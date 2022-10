I migliori smartphone Android top di gamma a Ottobre 2022

Mentre ci avviciniamo sempre di più all'atmosfera spooky di Halloween, è giunto il momento di tirare le somme in merito alla fascia alta del mercato degli smartphone Android anche per questo mese di ottobre 2022.

Le ultime settimane ci hanno regalato l'arrivo del tornado Google Pixel 7, con un mercato che si arricchisce dei nuovi Pixel 7 Pro e Pixel 7, ma sono arrivati anche dispositivi del calibro di Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T e Motorola Edge 30 Ultra. Insomma, c'è molto da approfondire.

Prima di partire, come sempre, ricordiamo semplicemente che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori.



Google Pixel 7 Pro

In un periodo in cui i flagship sfondano agevolmente la barriera dei 1.000 euro o risultano addirittura quasi "introvabili" in termini di disponibilità, Google ha portato sul mercato Pixel 7 Pro, smartphone venduto a 899 euro su Amazon (12/128GB). Stiamo provando il dispositivo in questi giorni e presto saremo pronti a raccontarvi le nostre impressioni finali (su Everyeye Tech trovate già la recensione del modello base Pixel 7), ma possiamo già confermarvi che si tratta di uno smartphone che si colloca al top del mercato, considerando anche il rapporto qualità/prezzo.



Tra i principali punti di forza del dispositivo troviamo lo zoom fino a 30x, che può consentire di ottenere dettagli importanti con un deterioramento minimo, ma non è solamente il reparto fotografico a convincere, in quanto si tratta di un top di gamma a tutto tondo. Troviamo, infatti, un ottimo display OLED con refresh rate di 120Hz, così come un software stock e un comparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G. Ottime le prestazioni offerte dal processore proprietario Google Tensor G2.

Naturalmente non manca anche qualche aspetto meno convincente, come un'autonomia che non raggiunge propriamente il top del mercato e la ricarica a 30W, passando per la possibilità di usare il Dual SIM solamente tramite eSIM, oltre che per un sistema di raffreddamento che qualche volta lascia sentire un po' il calore. In ogni caso, Pixel 7 Pro rappresenta sicuramente una soluzione interessante.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Uno dei brand più "fidelizzanti" dalle nostre parti è sicuramente Samsung. In attesa di ciò che sarà Galaxy S23, al momento la filosofia del marchio trova il suo apice in Samsung Galaxy S22 Ultra, flagship proposto a 1.229,90 euro su Amazon (12/256GB).

Questo smartphone, oltre a ereditare il supporto alla S Pen, si conferma un top di gamma sotto pressoché tutti i punti id vista. Tra i principali punti di forza troviamo lo schermo Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, la ricarica a 45W, un comparto fotografico da vero cameraphone e un reparto connettività completo di Wi-Fi 6E e 5G.



Se siete interessati allo smartphone, potete in ogni caso fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, in cui siamo scesi maggiormente nel dettaglio, ma possiamo già dirvi che alcune imperfezioni ci sono anche qui, a partire dalla GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA 2, che soprattutto nelle prime fasi di vita ha mostrato qualche incertezza a livello di gaming (legate anche alla giovinezza della tecnologia). Va detto che le prestazioni rimangono ottime, dunque capite bene che i punti di forza dello smartphone sono importanti e possono convincere un'ampia platea.



vivo X80 Pro

Se quest'anno c'è stata una sorpresa, la possiamo identificare nello splendido vivo X80 Pro. Infatti, si fa riferimento a uno smartphone che ha attirato l'attenzione degli appassionati soprattutto per via del comparto fotografico, che risulta al top del mercato e integra una eccellente modalità cinematografica.

Non è solamente questo ciò che si porta a casa a fronte di un prezzo di listino di 1.299 euro (12/256GB), in quanto si fa riferimento a un dispositivo che punta al top su diversi fronti, come potete approfondire nella nostra recensione di vivo X80 Pro.

