I migliori smartphone Android top di gamma a Marzo 2023

Marzo 2023 sta per giungere al termine e siamo ufficialmente entrati in primavera. Questo significa che è arrivato il momento di tirare le somme su quella che è la fascia più elevata del mercato Android, ovvero quella dedicata ai flagship.

Nell'ultimo periodo sono arrivate novità importanti, a partire da Xiaomi 13 Pro, dunque i dispositivi su cui soffermarsi non mancano di certo.

Come sempre, andremo alla scoperta delle proposte più valide e delle novità più importanti in questo segmento: ci sono grandi novità lato foldable!

Xiaomi 13 Pro

La new entry tra i flagship delle ultime settimane è sicuramente Xiaomi 13 Pro, proposto a 1.188,99 euro su Amazon tramite rivenditori (12/256GB).

Il più recente top di gamma di Xiaomi è riuscito a convincere in modo importante gli appassionati del mondo smartphone grazie anche a un hardware di alto livello, tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Si scende poi a ben pochi compromessi in termini di qualità costruttiva, così come non manca un reparto fotografico che, anche grazie alla collaborazione con Leica, può tranquillamente rivaleggiare coi pesi massimi del mondo Android. Potete trovare tutti i dettagli del caso nella nostra recensione di Xiaomi 13 Pro, se siete interessati, ma in linea generale questo modello rappresenta per certi versi la definitiva consacrazione di Xiaomi nella la fascia altissima.



Completo sotto tutti i fronti, sfoggia una ricarica a 120W, un'ottima autonomia e un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 7.

Il display scelto dal brand è un ottimo AMOLED con risoluzione WQHD+ e refresh rate di 120Hz. Certo, si può ancora migliorare sotto diversi punti di vista, come l'impossibilità di espandere lo storage interno, ma capite bene che si sta trovando l'ago nel pagliaio.

La pecca più consistente è probabilmente quella relativa a una fotocamera anteriore non esattamente al top, ma i pregi tendono a mettere facilmente in secondo piano questi dettagli.

Il prezzo non è per tutti, ma Xiaomi 13 Pro è sicuramente uno smartphone da tenere in seria considerazione nel segmento Premium.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S23 Ultra

Basandosi sulla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, ancora una volta lo smartphone che rimane in vetta alla fascia più elevata del mercato Android è Samsung Galaxy S23 Ultra, perlomeno per quel che riguarda gli utenti italiani del popolare portale e-commerce.

In questo periodo si sta puntando molto sul modello da 8/256GB, venduto a un prezzo pari a 1.479 euro (con caricatore incluso su Amazon). Di certo la proposta di Samsung non ha bisogno di troppe presentazioni, ma vale la pena innanzitutto ricordare che finalmente anche da noi è arrivata la versione con Snapdragon 8 Gen 2. Questo, unito a pregi importanti come l'ottimo comparto fotografico, la buona autonomia e la presenza del supporto alla S Pen, delinea un dispositivo che non sembra proprio volerne sapere di scendere a compromessi.



Da notare inoltre che non manca un ottimo schermo AMOLED con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, così come che gli update software sono garantiti per 4 anni. Immancabile poi un reparto connettività completo, che include 5G e Wi-Fi 6E.

A ogni modo, per avere un quadro completo potrete affidarvi sempre alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Quanto agli aspetti che convincono un po' meno, di base ci sarebbe la mancanza del caricatore dalla confezione di vendita (che viene però "compensata" da Amazon), ma ci sono anche questioni come la ricarica a 45W (buona, ma che non raggiunge l'apice del mercato) e l'impossibilità di espandere lo storage interno. Insomma, capite bene che il quadro generale è assolutamente positivo e non sorprende dunque che un buon numero di persone stia puntando a questo modello.



Google Pixel 7 Pro

Se c'è un brand che non esattamente tutti si aspettavano di nominare tra i grandi protagonisti del 2023 lato smartphone top di gamma, quest'ultimo è Google.

BigG sta passando un momento cruciale della sua storia nel mercato degli smartphone, grazie anche e soprattutto a Google Pixel 7 Pro, top di gamma che si colloca nella fascia di prezzo dei flagship senza però sfondare il tetto dei 1.000 euro.

Per intenderci, su Amazon il prezzo è di 849 euro (con caricatore a 30W incluso, 12/128GB).

