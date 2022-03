Migliori smartphone di fascia media: alla scoperta dei Samsung Galaxy A

Samsung rientra sicuramente tra i brand più amati in ambito smartphone per quel che riguarda l'Italia (e non solo). Questo apprezzamento trascende spesso la scheda tecnica, ma non è magia. Al centro di tutto ci sono dei valori, che partono dall'affidabilità e si intersecano in un contesto difficile da analizzare: la quotidianità delle persone. La gamma Galaxy A è la proposta di fascia media di Samsung, quella su cui finiscono persone che hanno bisogno di non spendere troppo e al contempo di farsi accompagnare da un dispositivo che non le lasci a piedi.

In questo articolo faremo più che altro un viaggio, in allineamento tra emozioni e tecnologia, alla ricerca della ricetta dietro ai migliori smartphone di fascia media, che in realtà non è detto esista.

1. Samsung Galaxy A53 5G: batteria da 5.000 mAh e certificazione IP67

Non nascondiamoci dietro un dito, da buoni appassionati del mondo della tecnologia, spesso le nostre emozioni ci trascinano verso l'ultima novità del mercato. È normale: non vogliamo restare indietro e anche solamente scartare la confezione di un prodotto di recente uscita ci lascia addosso una sensazione impagabile.

Per questo motivo, dare uno sguardo all'appena annunciato smartphone di fascia media Samsung Galaxy A53 5G potrebbe essere interessante. A qualcuno probabilmente basterà guardare un'immagine affinché il dispositivo entri nelle sue simpatie. Quella scocca liscia di varie colorazioni ha infatti un certo fascino, specialmente per chi cerca un dispositivo senza fronzoli, in puro stile Samsung.

L'integrazione con l'ecosistema Galaxy di ultima generazione, che si tratti, ad esempio, del tablet Galaxy Tab S8, del portatile Galaxy Book2 Pro o degli auricolari Galaxy Buds Pro, pone lo smartphone al centro dell'esperienza tecnologica quotidiana, proprio come dovrebbe fare ogni dispositivo che si rispetti: aiutare l'utente a svolgere i compiti quotidiani con più semplicità. Per fare questo serve però anche una certa autonomia, che una batteria da 5.000 mAh come quella di Galaxy A53 è sicuramente in grado di garantire.



Nelle classiche giornate di ogni persona ci sono poi gli imprevisti: qui può tornare utile la certificazione IP67, che protegge persino dall'immersione in acqua dolce fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti, una caratteristica spesso difficile da trovare nella fascia media.

Sempre rimanendo nell'ambito del modo in cui siamo soliti passare le nostre giornate, risulta più importante che mai in questo periodo mantenere anche un approccio sostenibile. Non c'è nemmeno bisogno di ribadirlo: soprattutto i giovani hanno ben compreso l'importanza dell'ambiente e il motivo per cui è importante preservarlo.

Coloro che mireranno all'acquisto di un Samsung Galaxy A53 5G saranno dunque felici di sapere che il dispositivo è stato realizzato in linea con l'impegno Galaxy for the Planet di Samsung, volto a portare cambiamenti importanti da questo punto di vista. Si tratta di fatti concreti: basti pensare che sui nuovi dispositivi della gamma Galaxy A, A53 5G compreso, componenti chiave come le parti esterne dei pulsanti per volume e accensione e gli alloggiamenti delle SIM sono stati realizzati utilizzando materiali riciclati post-consumo.

Samsung Galaxy A33 5G

A marzo 2022 Samsung ha consentito agli appassionati di dare un rapido sguardo a ciò che arriverà in futuro (anche se a stretto giro, dato che si fa riferimento a un'uscita ad aprile 2022). Infatti, al fianco del già citato Galaxy A53 5G c'è Galaxy A33 5G. Quest'ultimo mantiene l'impegno Galaxy for the Planet, ulteriore segno del fatto che il brand ha intenzione di proseguire questa strada seriamente, mirando ad avere un impatto positivo sul lungo termine.

Il prezzo del prodotto scende rispetto al "fratello maggiore" Galaxy A53 5G, ma non si rinuncia a caratteristiche importanti come uno schermo Super AMOLED e un'ampia batteria da 5.000 mAh, così come al supporto alla ricarica fino a 25W. Non possono mancare la certificazione IP67 e il 5G. Insomma, anche per le prossime uscite Samsung sembra avere intenzione di mantenere intatta la filosofia della gamma Galaxy A, cercando di offrire un'altra soluzione a fuoco.



