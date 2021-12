I migliori smartphone top di gamma Android del 2021, Everyeye Awards

Ora che il Natale 2021 è passato e ci apprestiamo a inaugurare il 2022, è arrivato il momento di tirare le somme su quanto accaduto nel corso dell'anno per quel che riguarda la fascia alta del mercato degli smartphone Android. I flagship degni di nota non sono di certo mancati e dobbiamo ammettere che effettuare delle scelte non è stato semplice, nonostante questioni come la carenza di chip nel mercato degli smartphone abbiano messo a dura prova il settore. In ogni caso, alla fine siamo giunti a delle conclusioni che a nostro modo di vedere ben rappresentano quanto accaduto nel corso del 2021. Signore e signori, inizia la puntata finale degli Everyeye Awards, come sempre ricordando che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori.



Miglior smartphone: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

La corona di smartphone dell'anno non può che andare a Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, che ha destato pochi dubbi internamente. Si tratta d'altronde di un dispositivo che non scende a compromessi e incarna la visione di futuro del brand. Galaxy S21 Ultra 5G è, infatti, quel modello che ha ereditato la caratteristica peculiare della gamma Galaxy Note, ovvero il supporto alla S Pen, integrando in un unico dispositivo un po' tutto ciò che l'utente cerca da un top di gamma.

Le prestazioni ci sono, il buon pannello con frequenza di aggiornamento a 120 Hz anche, così come non manca un comparto connettività che include anche Wi-Fi 6E e 5G. Inoltre, non possono di certo passare inosservati il comparto fotografico e il software. Se volete approfondire meglio tutti i motivi che ci hanno portato a questa scelta, potete fare riferimento alla nostra recensione del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Certo, qualche aspetto che potrebbe non convincere tutti c'è: se infatti l'autonomia è comunque diventata tutto sommato buona, la velocità di ricarica non è esattamente al top del mercato. Inoltre, non è possibile espandere lo storage interno. Tuttavia, stiamo cercando l'ago nel pagliaio, dato che è proprio difficile trovare reali compromessi relativi a questo dispositivo. Il prezzo? 1279 euro sul portale di Samsung per il modello da 12/128GB, ma ricordiamo che in confezione non sono presenti caricabatterie e auricolari.

Il concentrato di potenza: Xiaomi 11T Pro

Per chi vuole puntare al top in termini di prestazioni ma senza andare su dispositivi pensati per il gaming o spendere cifre particolarmente elevate, Xiaomi 11T Pro rappresenta il miglior concentrato di potenza a disposizione. Per intenderci, a fronte di un prezzo di 549,90 euro su Amazon per il taglio da 8/128GB, è possibile portarsi a casa un dispositivo che dispone di ottime prestazioni alimentate dal processore Qualcomm Snapdragon 888. Non manca poi la ricarica a 120 W, così come un reparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G.



Ad arricchire un pacchetto già completo ci pensano un display AMOLED con refresh rate di 120 Hz, un comparto audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon e un reparto fotografico con sensore principale da 108 MP. Tra l'altro, si tratta anche un dispositivo che segna un passo importante per il brand Xiaomi, in quanto uno dei primi ad abbandonare la particella "Mi" dal nome. Per maggiori dettali, potete fare riferimento alla nostra recensione completa di Xiaomi 11T Pro.

Anche in questo caso non manca qualche compromesso, in quanto il sistema di raffreddamento a volte non riesce a lavorare esattamente nel migliore dei modi e lo storage interno non risulta espandibile. Per il resto, troviamo una sporgenza delle fotocamere un po' generosa, con peso e dimensioni non propriamente tra i più contenuti. Al netto di questo, sicuramente il rapporto qualità/prezzo non manca.

Miglior smartphone da gaming: Lenovo Legion Phone Duel 2

Per lungo tempo abbiamo pensato che alla fine ASUS ROG Phone 5 si sarebbe guadagnato il titolo di miglior smartphone da gaming. Tuttavia, il coraggio mostrato da Lenovo nello sviluppo del Legion Phone Duel 2 non poteva di certo passare inosservato: il dispositivo costa 799 euro sul portale ufficiale di Lenovo per il modello da 12/256GB ed è un top di gamma a tutto tondo. Il processore scelto da Lenovo è lo Snapdragon 888 ed è pressoché impossibile non consigliare, a questo prezzo, un flagship che integra innumerevoli feature legate al mondo del gaming, dalla doppia ricarica fino a 90 W alla vibrazione semi-reale Dual HaptiX, passando per il sistema Octa-Trigger, un sistema di raffreddamento con ventole illuminate e persino per la fotocamera pop-up laterale.

Potete approfondire il resto nella nostra recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2, nonché mediante la pagina relativa a Legion by Lenovo, in cui sono presenti ulteriori approfondimenti che vanno a delineare un quadro quanto più completo possibile sul dispositivo.

Tra gli altri punti di forza della proposta di Lenovo troviamo un ottimo schermo con refresh rate di 144 Hz, un reparto connettività che comprende 5G e Wi-Fi 6, una buona autonomia e delle solide prestazioni. Peccato solamente per l'assenza della ricarica wireless, per un software non esattamente dei più curati e per peso e dimensioni non dei più contenuti. C'è poi qualche imperfezione anche in termini di reparto fotografico, ma generalmente gli smartphone da gaming non puntano troppo in questa direzione. Al netto di tutto ciò, Lenovo Legion Phone Duel 2 si merita sicuramente di essere decretato miglior smartphone da gaming del 2021.

