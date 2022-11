I migliori smartphone Android top di gamma a Novembre 2022

Anche il Black Friday è ormai alle spalle e si punta dritti al Cyber Monday, nonché al periodo natalizio, un lungo periodo di shopping e offerte in cui più di qualcuno proverà a togliersi qualche sfizio puntando a uno smartphone premium o top di gamma Android.

Tra flagship classici e pieghevoli la scelta non manca, come vedremo più avanti. Tra l'altro, nelle ultime settimane abbiamo osservato l'arrivo sul mercato di modelli come Huawei Mate 50 Pro e ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, quindi ci saranno anche svariate novità di cui parlare. Insomma, è arrivato il momento di procedere anche per questo mese con la consueta analisi di quanto offerto dal mercato nella fascia più elevata, l'ultima puntata prima di decretare i migliori smartphone dell'anno.



Google Pixel 7 Pro

Uno smartphone di recente uscita che è riuscito a catalizzare l'attenzione è Google Pixel 7 Pro, venduto a 884,66 euro su Amazon (12/128GB). Il rapporto qualità/prezzo è di casa è tra i migliori nella sua fascia, considerando gran parte dei produttori ha sfondato il muro dei 1.000 euro in questa categoria. In questo caso, invece, BigG è riuscita a mantenere il costo su un livello interessante: certo, si fa pur sempre riferimento a un top di gamma premium, ma non si arriva a quanto fatto da altri brand, come approfondiremo meglio anche più avanti.



Tra i principali punti di forza c'è il processore proprietario Google Tensor G2, in grado di offrire ottime performance, insieme a un reparto fotografico di prim'ordine, che consente di ottenere uno zoom fino a 30x e in grado di catturare dettagli importanti con deterioramento minimo.

Sul frontale prende posto un ottimo schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz e il reparto connettività è completo di 5G e Wi-Fi 6E. Il software, come sempre, è totalmente stock e fa largo uso dell'Intelligenza Artificiale.

Insomma, il pacchetto è completo anche se fanno un po' storcere il naso aspetti come la ricarica solamente a 30W e la modalità Dual SIM esclusivamente tramite eSIM. Inoltre, il sistema di raffreddamento non sempre si rivela al top, ma capite bene che si sta cercando l'ago nel pagliaio. Se volete approfondire ulteriormente tutti gli aspetti di questo dispositivo, potete fare riferimento alla nostra recensione di Google Pixel 7 Pro.



vivo X80 Pro

Se c'è un top di gamma Android che è riuscito a sorprendere anche i più scettici nel corso del 2022, questo non può che essere vivo X80 Pro. Si fa riferimento a un dispositivo che integra un comparto fotografico di alto livello e che punta a una qualità di registrazione video superiore con la sua "modalità cinematografica". Il costo è di 1.299 euro su Amazon tramite rivenditori (12/256GB), ma al momento le scorte sono molto limitate. Se siete interessati a questo prodotto, potrete tra l'altro saperne qualcosa in più nella nostra recensione di vivo X80 Pro.



Al netto del già citato reparto fotografico, i punti di forza dello smartphone risiedono anche nel processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nonché nella ricarica rapida a 80W, a fronte di una batteria da 4.700 mAh. Non manca, poi, uno schermo AMOLED LTPO con frequenza di aggiornamento di 120Hz, così come un reparto connettività completo di Wi-Fi 6E e 5G.

Il costo non è esattamente per tutti ed è ancora presente qualche imperfezione nella traduzione del software, ma è indubbio che vivo X80 Pro possa attirare gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Mentre i fan sono in attesa di scoprire quali saranno le novità della futura gamma Galaxy S23, il top di gamma premium del brand è ancora il Samsung Galaxy S22 Ultra, venduto a 1.299 euro su Amazon (12/512GB).

A quasi un anno di distanza, questo modello ha bisogno di ben poche presentazioni, ma ricordiamo che eredita il supporto alla S Pen, prerogativa della ormai abbandonata gamma Galaxy Note, e che rappresenta una soluzione al top del mercato sotto molti fronti.



Dal reparto fotografico da cameraphone al display Dynamic AMOLED con refresh rate di 120Hz, passando per il comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E, tutto ci parla di un dispositivo davvero completo. Non manca, tra l'altro, la ricarica a 45W.

Per una descrizione più completa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma sappiate che anche il suo ciclo vitale non è stato perfetto.

