I migliori smartphone Android top di gamma a Settembre 2022

Il mondo della tecnologia fa costantemente passi in avanti. No, non ci riferiamo al fatto che questa è la prima puntata de "i migliori smartphone Android" che potete ascoltare tramite voce guida, bensì a quanto accaduto nelle ultime settimane nella dei fascia top di gamma Android.

Tra video di smartphone arrotolabili mai arrivati sul mercato, lanci di edizioni speciali legate ai supereroi e MediaTek che sfida Qualcomm sul gaming, di certo le questioni da trattare non mancano. È giunto il momento, quindi, di partire con la nostra analisi, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori.



Samsung Galaxy S22 Ultra

Al netto dei recenti annunci di Samsung nel segmento foldable e della tanto attesa gamma Samsung Galaxy S23, al momento la proposta più intrigante del brand a livello di flagship rimane Samsung Galaxy S22 Ultra. Proposto a un prezzo di 999 euro su Amazon per la versione da 8/128 GB, il dispositivo offre sia il supporto alla S Pen che specifiche da top di gamma.

Convincono, in particolare, la ricarica a 45W, il display Dynamic AMOLED con refresh rate di 120Hz e il comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E. Non manca, inoltre, un reparto fotografico da cameraphone.



Potrete comunque approfondirne aspetti positivi e meno convincenti nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma già vi diciamo che qualche imperfezione non manca. Infatti, va detto che la GPU realizzata con AMD e basata sull'architettura RDNA 2 ha portato a un po' di incertezze lato gaming, dovute anche alla giovinezza della tecnologia. Le performance restano comunque assolute e le incertezze iniziali sono ormai risolte; pertanto, i punti di forza risultano importanti e si fa riferimento a uno smartphone che può ancora convincere un buon numero di persone.



ASUS ROG Phone 6

Se siete soliti giocare spesso da mobile e siete alla ricerca di un dispositivo in grado di supportare questa vostra passione, ASUS ROG Phone 6 può fare al caso vostro.

Si tratta di un modello che mira al top del mercato, anche grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Di recente è uscita anche una variante MediaTek, che però non riesce ancora a raggiungere l'efficienza termica di Qualcomm: a fronte di un costo di 1.099 euro sul portale ufficiale di ASUS per il taglio da 12/256 GB, è possibile portarsi a casa uno smartphone che dispone di miriadi di funzionalità che strizzano l'occhio al gaming più spinto, come gli AirTrigger, nonché di un ottimo display AMOLED con refresh rate di 165Hz e di un reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6E.



Ricordiamo che esiste anche una variante Pro con display di servizio posto sulla scocca posteriore.

Per maggiori dettagli, invece, potrete fare riferimento alla nostra recensione di ASUS ROG Phone 6, ma questo smartphone risulta solido sotto più punti di vista. Tuttavia, anche qui non mancano le incertezze: basti vedere il reparto fotografico, che non risulta esattamente dei più validi.



vivo X80 Pro

Uno smartphone che può essere definito, perlomeno per il momento, la sorpresa dell'anno è vivo X80 Pro. Per quanto i 1.104,14 euro richiesti su Amazon per acquistare il dispositivo tramite rivenditori per la variante da 12/256 GB non risultino propriamente per tutte le tasche, il reparto fotografico dello smartphone risulta al top del mercato.

Questo discorso è particolarmente valido per via della modalità cinematografica, che ha riscosso più di qualche "wow" tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di vivo X80 Pro, ma non si tratta solamente di fotografie, poiché siamo di fronte a un flagship a tutto tondo.

Troviamo delle ottime prestazioni generali, garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nonché una ricarica rapida a 80W e una batteria da 4.700 mAh.

Si fa, poi, notare lo schermo AMOLED LTPO con frequenza di aggiornamento di 120Hz, nonché il reparto connettività che comprende Wi-Fi 6E e 5G.

Certo, qualche imperfezione qua e là non manca, da una traduzione a macchia di leopardo al prezzo elevato; tuttavia, non si può negare che vivo X80 Pro rappresenti una soluzione potenzialmente interessante per una vasta platea.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S21 FE 5G

Non è la prima volta che Samsung Galaxy S21 FE 5G si piazza bene nella classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, rappresentando, a livello di top di gamma, lo smartphone che più sta convincendo gli italiani che sono soliti frequentare il popolare portale e-commerce.

