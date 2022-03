I migliori smartphone Android top di gamma a Marzo 2022

Siamo ufficialmente entrati nella primavera del 2022 e siamo pure passati all'ora legale. Il mese di marzo 2022 è agli sgoccioli ed è giunta l'ora di approfondire le novità per quel che concerne la fascia alta del mercato degli smartphone Android.



Le ultime settimane hanno visto l'arrivo di parecchi modelli importanti, da OPPO Find X5 Pro alla gamma Xiaomi 12, passando per Motorola Edge 30 Pro e molto altro. Insomma, le novità da approfondire non mancano di certo anche questo mese. Prima della consueta analisi, come sempre, ci teniamo a ricordare che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Tra i dispositivi appartenenti alla serie Galaxy S22, spicca sicuramente il modello Ultra. Quest'ultimo, infatti, più di tutti incarna la visione del brand, offrendo uno smartphone completo sotto più punti di vista.

Troviamo un eccellente display Dynamic AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, così come il supporto alla S Pen. Da non sottovalutare anche un'autonomia che tutto sommato non delude le aspettative, così come la presenza della ricarica a 45W, del 5G e del Wi-Fi 6E. Ottimo anche il reparto fotografico, definibile da cameraphone. Il prezzo è pari a 1.279 euro sul portale ufficiale di Samsung (8/128GB), ma i pregi sono parecchi.

Tuttavia, come evidenziato nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, non è tutto perfetto. Infatti, la novità della GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA 2 ha portato a qualche problema di gioventù lato ottimizzazione. Nelle prime versioni del software non sono mancati grattacapi nel gaming e qualche lag qua e là. In ogni caso, i più evidenti sono rientrati quasi del tutto, quindi il produttore ha dimostrato attenzione e puntualità da questo punto di vista.

OPPO Find X5 Pro

Se cercate un cameraphone, OPPO Find X5 Pro potrebbe fare al vostro caso. Infatti, a fronte di un prezzo di 1.299,99 euro sul portale ufficiale di OPPO (12/256GB), in questo primo periodo di vendita è possibile portarsi a casa, oltre allo smartphone, una Masterclass di fotografia tenuta da Paolo Raeli, nonché Enco X, Watch Free, Wireless Charger AirVOOC 50W e Kevlar Protective Case. Insomma, OPPO sta cercando di spingere molto sul suo dispositivo, che nel corso della nostra recensione di OPPO Find X5 Pro ha effettivamente dimostrato di essere valido per quel che riguarda il comparto fotografico (al netto dell'assenza di una lente periscopica).

Non mancano, inoltre, buone prestazioni e autonomia, nonché un ottimo schermo AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Presente il supporto alla ricarica a 80W, così come non mancano 5G, eSIM e Wi-Fi 6. Forse l'unico vero "scoglio" per qualcuno può essere rappresentato dal prezzo, non propriamente dei più contenuti, ma la promozione di lancio migliora sicuramente la situazione.

Google Pixel 6 Pro

Un prodotto diverso ci voleva in questo periodo sul mercato. Google Pixel 6 Pro rappresenta proprio questo, grazie anche al processore proprietario Tensor: una conquista non di poco conto per BigG. A qualcuno il dispositivo ha ricordato l'era Nexus e questo significa molto. In ogni caso, la disponibilità di Pixel 6 Pro nel nostro Paese partirà da maggio 2022 a un prezzo di 899 euro sul Google Store (12/128GB).

Non si fa riferimento solamente a un dispositivo dalle ottime prestazioni, ma anche a un modello che dispone di un eccellente schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz e risoluzione QHD+, nonché di un buon comparto fotografico e del supporto a Wi-Fi 6E, eSIM e 5G. Purtroppo non è esattamente tutto rose e fiori, dato che design e form factor possono fare un po' storcere il naso, così come non mancano imperfezioni a livello di sensori biometrici e autonomia (c'è anche qualche bug software). Insomma, si fa riferimento a uno smartphone per certi versi divisivo, che però rappresenta sicuramente una novità importante per il mercato.