Le problematiche legate a ottimizzazione e performance della GPU AMD RDNA2 sembrano ormai pressoché risolte, anche lato gaming; tuttavia, le performance sono sempre state di elevata caratura: se avete il budget, si tratta ancora di una delle scelte più valide nel mercato Android.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S22 5G

Se si guarda alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon in questo periodo di limbo tra Black Friday e Cyber Monday, lo smartphone Android top di gamma che sta convincendo più di tutti gli utenti nostrani del noto portale e-commerce è il Samsung Galaxy S22 5G. Il modello da 8/256GB, in particolare, è andato talmente a ruba da esaurire le scorte su Amazon Italia. Il prezzo sul portale ufficiale di Samsung è, invece, di 929 euro (attenzione al caricatore, non incluso in confezione).



Si fa riferimento a uno smartphone solido sotto più fronti. Il reparto connettività include 5G e Wi-Fi 6, così come sul fronte troviamo un ottimo display Dynamic AMOLED con refresh rate fino a 120Hz.

Il reparto fotografico è di elevata caratura, il software è completo e le performance non deludono le aspettative. Peccato per l'autonomia, non propriamente al top, nonché per la ricarica solamente fino a 25W. C'è, poi, sempre la questione relativa alla grafica basata sull'architettura RDNA2, che ormai dovrebbe garantire performance piuttosto solide nonostante gli inciampi iniziali. A ogni modo, questo dispositivo è in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia platea, dunque non sorprende che non siano in pochi a puntare su questo modello.



I migliori smartphone pieghevoli Android

Nel mondo dei flagship Android, ormai da tempo anche gli smartphone pieghevoli si sono ritagliati il loro spazio. In questo contesto, le principali novità dell'ultimo periodo sono rappresentate dall'annuncio di Motorola RAZR 2022, nonché dal reveal di Honor Magic Vs in Cina.

Tra l'altro, sempre in Cina è stato svelato Huawei Pocket S, mentre si è in attesa di eventuali annunci da parte di OPPO sul rumoreggiato Find N2, che potrebbero arrivare entro fine 2022. Guardando sempre al futuro, non si può non pensare alle sempre più insistenti voci di corridoio riguardanti il Google Pixel Fold, ma staremo a vedere.



In ogni caso, sul mercato ci sono ormai soluzioni solide e - quasi - per tutti. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4, sicuramente tra i dispositivi più maturi attualmente disponibili sul mercato, ma bisogna ricordare che ci sono anche altri modelli. Sempre in casa Samsung, per esempio, potrebbe interessarvi la nostra recensione del Galaxy Z Flip4, mentre, per quel che riguarda le novità, di recente c'è stato l'arrivo in Italia di Huawei Mate Xs 2 e non bisogna dimenticare che Honor ha ufficializzato la strategia Dual Flagship, che porterà un top di gamma classico e un foldalbe anche in Europa in maniera sistematica. Insomma, c'è fermento nel mondo dei dispositivi pieghevoli.



I più recenti top di gamma Android

Nonostante nel periodo del Black Friday il mercato si sia inevitabilmente concentrato sulle offerte, non sono mancate anche diverse novità. Su tutte, c'è stato l'annuncio di Huawei Mate 50 Pro, così come è arrivato il reveal della Diablo Immortal Edition di ASUS ROG Phone 6.

Se i dispositivi premium finora elencati non rientrano tra le vostre preferenze in termini di budget, oltretutto, potrebbe interessarvi la recensionedi Google Pixel 7, che condivide gran parte della scheda tecnica con il fratello maggiore.

Sempre rimanendo nella sfera del provato, potrebbe interessarvi la recensione di Xiaomi 12T Pro, del quale di recente è anche stata mostrata la Daniel Arsham Edition. Tutto questo senza dimenticare il recente annuncio di Motorola Edge 30 Ultra così come di Sony Xperia 5 IV.



Altri nomi che potreste voler tenere in considerazione sono Sony Xperia 1 IV, ASUS Zenfone 9 e OnePlus 10T 5G. Guardando, invece, all'estero, non è passato inosservato il concept di Xiaomi 12S Ultra con obiettivo Leica. Tornando sul concreto, in Cina ci sono stati l'annuncio della gamma OPPO Reno9 e il reveal della serie vivo X90.

A proposito di flagship, inoltre, ricordiamo che di recente è stato anche annunciato il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chip top di gamma che vedremo presto in questa fascia. Immancabili, per il resto, i rumor relativi a Xiaomi 13, Samsung Galaxy S23, OnePlus 11 e Google Pixel 8. Cosa ci si riserverà il futuro? Staremo a vedere: nel frattempo, la possibilità di scelta è sicuramente molto ampia.