederne delle belle. Per il resto, ricordiamo che di recente c'è stato l'annuncio del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, che presto verrà adottato dai flagship Android. A proposito di hardware, sembra proprio che Samsung abbia intenzione di realizzare chip personalizzati, anche se in questo caso probabilmente bisognerà attendere ancora un bel po' di tempo (si fa riferimento alla gamma Galaxy S25). Insomma, c'è aria di novità per il settore in generale.

Staremo a vedere. Noi, come sempre, siamo qui per accompagnarvi in questo appassionante viaggio nel mondo della tecnologia.