Il rapporto qualità/prezzo è elevato, considerate anche le ottime prestazioni garantite dal SoC proprietario Google Tensor G2.



Non è però solamente quest'ultimo a convincere, dato che c'è anche un software completo in pieno stile Google, che offre accesso a diverse funzionalità esclusive.

Troviamo poi un ottimo display OLED con refresh rate di 120Hz, nonché un buon comparto fotografico il cui punto di forza è rappresentato dallo zoom digitale fino a 30x con deterioramento minimo. Il reparto connettività è invece completo di Wi-Fi 6E e 5G.

Se il quadro delineato è di vostro interesse, potreste volerlo approfondire attraverso la nostra recensione di Google Pixel 7 Pro. Vale però la pena citare anche in questa sede le principali limitazioni a cui è soggetto il dispositivo, tra cui troviamo una modalità Dual SIM che può avvenire unicamente tramite eSIM, un sistema di raffreddamento che non sempre riesce a funzionare al meglio e una ricarica limitata a 30W. Avrete dunque compreso che non si tratta esattamente di un top di gamma in grado di convincere chiunque, ma sicuramente la soluzione di Google si ritaglia uno spazio importante tra le proposte di fascia alta.



I migliori foldable Android a marzo 2023

Il mercato degli smartphone pieghevoli merita uno spazio a parte, considerata anche la recente uscita della nostra recensione di OPPO Find N2 Flip, foldable che è riuscito a distinguersi sul mercato anche e non soltanto per via di un design curato e di un software personalizzato.

Di recente all'estero si sono poi visti anche nomi come Huawei Mate X3, a cui sicuramente si farà ulteriormente riferimento in futuro. C'è stato anche l'approdo in Europa di Honor Magic Vs, altro dispositivo che non ha di certo mancato di attirare l'attenzione degli appassionati. Insomma, il mercato si è un po' "smosso" nell'ultimo periodo e si sta andando oltre alle soluzioni proposte da Samsung.



Per intenderci, la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4 e la nostra prova di Samsung Galaxy Z Flip4 sono ancora lì ad attendervi, in attesa di veder in che modo si concretizzeranno eventualmente i sempre più insistenti rumor su Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

A proposito di indiscrezioni, altri nomi su cui si concentrate ultimamente le voci di corridoio sono quelli di Google Pixel Fold e Motorola RAZR+. Probabilmente inoltre, al netto dei campo dei foldable, tra non molto potremmo vederne delle belle anche in termini di dispositivi estensibili, come il Motorola Rizr mostrato al MWC da Lenovo, che potrebbe diventare un prodotto tra i più affascinanti del settore.

Per un riassunto su quanto avvenuto in questo segmento nelle ultime settimane, tra l'altro, potreste voler dare un'occhiata anche al nostro speciale sui foldable dell'MWC 2023 dove si parla anche di un brand che in questo campo sta entrando a passi decisamente timidi, OnePlus.



I nuovi flagship Android: da vivo X90 Pro a Samsung Galaxy S23

Al netto di quanto già mostrato nei paragrafi precedenti, nell'ultimo periodo sono approdati sul mercato un buon numero di altri top di gamma a cui potreste voler dare un'occhiata. Non è da dimenticare il fatto che quella dei Galaxy S23 è una gamma, dunque non esiste solamente il modello Ultra. Questo vale anche per Xiaomi 13, mentre vanno ricordati anche i recenti annunci di dispositivi come RedMagic 8 Pro, OnePlus 11 5G, Motorola ThinkPhone e vivo X90 Pro. Insomma, la scelta non manca di certo.



Guardando poi all'estero, sono arrivati ulteriori annunci: basti pensare a Huawei P60, Realme GT3 e OPPO Find X6 Pro.

Nel sempre attivo campo dei rumor si è poi fatto riferimento a nomi come quelli di ASUS Zenfone 10, Motorola Edge 40 Pro e Google Pixel 8 Pro, ma qui si entra nel campo delle indiscrezioni.

Di concreto c'è invece l'annuncio il 13 aprile 2023 di ASUS ROG Phone 7, evento atteso tra coloro che apprezzano gli smartphone da gaming. Se poi rientrate tra gli utenti che sono soliti approfondire nel dettaglio il mondo Android, vi farà probabilmente piacere sapere che Pebble (o perlomeno, ci sono di mezzo alcune persone legate a questo nome) potrebbe fare il suo ritorno sul mercato uno smartphone dalle dimensioni contenute.