Bisogna dire che al momento è attiva un'offerta che ha fatto scendere il prezzo del dispositivo a 509 euro tramite rivenditori per il modello da 6/128 GB e probabilmente anche lo sconto ha giocato il suo ruolo nel piazzamento.



Questo S21 FE è uno smartphone che, pur non rappresentando esattamente la più recente uscita del mercato, si difende ancora oggi in modo interessante, grazie anche al chip Qualcomm Snapdragon 888, ancora in grado di offrire performance di un certo livello, così come alla presenza di un comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6.

Se volete comprendere al meglio quali sono i punti di forza del dispositivo, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G. Se, invece, state cercando di capire quali sono le sue pecche, dovete sapere che l'autonomia non è propriamente delle più convincenti e la velocità di ricarica è limitata a 25W. Nonostante questo, un buon numero di persone si sta trovando bene con questo smartphone, dunque potreste volerci dare un'occhiata.



I migliori foldable Android

Passando al mondo dei foldable, il segmento degli smartphone pieghevoli sta acquisendo sempre più popolarità. Per questo, potrebbe interessarvi la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4, che abbiamo pubblicato di recente su queste pagine. Quest'ultima va ad aggiungersi all'analisi di Samsung Galaxy Z Flip4, che avevamo già pubblicato nelle settimane precedenti.

Samsung è sicuramente tra i brand più attivi in questo campo e i suoi dispositivi sono ormai considerati quelli più validi in generale e un riferimento per il mercato.

Per fortuna, esiste anche una discreta concorrenza e non c'è solamente il brand sudcoreano a popolare questo segmento. Di recente, per esempio, c'è stato l'arrivo in Italia di HUAWEI Mate Xs 2, così come Honor ha annunciato la sua strategia Dual Flagship (un top di gamma "classico" e uno pieghevole, anche in Europa).

Per il resto, in Cina a fine settembre 2022 dovrebbe essere presentato vivo X Fold+, mentre sul Web è emerso un video del cancellato progetto LG Rollable, avveniristico smartphone con schermo arrotolabile che ha fatto venire voglia di futuro a non pochi appassionati. D'altronde, il mondo smartphone si sta espandendo rapidamente anche in queste categorie e non è un caso che ci siano già rumor relativi, ad esempio, a un presunto Google Pixel pieghevole.



Nuovi top di gamma Android: da ASUS ROG Phone 6D a Motorola Edge 30 Ultra

Il mercato dei top di gamma Android è in fermento. In questo contesto, di recente abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di ASUS ROG Phone 6D che, insieme alla variante Ultimate, ha messo sul piatto una discreta prova di forza da parte di MediaTek. Sempre da ASUS, poi, è arrivato il lancio della Batman Edition di ROG Phone 6, sempre con processore MediaTek.

Di recente è inoltre arrivato il turno dell'analisi di OPPO Reno8 Pro, accompagnato sul mercato da OPPO Reno8.

Si è fatto notare, inoltre, l'annuncio di Motorola Edge 30 Ultra, affiancato in questa fascia anche da Motorola Edge 30 Fusion.

Ve l'abbiamo detto che il mercato è in fermento, ma non è finita qui!

Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato la prova della Supernova Lords Mobile Edition di RedMagic 7S Pro. Da non dimenticare, inoltre, la prova offerta da ASUS con il suo top di gamma compatto Zenfone 9, nonché l'ottima prova di OnePlus con il nuovo 10T 5G, tutti smartphone assolutamente all'altezza del momento.

Sempre lato gaming, infine, potrebbe interessarvi la nostra recensione di Black Shark 5.

Per citare altri nomi, prodotti nuovi o ancora validi sono sicuramente Google Pixel 6 Pro, Sony Xperia 1 IV e Sony Xperia 5 IV. Per il resto, è arrivato il reveal di Huawei Mate 50 all'estero, mentre i rumor in questo periodo si stanno soffermando principalmente su Xiaomi 12T Pro, Samsung Galaxy S23, OnePlus 11 Pro e Xiaomi 13. Per i Google Pixel 7, invece, la data da segnare sul calendario è quella del 6 ottobre 2022, come indicato sul portale ufficiale di Google.