Scelta del mercato: Xiaomi 12

La sempre aggiornata classifica degli smartphone Bestseller di Amazon decreta come dispositivo flagship più apprezzato in questo periodo dagli utenti italiani il nuovo Xiaomi 12.

Venduto a 799,90 euro (8/128GB), il dispositivo ha già conquistato i cuori di non poche persone. La nostra recensione completa arriverà a breve su queste pagine, ma possiamo già anticiparvi che si tratta di un dispositivo valido. Infatti, questo smartphone trova i suoi principali punti di forza nel supporto alla ricarica a 67W, in una maneggevolezza migliore rispetto a molti altri prodotti presenti sul mercato e in delle ottime prestazioni supportate dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Non manca anche un buon pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, così come sono supportati 5G e Wi-Fi 6. Insomma, capite bene che si tratta di un prodotto intrigante, anche se qualche pecca non manca. Ad esempio, l'autonomia è solamente nella media, mentre il reparto fotografico presenta qualche imperfezione. Qualcuno potrebbe storcere un po' il naso anche per via del prezzo, ma c'è sicuramente più di un motivo se un buon numero di persone sta puntando su questa soluzione.

I migliori flagship pieghevoli Android

La fascia alta del mercato degli smartphone Android accoglie ormai da tempo anche i dispositivi pieghevoli. Il settore è in fermento anche in questo campo, considerando il fatto che già si inizia a parlare di smartphone come vivo X Fold, Pixel Notepad, Honor Magic V, Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4.

Per quel che concerne i prodotti su cui abbiamo effettivamente messo le mani, di recente abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra prova di Huawei P50 Pocket. Potreste, poi, voler dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su OPPO Find N, nonché alla recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che secondo molti è il miglior foldable attualmente disponibile sul mercato. Per il resto, vanno sicuramente citati altri modelli come Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Huawei Mate Xs e Motorola RAZR 5G.

Dalla gamma Xiaomi 12 a Motorola Edge 30 Pro

Oltre ai già citati OPPO Find X5 Pro e Xiaomi 12, sul mercato sono arrivate parecchie novità nel corso delle ultime settimane. Infatti, l'annuncio della serie OPPO Find X5 comprende anche il modello "base", così come il reveal della gamma Xiaomi 12 include anche Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro. Si è parlato anche dell'annuncio di Black Shark 4 Pro, anche se sono già partiti i rumor relativi all'arrivo estero della gamma Black Shark 5.



Tra le novità, inoltre, troviamo Motorola Edge 30 Pro, vivo V23 5G e Realme GT 2 Pro, mentre su queste pagine abbiamo già pubblicato la nostra recensione di RedMagic 7 (tra l'altro, tra non molto potrebbero esserci novità relative a RedMagic 7 Pro).

Da non sottovalutare il reveal della gamma Honor Magic4, ma a tenere banco nelle ultime giornate è stato sicuramente l'interessante annuncio di Nothing Phone (1), anche se in realtà non si conosce troppo in merito al dispositivo (che arriverà in estate).

Guardando sempre al futuro, nel breve periodo è in arrivo OnePlus 10 Pro e la data da segnare sul calendario è quella del 31 marzo 2022. Per il resto, i rumor in questo periodo si stanno concentrando principalmente su Xiaomi 12 Ultra, Google Pixel 7, OSOM OV1, vivo X80 e vivo X80 Pro.



Si vocifera, poi, del possibile arrivo di un top di gamma HTC ad aprile 2022 e del lancio del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus nel mese di maggio. Dando un'occhiata a quanto annunciato all'estero, inoltre, vale la pena soffermarsi sulle caratteristiche di Lenovo Legion Y90. Insomma, quel che è certo è che, nonostante tutto, la possibilità di scelta e le novità tra i top di gamma Android non mancano.