I migliori smartphone Android top di gamma a settembre 2021

Siamo quasi giunti al termine di questo movimentato settembre 2021. Come di consueto, l'arrivo dell'ultimo weekend del mese significa che è arrivato il momento di analizzare quanto accaduto nella fascia alta del mercato degli smartphone Android. Le ultime settimane hanno visto l'approdo di diverse novità interessanti, tra i nuovi Xiaomi 11T Pro e OPPO Reno6 Pro, passando per il RedMagic 6S Pro e il recente reveal del Microsoft Surface Duo 2. Insomma, le news non sono mancate di certo. Prima di partire, però, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori degli smartphone.

Xiaomi 11T Pro

La più recente novità per quel che riguarda la fascia alta del mercato è rappresentata da Xiaomi 11T Pro e no, non si tratta di un refuso: il brand ha davvero deciso di abbandonare il marchio Mi. Il nuovo Xiaomi 11T Pro verrà lanciato ufficialmente in Italia il 28 settembre 2021 a un prezzo di partenza di 649,90 euro per la variante da 8/128GB. Tra l'altro, per le prime 24 ore sarà possibile acquistarlo a 599,90 euro con Mi TV P1 da 32 pollici in omaggio.

Il tutto fino a esaurimento scorte e solamente sul sito Web ufficiale di Xiaomi, dove ci aspetteranno anche altre promozioni di lancio. Su Amazon, invece, ci sarà un voucher dal valore di 100 euro da applicare direttamente nel carrello al momento dell'acquisto. Al netto di queste offerte, nell'ultimo periodo la critica ha avuto modo di mettere le mani in modo approfondito sul prodotto, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi 11T Pro.

Si tratta di uno smartphone concreto sotto diversi punti di vista, dalla ricarica rapida a ben 120W con il caricabatterie incluso in confezione all'ottimo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Le prestazioni sono da top di gamma, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888, mentre il reparto connettività è completo di Wi-Fi 6 e 5G. Presenti inoltre un'ottima autonomia garantita da una batteria da 5.000 mAh e un buon reparto audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon. Il comparto fotografico punta su un sensore principale da 108MP e non è niente male.



Ricordiamo poi che a livello software troviamo a bordo l'ormai ben nota personalizzazione MIUI 12.5. Certo non tutto è perfetto. Il sistema di raffreddamento, per esempio, non svolge sempre in modo eccellente il suo lavoro. Inoltre, non è possibile espandere la memoria interna, il modulo fotocamere è un po' troppo sporgente per i nostri gusti e il peso e le dimensioni non sono esattamente dei più ridotti.

A questo si aggiunge l'assenza del classico jack per le cuffie e un design che potrebbe non piacere a tutti. È comunque indubbio il fatto che la proposta di Xiaomi sia molto valida, in grado di trovare un ottimo collocamento sul mercato. Ricordiamo infine che il brand ha anche promesso un lungo supporto software per Xiaomi 11T Pro.

OPPO Reno6 Pro

Se siete degli amanti del design, probabilmente noterete sin da subito la qualità della rinnovata filosofia OPPO Glow per OPPO Reno6 Pro. In questa sede non entreremo troppo in dettagli tecnici ma il look offerto dalla colorazione Arctic Blue risulta molto gradevole alla vista ed è sicuramente in grado di far distinguere il prodotto dagli altri sin dal primo impatto, come potete approfondire nella nostra recensione di OPPO Reno6 Pro.

Oltre al particolare design, non mancano un buon comparto fotografico e delle ottime prestazioni. Completissimo il reparto connettività, che include anche Wi-Fi 6 e 5G, ottimo il display AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz; completano la scheda la ricarica rapida a 65W e un sistema operativo completo con personalizzazione ColorOS. Peso e dimensioni sono contenuti per il tipo di prodotto. Quanto agli aspetti meno convincenti, la memoria interna non risulta espandibile, c'è qualche sbavatura in ambito video, manca il jack audio per le cuffie e il prezzo non è esattamente per tutti. OPPO Reno6 Pro costa infatti 799,99 euro su Amazon nel taglio da 12/256GB.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Anche se gli innesti sul mercato sono stati numerosi nell'ultimo periodo, questo non significa che i precedenti dispositivi vadano messi da parte, anzi. Sul mercato c'è l'ottimo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, un dispositivo in grado di offrire parecchie soddisfazioni, in attesa di scoprire cosa riserverà il suo successore. Si tratta infatti di uno smartphone valido sotto molti punti di vista, che tra l'altro ha anche una novità non di secondo piano.



Per intenderci, il nuovo S21 Ultra ha ereditato quella che era la caratteristica chiave della gamma Galaxy Note, il supporto alla S Pen. A questo si aggiunge un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, nonché un buon display con refresh rate di 120 Hz. Immancabili inoltre un comparto fotografico apprezzato da molti utenti e un software completo. Per approfondire, qui trovate la nostra recensione del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Certo non manca qualche sbavatura, per così dire: niente caricabatterie in confezione, un'autonomia non esattamente delle migliori, una tecnologia di ricarica non al top e l'impossibilità di espandere lo storage interno. In ogni caso, a fronte di un prezzo di 1237,98 euro su Amazon Italia per il modello da 12/256GB, è possibile portarsi a casa un dispositivo che non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi.

ASUS ROG Phone 5

In una selezione dei migliori flagship Android presenti sul mercato, non può mancare uno spazio dedicato ai dispositivi da gaming. In questo contesto, nonostante il reveal di ROG Phone 5S e ROG Phone 5S Pro, che arriveranno anche da noi entro fine 2021, ASUS ROG Phone 5 continua a farla da padrone.