Purtroppo, dobbiamo constatare che al momento in cui scriviamo la disponibilità è particolarmente limitata, tanto che non risulta possibile acquistare il dispositivo su Amazon Italia; tuttavia, in linea generale si tratta di una soluzione che merita un posto in questa selezione.

Il vivo X80 Pro offre anche la ricarica rapida a 80W, una batteria da 4.700 mAh e presenta l'ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Non manca, poi, un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E, nonché un display AMOLED LTPO con refresh rate di 120Hz.

Purtroppo qualche pecca qua e là si trova, dalla traduzione non propriamente delle migliori al costo particolarmente elevato. Tuttavia, vivo X80 Pro non è di certo passato inosservato tra gli appassionati del settore.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S21 FE 5G

È ormai da un po' di tempo che Samsung Galaxy S21 FE 5G compare nella zona alta della classifica dei dispositivi Bestseller di Amazon, rappresentando di fatto la prima scelta da parte degli utenti italiani del noto portale e-commerce quando si tratta di smartphone venduti sopra i 500 euro. D'altronde, al momento in cui scriviamo è attiva una promozione che consente di acquistare il modello da 6/128GB a 503 euro tramite rivenditori, dunque anche l'offerta potrebbe aver giocato un ruolo non di poco conto.



Per chi non conoscesse il dispositivo, non si tratta esattamente del più recente smartphone approdato sul mercato ma risulta ancora in grado di competere grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 e di un reparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G. Potrete approfondirne ogni aspetto, come al solito, attraverso la nostra recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G, dove parliamo anche degli aspetti su cui cede il fianco a qualche critica, tra cui la ricarica a 25W e l'autonomia non propriamente delle migliori. Va detto, però, che un buon numero di persone si sta trovando bene con questo dispositivo, dunque potreste volerci dare un'occhiata.



I migliori foldable Android

Nella fascia alta del mercato Android risiedono in pianta stabile ormai da tempo anche gli smartphone pieghevoli. Questi hanno di recente dato grande prova di maturità: a tal proposito, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4, ma ultimamente non c'è più solo Samsung ad affollare gli scaffali.

Per esempio, di recente abbiamo assistito all'approdo in Italia di Huawei Mate Xs 2, mentre ricordiamo che Honor ha svelato la sua strategia Dual Flagship (che prevede un flagship "classico" e uno foldable anche in Europa).



A proposito, invece, di novità delle ultime settimane, c'è stato il reveal di vivo X Fold+, relegato per il momento unicamente all'estero. In ogni caso, il mondo degli smartphone pieghevoli è in continuo fermento e potrebbero presto arrivare diverse novità. A tal proposito, si continua a vociferare in merito al possibile arrivo di un Google Pixel pieghevole (che potrebbe approdare sul mercato nel 2023).



Le novità lato flagship Android: da Google Pixel 7 a Xiaomi 12T Pro

Andando oltre al già approfondito Google Pixel 7 Pro, vi proponiamo anche la nostra recensione di Xiaomi 12T Pro, dispositivo approdato sul mercato insieme al "modello base" Xiaomi 12T proprio di recente.

Non va assolutamente dimenticato il reveal di Motorola Edge 30 Ultra e della variante Fusion, così come potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di ASUS ROG Phone 6D.

All'estero, invece, è arrivato l'annuncio di Huawei Mate 50 Pro, mentre si inizia a vociferare in merito al fatto che OnePlus 11 Pro alla fine potrebbe non vedere la luce.

Oltre agli immancabili rumor su Xiaomi 13 Pro e Samsung Galaxy S23, si è iniziato a parlare anche di un presunto Lenovo ThinkPhone (che potrebbe essere uno smartphone aziendale di fascia alta). Per il resto, è bene notare che sul mercato sono già disponibili parecchi altri dispositivi a cui potreste voler dare un'occhiata, ad esempio ASUS Zenfone 9, OnePlus 10T 5G, Sony Xperia 1 IV e Sony Xperia 5 IV. Insomma, quel che è certo, come sempre, è che la possibilità di scelta è ampia.