2. Samsung Galaxy A52s 5G: spesso visto come "scelta del mercato"

Abbiamo inserito dei numeri in questa "classifica" solamente per indicare le nostre preferenze all'interno della gamma Galaxy A, ma in realtà non si tratta di una scelta definitiva. Per questo motivo, tra i vari dispositivi abbiamo deciso di inserire anche Samsung Galaxy A52s 5G. Si tratta di un nome che ritorna spesso come scelta del mercato nelle nostre guide ai migliori smartphone di fascia media Android. La "colpa" non è nostra, bensì per certi versi vostra: si fa infatti riferimento alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, che in questa sede approfondiamo di mese in mese.

Samsung Galaxy A52s 5G è comparso a più riprese nella posizione che abbiamo chiamato "scelta del mercato", segno che un buon numero di persone si sta trovando bene con il dispositivo. I motivi che siamo soliti citare sono la presenza di una certificazione IP67, che come affermato in precedenza è difficile da trovare, specialmente ai prezzi a cui è ormai disponibile online questo dispositivo.

Si cita inoltre spesso la presenza di uno schermo Super AMOLED con refresh rate di 120 Hz e il supporto al Wi-Fi 6, oltre che al 5G. Probabilmente si tratta di uno smartphone più "maturo" rispetto a Galaxy A53 5G: quest'ultimo ci sembra infatti più adatto a un audience giovane attenta anche a certi temi, mentre Galaxy A52s 5G ci dà l'idea di un dispositivo che mantiene coerenza e stabilità.

3. Samsung Galaxy A32 5G: per chi non vuole spendere troppo

Va bene tutto: prestazioni, emozioni e il resto. In un periodo caratterizzato da aumenti di prezzo, però, è anche giusto tenere a bada il portafoglio. Se la pensate così, una soluzione che potrebbe fare per voi è probabilmente Samsung Galaxy A32 5G. Pur collocandosi in una fascia inferiore rispetto ai dispositivi citati in precedenza, questo smartphone mette in prima linea svariati aspetti che un utente che guarda al futuro è solito tenere in considerazione, dal supporto al 5G alla batteria da ben 5.000 mAh.

Viene inoltre adottato un design per certi versi minimalista, che dispone di sfumature dal tenue bagliore e sensori fotografici posizionati sul retro che fanno da "occhi" verso il mondo. Che si voglia effettuare uno scatto grandangolare o vedere tutto più da vicino mediante una macro, Galaxy A32 5G consente di farlo, a un prezzo contenuto.

Migliori smartphone fascia media Android: le proposte della serie Samsung Galaxy A

Giunti a questo punto dell'approfondimento sulla gamma Galaxy A, è arrivato il momento di effettuare un rapido riassunto di quanto proposto da Samsung. Di seguito potete trovare delle indicazioni utili per orientarvi all'interno della serie.



Samsung Galaxy A53 5G. Punta in alto sotto più punti di vista, non solamente a livello di connettività, ma anche per via di un'ampia batteria da 5.000 mAh, per la presenza della certificazione IP67 e di un display Super AMOLED con refresh rate di 120 Hz. È la novità: a livello di scheda tecnica è un medio gamma che attinge per certi versi dalla fascia alta.



Samsung Galaxy A52s 5G. Nella classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia si posiziona spesso bene nella fascia media. Si tratta di un dispositivo ben conosciuto dagli appassionati, che dispone di un reparto connettività con Wi-Fi 6 e 5G e della certificazione IP67. Ai prezzi a cui si trova il modello online, la resistenza ai liquidi risulta particolarmente ostica da trovare. Può risultare intrigante per chi sa come trovare una buona offerta e cerca una soluzione già ampiamente testata.



Samsung Galaxy A32 5G. Spendere meno di 300 euro per uno smartphone può essere in alcuni casi una necessità, ma nonostante tutto si potrebbe non voler scendere a troppi compromessi per quel che riguarda la presenza del supporto al 5G, così come di un'ampia batteria da 5.000 mAh. La pensate così? Un'occhiata a questo dispositivo potrebbe svoltare le vostre ricerche.

Samsung Galaxy A33 5G. In uscita ad aprile 2022, è uno smartphone che dimostra ulteriormente l'attenzione all'ambiente da parte del brand, lasciando intendere quanto l'azienda abbia intenzione di andare verso questa direzione in futuro. Certificazione IP67, batteria da 5.000 mAh e display Super AMOLED sono sempre lì, nonostante si scenda di prezzo rispetto a Galaxy A53 5G.