La sorpresa dell'anno: OPPO Find X3 Pro

Non molti si aspettavano che nel 2021 OPPO avrebbe estratto dal cilindro uno smartphone in grado di competere a livelli talmente elevati, eppure OPPO Find X3 Pro è riuscito a sorprendere un po' tutti, grazie anche a feature inaspettate. Certo, il prezzo di 779,99 euro su Amazon Italia per il modello da 12/256GB non è propriamente dei più contenuti, ma chi punterà su questo dispositivo difficilmente dovrà scendere a compromessi. Troviamo, infatti, la personalizzazione software ColorOS finalmente giunta a maturazione, nonché un'autonomia che non delude le aspettative, delle prestazioni in linea con gli altri top di gamma e un comparto fotografico di elevata caratura, molto peculiare, di cui abbiamo parlato anche nella nostra prova del microscopio di OPPO Find X3 Pro.

Presente inoltre un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6. Purtroppo troviamo qualche imperfezione a livello di zoom e risulta impossibile espandere lo storage interno, ma capite bene che in linea generale si tratta di uno smartphone completo che ha convinto un buon numero di persone. Ne abbiamo parlato in maniera ancora più approfondita nella nostra recensione di OPPO Find X3 Pro.

Miglior smartphone pieghevole: Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Sulla scelta relativa al miglior smartphone pieghevole abbiamo avuto pochi dubbi, dato che Samsung Galaxy Z Fold3 5G ha di fatto dominato la scena nel 2021. Venduto a 1849 euro su Amazon Italia per la variante da 12/256GB con caricatore incluso, si tratta di un dispositivo che ha raggiunto una certa maturità rispetto alle precedenti iterazioni.

Questo è sicuramente il punto fondamentale che ci ha fatto optare per questo modello. Di recente abbiamo aggiornato la nostra recensione con una approfondita prova sul lungo periodo di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, in cui abbiamo provato a comprendere se questa tecnologia fosse effettivamente pronta per il grande passo e diffondersi a livello di massa.

Tra i principali punti di forza della proposta di Samsung fanno capolino la sbalorditiva certificazione IPX8, ottime prestazioni, buoni pannelli e supporto alla S Pen. Il comparto fotografico non delude le aspettative, anche se qualche imperfezione c'è. Ciò che fa invece storcere un po' di più il naso è l'autonomia non al top del mercato, così come peso e dimensioni abbastanza elevati e un prezzo che risulta ancora superiore rispetto a quello dei classici flagship. Nonostante questo, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, risulta difficile non incoronarlo come miglior foldable del 2021.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy S20 FE 5G

Il modello che è comparso più volte nel corso dell'anno come scelta del mercato nelle nostre guide all'acquisto sulla base della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon è Samsung Galaxy S20 FE 5G, benché sia originariamente uscito nel 2020. Quest'ultimo ha occupato questa posizione due volte, ovvero nei mesi di agosto e settembre 2021.

C'è poi da dire che questo modello si è fatto particolarmente notare nel corso dell'anno, tanto che ci sono molte persone in attesa del successore Galaxy S21 FE. D'altronde, la variante 5G del dispositivo, che dispone del processore Qualcomm Snapdragon 865, viene venduta a un prezzo particolarmente invitante: 522 euro su Amazon tramite rivenditori per il taglio da 6/128GB.

Questa variante, arrivata successivamente al modello Exynos alle nostre latitudini, risulta meno energivora e in grado di non scaldare troppo. Inoltre, troviamo tutto sommato delle buone performance, oltre a un'autonomia e un comparto fotografico che non deludono le aspettative. Insomma, i motivi per cui un buon numero di persone si è trovato bene con questo dispositivo ci sono eccome, come potete approfondire tramite la nostra recensione del Samsung Galaxy S20 FE.

Peccato solamente per la velocità di ricarica non propriamente delle più elevate e per il retro in plastica, ma sicuramente si tratta di una soluzione interessante, premiata dal mercato.

Altri top di gamma Android da citare e aspettative per il futuro

In attesa del 2022, che potrebbe rappresentare un anno particolarmente importante per la diffusione dei pieghevoli, visti anche il recente annuncio di smartphone come OPPO Find N e l'ultimo teaser di Honor Magic V, le alternative di termini di top di gamma per quel che riguarda il mercato Android non mancano di certo.

Andando oltre ai dispositivi citati in precedenza, nel corso del 2021 abbiamo assistito al lancio di modelli intriganti come OnePlus 9 Pro - relegarlo a questa parte dell'articolo è riduttivo, ma ogni classifica richiede delle rinunce -, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, OPPO Reno6 Pro, Motorola Edge 20 Pro, Motorola Moto G200 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra e ASUS ROG Phone 5s Pro. In Cina c'è inoltre stato il reveal di OPPO Reno 7 Pro e, sempre all'estero, è stata annunciata la gamma Google Pixel 6, che dovrebbe raggiungere i nostri lidi nella prima metà del 2022.

Prima di concludere, non potevamo non dedicare un paio di righe alla gamma Samsung Galaxy Note, che per anni ha attirato tantissimi appassionati e che sembra ormai prossima ai titoli di coda, per dare spazio alla categoria dei pieghevoli come principali feature phone del futuro. A ogni modo, i nomi caldi del 2022 saranno come sempre Samsung Galaxy S22, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Ultra e il chiacchierato Microsoft Surface Duo 2. Le prime novità potremmo già vederle nel corso del CES 2022, che andrà in scena dal 5 all'8 gennaio 2022 a Las Vegas in forma ibrida, tra presenza e keynote digitali.