Tra l'altro, la variante ROG Phone 5 Ultimate da 18/512GB è approdata in Italia solo da pochissimo e pertanto risulta ancora tra le iterazioni più recenti, venduta a 1299,99 euro sul portale ufficiale di ASUS.

Tra i principali punti di forza del prodotto, ci sono delle prestazioni al top del mercato, un buon display con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e un reparto connettività che include Wi-Fi 6E e 5G. Si tratta solo di alcune caratteristiche, ma le funzionalità ROG che strizzano l'occhio ai videogiocatori sono davvero innumerevoli. Per saperne di più, potete fare riferimento alla nostra recensione del ROG Phone 5.



Passando alle principali pecche, si fanno notare l'impossibilità di espandere la memoria e l'assenza della ricarica wireless. Ci sono poi alcune sbavature a livello di reparto fotografico, ma d'altro canto si tratta pur sempre di uno smartphone da gaming. Ricordiamo poi che la gamma ROG Phone 5 è composta da svariati modelli, che presentano alcune differenze. Per i più curiosi, ecco cosa si può fare e come funziona il display esterno del ROG Phone 5 Ultimate. Il costo di partenza è pari a 799 euro sul sito Web ufficiale di ASUS per la variante standard da 8/128GB.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy S20 FE 5G

Prendendo in considerazione la fascia di prezzo superiore ai 500 euro e utilizzando come fonte la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon che, ricordiamo, viene aggiornata di ora in ora, lo smartphone top di gamma su cui stanno puntando più persone in generale è la variante 5G del Samsung Galaxy S20 FE, ovvero quella che presenta sotto la scocca il SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G, proposta a 573,89 euro tramite rivenditori con 6/128GB di memoria.

Come abbiamo indicato nella nostra recensione del Samsung Galaxy S20 FE, questo modello è in grado di lavorare bene sia in termini di consumi che di temperature.

Ci sono svariati motivi per cui un buon numero di italiani starebbe puntando a questo modello. Si tratta infatti di un dispositivo con un buon rapporto qualità prezzo, con prestazioni e un comparto fotografico che non deludono le aspettative, nonché una buona autonomia.

Peccato invece per la velocità di ricarica non propriamente al vertice delle classifiche, così come per la presenza di un retro in plastica. Al netto di questo, sono in molti a trovarsi bene con Samsung Galaxy S20 FE 5G, quindi potrebbe risultare un'opzione più che interessante.

Migliori top di gamma Android pieghevoli ed estendibili

Nel mondo dei flagship Android si stanno finalmente affacciando due nuove categorie: i pieghevoli e gli estendibili. A quest'ultima non corrisponde ancora alcun prodotto reale, possiamo però farvi leggere la prova dell'interessante OPPO X 2021. Per quel che riguarda, invece, i foldable, le proposte concrete non mancano di certo. Non possiamo che partire dalle ultime novità, rappresentate dal Samsung Galaxy Z Flip3 5G e dal Galaxy Z Fold3 5G, proposti rispettivamente a un costo di partenza di 1099 euro per il Flip3 5G da 8/128GB e 1849 euro per la variante da 12/256GB del Fold3 5G.

Ricordiamo poi le proposte arrivate nei mesi precedenti da altri brand, come Huawei Mate Xs e Motorola RAZR 5G. Il futuro potrebbe ancora riservarci parecchie novità da questo punto di vista, dato che sempre più produttori potrebbero voler dare un'opportunità a questo tipo di prodotto. Ad esempio, per chi non lo sapesse, c'è già stato il reveal dello Xiaomi Mi MIX Fold. La questione pieghevoli ed estendibili è dunque in piena evoluzione e si sta facendo sempre più intrigante.

I nuovi flagship del mondo Android: da RedMagic 6S Pro a Microsoft Surface Duo 2

Lo abbiamo già accennato in apertura, l'ultimo periodo ha visto numerosi nuovi innesti tra i flagship Android. Partendo dal mondo degli smartphone da gaming, nella nostra recensione di RedMagic 6S Pro abbiamo scoperto un valido dispositivo, che verrà venduto dal 27 settembre 2021 a 599 euro sul sito Web ufficiale di RedMagic con 12/128GB di memoria.

Oltre a questo, abbiamo anche avuto modo di provare il Sony Xperia 1 III, un flagship atipico proposto a 1299 euro, che presto vi racconteremo nel dettaglio su queste pagine. Ricordiamo, inoltre, che sul mercato sta per approdare anche lo Xiaomi 11T al costo di 549,90 euro in early bird nella variante da 8/128GB, smartphone che arriverà ufficialmente in Italia il 12 ottobre 2021.

Durante l'evento dedicato alla gamma Surface, Microsoft ha annunciato il Surface Duo 2, dispositivo dual-screen che negli USA ha un prezzo di partenza di 1499,99 dollari. Sempre all'estero è stata svelata anche la gamma vivo X70.



Guardando, invece, al futuro, il 30 settembre 2021 potrebbe esserci il reveal dello smartphone etico Fairphone 4, mentre Huawei ha annunciato un evento che si terrà il 21 ottobre 2021, con diversi indizi che suggerirebbero il lancio globale della gamma P50. Per il resto, rumor e leak si stanno concentrando su Samsung Galaxy S21 FE e Google Pixel 6 Pro. Infine, nelle ultime ore sono emersi online i presunti render del Galaxy S22 Ultra, che mostrano un design atipico e in netta controtendenza rispetto all'attuale generazione.