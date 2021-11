I migliori smartphone Android top di gamma a Novembre 2021

Il Black Friday 2021 è passato, anche se la Black Week è ancora in piedi e con lei un discreto numero di offerte prima di entrare ufficialmente nella stagione prenatalizia. L'ultima domenica del mese, come da tradizione, è dedicata all'analisi di quanto accaduto nelle ultime settimane all'interno della fascia alta del mercato degli smartphone Android. In questo contesto sono arrivati molteplici annunci e non mancano neppure rumor che riguardano il prossimo futuro.



Prima di iniziare, però, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

Lenovo Legion Phone Duel 2

Partiamo da uno smartphone da gaming con una domanda: perché stiamo tornando a consigliare Lenovo Legion Phone Duel 2? Al momento in cui scriviamo sul portale ufficiale Lenovo è possibile acquistare la versione da 12/256 GB a 599 euro. A questo prezzo è possibile portarsi a casa un dispositivo top di gamma con una miriade di funzionalità peculiari focalizzate sul gaming. Per intenderci, non manca un sistema Octa-Trigger, una vibrazione semi-reale Dual HaptiX, una doppia ricarica fino a 90W, un sistema di raffreddamento con ventole illuminate e persino un sensore fotografico pop-up laterale, particolarmente interessante per gli streamer.

Nella nostra recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2 abbiamo analizzato più nel dettaglio i suoi pregi, quindi potrebbe tornare utile per dirimere qualche dubbio e per comprendere al meglio il prodotto. Per approfondire ulteriormente, ricordiamo che è disponibile anche una pagina dedicata a Legion by Lenovo in cui questo dispositivo è stato analizzato a 360 gradi.

Tra i suoi principali punti di forza troviamo un comparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G, un ottimo display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, delle solide performance e una buona autonomia. Fa storcere un po' il naso la presenza di un software software non propriamente dei più curati, così come il peso e le dimensioni che non sono esattamente dei più contenuti. Va poi notata l'assenza della ricarica wireless, nonché il comparto fotografico non dei migliori. Nonostante questo, però, Legion Phone Duel 2 si guadagna con merito lo scettro di miglior smartphone top di gamma sul mercato a questo prezzo.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Mentre i rumor si concentrano sul futuro di Samsung, Galaxy S21 Ultra 5G è ancora lì, pronto a soddisfare le esigenze di coloro che non vogliono scendere a compromessi. Il dispositivo non ha certo bisogno di troppe presentazioni, ma ricordiamo che questa iterazione ha raccolto l'eredità della serie Galaxy Note con il supporto alla S Pen. Non mancano inoltre un reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6, nonché un buon display con refresh rate di 120 Hz, un interessante comparto fotografico e un buon software. Anche questo modello è stato messo alla prova su queste pagine, perciò per approfondire suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Certo non mancano degli aspetti meno rosei da tenere in considerazione. Basti pensare, per esempio, al fatto che l'autonomia non si colloca propriamente al top del mercato, così come la velocità di ricarica non arriva a quanto osservato su altri dispositivi.

A qualcuno potrebbe poi far storcere un po' il naso l'impossibilità di espandere la memoria interna. Al netto di questo, è difficile trovare reali compromessi su questo smartphone, che tra l'altro, in questo periodo, ha un prezzo più basso del solito, pari a 899 euro su Amazon Italia per il taglio da 12/128 GB.

OPPO Reno6 Pro

Nelle ultime settimane, tra i modelli che più hanno attirato l'attenzione c'è sicuramente OPPO Reno6 Pro. Rivolto soprattutto agli amanti del design, raffinato ed elegante, è la degna rappresentazione di quello che viene definito stile OPPO Glow.



La colorazione Arctic Blue è semplicemente splendida e accende una luce su un mercato in cui purtroppo sempre più spesso i dispositivi sembrano fin troppo simili a livello di look and feel. Potete approfondire le peculiarità di questo modello nella nostra recensione di OPPO Reno6 Pro, anche perché non si tratta di uno smartphone che punta tutto sull'estetica. Le prestazioni sono solide e non manca un display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz che tutto sommato non delude le aspettative. C'è inoltre un buon comparto fotografico, mentre peso e dimensioni risultano più contenuti rispetto a molti altri dispositivi. Non manca poi la ricarica rapida a 65 W. Interessante anche il reparto connettività, che include Wi-Fi 6 e 5G. Purtroppo, allo stesso modo, c'è qualche pecca: lo storage interno non risulta espandibile e il comparto fotografico presenta qualche imperfezione lato video. Anche il prezzo potrebbe non convincere propriamente tutti, con i suoi 729,99 euro su Amazon Italia per la variante da 12/256 GB.