I quattro modelli che abbiamo messo in evidenza per approfondire la gamma Galaxy A dispongono tutti del supporto al 5G e rispecchiano bene a nostro modo di vedere i valori che Samsung vuole comunicare con una serie di questo tipo: novità e solidità, mantenendo un occhio di riguardo al prezzo. D'altronde, pensiamo non ci siano dubbi in merito al fatto che l'identikit dei migliori smartphone Android di fascia media dovrebbe rispondere anche a questi canoni.



In ogni caso, la scelta là fuori è ampia, così come i pareri su qual è il miglior smartphone Samsung di fascia media possono variare a seconda delle esigenze dell'utente. Questo Samsung lo sa bene, considerando anche il fatto che la gamma Galaxy A non si ferma di certo ai dispositivi che abbiamo citato: anzi, è solamente l'inizio.

Alla ricerca della ricetta per il miglior smartphone di fascia media

Fermo restando che non esiste una risposta univoca legata alla classifica dei migliori smartphone di fascia media, ciò che un brand come Samsung può fare è sperimentare il più possibile con i suoi dispositivi. L'azienda sudcoreana sembra saperlo bene, considerando il fatto che la serie Galaxy A sembra abbracciare parecchie esigenze diverse con i suoi dispositivi. Basta fare un salto sul portale ufficiale di Samsung per rendersene conto: il portfolio dell'azienda mette in evidenza smartphone un po' per tutte le tasche.

Certo, al giorno d'oggi è difficile stabilire quale sia fascia media e quale no. A livello indicativo su queste pagine generalmente siamo soliti indicare un dispositivo medio gamma come inserito in una fascia di prezzo tra 200 e 500 euro, ma questo non significa che ci sia una regola chiara a stabilire quale smartphone è di fascia media e quale invece merita di essere collocato altrove.

Queste indicazioni sono utili principalmente per farsi un'idea del mercato a livello generale e riteniamo risultino ancora importanti, ma alcuni tra di voi potrebbero semplicemente voler fare a meno di "etichette" simili, guardando esclusivamente a un prodotto per via di ciò che offre e decidendo poi autonomamente dove parte la propria fascia media, a seconda del budget a disposizione e delle proprie esigenze.



Ecco allora che l'ampia proposta di Samsung per la serie Galaxy A, che abbraccia ormai anche una fascia di prezzo inferiore ai 200 euro con determinati dispositivi, diventa interessante da approfondire su più fronti. Le proposte che puntano in alto come Samsung Galaxy A71 non mancano, ma il brand mantiene i piedi ben ancorati per terra con dispositivi come Galaxy A02s e Galaxy A12.



Per questo motivo, riteniamo sia giusto prendersi un po' di tempo per completare l'approfondimento della gamma Galaxy A, dando un rapido sguardo a quanto viene offerto da questi dispositivi, che si collocano tra fascia media e fascia entry-level, consentendo all'utente di risparmiare a seconda del suo budget e di portarsi a casa al contempo esperienze potenzialmente interessanti.

Samsung Galaxy A72. Accennavamo in precedenza il fatto che Samsung è solita sperimentare, mirando anche alle menti creative che ragionano fuori dagli schemi. Per chi al giorno d'oggi ritiene basti la connettività 4G, c'è un mondo fatto di autonomia (5.000 mAh), multimedialità (schermo AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz) e foto (quadrupla fotocamera sul retro) da scoprire.



Samsung Galaxy A12. Il prezzo scende, ma la batteria non si taglia: l'unità da 5.000 mAh rimane lì dov'è, così come sul retro non mancano quattro fotocamere. Uno studente o una persona che è solita svolgere semplicemente le operazioni del quotidiano con lo smartphone potrebbe trovare un buon compagno.



Samsung Galaxy A02s. No, quello zero nel nome del modello non indica un compromesso in termini di autonomia: se c'è un punto fermo, è che la batteria da 5.000 mAh rimane lì, nonostante il prezzo ridotto di questo modello.

Per il resto, le proposte della gamma Galaxy A non finiscono di certo qui e lo sguardo è rivolto anche al futuro. La direzione intrapresa da Samsung con dispositivi di questo tipo è chiara: puntare a offrire tanto, a un prezzo il più contenuto possibile.

La ricetta per avere il dispositivo perfetto semplicemente non esiste: ognuno sceglie lo smartphone "perfetto" per sé e siamo sicuri che nel portfolio di Samsung un buon numero di persone troveranno rispecchiate le proprie esigenze.