Xiaomi 11T Pro

Altro dispositivo da tenere in considerazione è sicuramente Xiaomi 11T Pro. Lo smartphone che segna il nuovo corso del brand dopo l'abbandono del marchio distintivo "Mi" è in grado di convincere un buon numero di utenti. Fra i tratti peculiari abbiamo delle ottime performance sorrette dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 e l'incredibile ricarica rapida a 120 W. Proseguendo nella scheda tecnica, troviamo uno schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6. Il comparto fotografico include una lente principale da 108 MP e anche in questo modello troviamo un buon reparto audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon. Per saperne di più, in ogni caso, suggeriamo la lettura della recensione completa di Xiaomi 11T Pro.

Quanto agli aspetti meno convincenti, la memoria interna non è espandibile e il sistema di raffreddamento non sempre riesce a lavorare nel migliore dei modi. Peso, dimensioni e la sporgenza delle fotocamere non esattamente dei più contenuti. Al netto di questo, Xiaomi 11T Pro è destinato a ricevere un ottimo supporto software e dispone di un prezzo intrigante, ovvero 599,08 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (8/256GB).

Scelta del mercato: OnePlus 9 Pro

Prendendo in considerazione la solita classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, il dispositivo che più di tutti sta conquistando i nostri connazionali nella fascia alta del mercato sul popolare portale e-commerce è OnePlus 9 Pro, proposto a 775,58 euro nel taglio da 12/256 GB. D'altronde, si fa riferimento a uno smartphone particolarmente valido, che trova i suoi maggiori punti di forza in un display LTPO con refresh rate di 120 Hz con tecnologia Hyper Touch e risoluzione QHD+, nel supporto alla ricarica wireless a 50 W e nella collaborazione con Hasselblad per quel che riguarda il comparto fotografico.

Potete approfondire al meglio gli aspetti principali di questo dispositivo nella nostra recensione di OnePlus 9 Pro, ma vi basti sapere che tra le altre caratteristiche più interessanti del lotto troviamo delle performance ottime, un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6 e una ricarica rapida tramite cavo a 65W. Certo, non è tutto perfetto, dato che non si può espandere la memoria interna, l'autonomia non è propriamente delle più elevate e qualche imperfezione in termini di comparto fotografico c'è, ma i motivi per comprendere il suo successo ci sono eccome.

Migliori top di gamma Android pieghevoli ed estendibili

Oltre ai modelli classici che abbiamo appena analizzato, non ci si può dimenticare dei pieghevoli top di gamma. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, in modo da comprendere al meglio a cosa si sta facendo riferimento.

Un altro dispositivo particolarmente intrigante è Samsung Galaxy Z Flip3 5G, ultimamente arrivato anche in Bespoke Edition, una versione maggiormente personalizzabile dello smartphone. Le soluzioni di Samsung sono sicuramente le più accattivanti del mercato, in attesa dell'annuncio dei prossimi dispositivi della gamma Galaxy Z, di cui si sta già vociferando.

Altri nomi importanti in questo contesto sono Xiaomi Mi MIX Fold, Motorola RAZR 5G e Huawei Mate Xs, ma presto la lista dei produttori legati al mondo dei pieghevoli potrebbe arricchirsi di brand non di poco conto. Tra le aziende più quotate c'è OPPO, che ben presto potrebbe estrarre dal cilindro un dispositivo di questo tipo. D'altronde, proprio questo brand è tra quelli che stanno guardando maggiormente al futuro, come testimonia la nostra prova di OPPO X 2021 con display arrotolabile.

Sempre rimanendo nel campo dei display flessibili, tra non molto potrebbe arrivare anche il reveal di Royole FlexPai III.

I nuovi flagship del mondo Android: da ASUS ROG Phone 5s a Honor 50

Come accennato in apertura, l'ultimo periodo dell'anno è stato particolarmente ricco di anticipazioni, a partire dall'annuncio dei nuovi ASUS ROG Phone 5s, smartphone da gaming ancora più potenti ma che non portano novità rivoluzionarie. Per il resto, è uscita la nostra recensione di Honor 50, dispositivo che segna il rilancio del brand in occidente, finalmente di nuovo con i servizi Google. All'estero sono arrivati anche il reveal di Sony Xperia PRO-I, nonché l'annuncio della gamma OPPO Reno7.

Guardando, invece, al futuro, tra i nomi più caldi del momento ci sono sicuramente Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S22, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Ultra, OPPO Find X4, Honor 60, Motorola Edge 30 Ultra, Huawei Mate 50 e Motorola Moto Edge X. In questo caso, però, siamo ancora abbondantemente nel campo dei rumor.



Staremo a vedere. Nel frattempo, gli occhi degli appassionati sono sicuramente puntati verso la presentazione del processore Snapdragon 8 Gen 1, che avverrà il 30 novembre 2021. Insomma, quel che appare certo è che la possibilità di scelta non manca, così come non mancano le aspettative per le ultime settimane del 2021 e per l'inizio del 2022.