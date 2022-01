I migliori smartwatch sotto i 100 euro a inizio 2022

In questa prima finestra del 2022 abbiamo già assistito ad alcuni annunci interessanti relativi al mondo smartwatch nelle fasce più alte del mercato. Tra questi, una menzione particolare la merita sicuramente quello che abbiamo definito come un vero e proprio ecosistema flagship di Huawei con HMS, che include il nuovo P50 Pro e l'indossabile Huawei Watch GT Runner. In questa sede, però, ci soffermeremo sulla fascia più economica, ovvero quella sotto i 100 euro, che pullula di wearable interessanti, soprattutto per coloro che intendono approcciarsi per la prima volta a questa categoria o che sono alla ricerca di un sostituto a basso costo per dispositivi più datati.

Prima di partire, ricordiamo che verranno presi in considerazione solamente i prezzi di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori.

Redmi Watch Lite 2

Le novità in ambito smartwatch, specialmente per quel che riguarda la fascia economica del mercato, non sono poi così frequenti come avviene invece in campo smartphone. Tuttavia, negli ultimi mesi qualcosa si è mosso: a dicembre 2021 Xiaomi ha ufficializzato Redmi Watch Lite 2, venduto in Italia a 69,99 euro su Amazon. Questo smartwatch dispone di un buon display touch HD a colori da 1,55 pollici, resistenza all'acqua fino a 5 ATM, GPS multi-sistema autonomo e oltre 100 modalità fitness. Caratteristiche che da sole potrebbero attirare l'attenzione di parecchio pubblico, visto il prezzo non così elevato.

Ma Redmi Watch Lite 2 va oltre, offrendo anche il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24 e SpO2.

Certo, non aspettatevi la perfezione in termini di sensori e di tracking (ci riferiamo soprattutto al monitoraggio della qualità del sonno), l'app da utilizzare sullo smartphone per gestire lo smartwatch non è delle più curate e chiaramente non ci sono tutte le funzionalità avanzate solite delle fasce più elevate, Redmi Watch Lite 2 può comunque rappresentare un buon primo dispositivo per chi si approccia a questo mondo senza voler spendere troppo.

Solo un consiglio: nella scelta non basatevi troppo sull'autonomia stimata di 10 giorni, in quanto con uso intenso potrebbe anche dimezzarsi.

Huawei Watch Fit

Un altro buon candidato per iniziare è Huawei Watch Fit, proposto al prezzo di 69,90 euro su Amazon Italia in accoppiata con l'adattatore AP52. Ci piace definirlo un ibrido tra smartwatch e smartband, in quanto le funzionalità disponibili sono parecchie, ma peso e dimensioni si avvicinano per certi versi a quelli delle smartband.

Le principali qualità del prodotto risiedono nell'ottimo schermo AMOLED, nella buona autonomia e nell'importante numero di funzionalità disponibili. Per intenderci, non mancano monitoraggio SpO2, 96 attività sportive e molto altro. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento alla nostra recensione di Huawei Watch Fit. In ogni caso, non pensate sia tutto rose e fiori. Ci sono alcune imperfezioni lato software, come alcune limitazioni nelle notifiche, ma in realtà difficilmente un modello come Huawei Watch Fit potrà deludere le aspettative di chi deciderà di sceglierlo.

Huawei Watch GT 2e

Un altro prodotto molto intrigante che ormai dimora stabilmente in questa fascia è Huawei Watch GT 2e, che si può trovare a 92 euro su Amazon tramite rivenditori. La gamma a cui appartiene il dispositivo non ha bisogno di troppe presentazioni, ma basti sapere che, nonostante la serie Watch GT 3 sia già diffusa da tempo, il modello GT 2e rappresenta ancora oggi una soluzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Infatti, è possibile utilizzare il dispositivo anche per il monitoraggio dello stress e della SpO2. Inoltre, non mancano un'ottima autonomia e un buon display. Gli unici aspetti che ci hanno fatto storcere un po' il naso sono l'assenza del microfono e dell'altoparlante e qualche pecca lato software. Potete approfondire tutti i dettagli nella nostra recensione di Huawei Watch GT 2e.

Amazfit GTR 2e

Chiudiamo la nostra prima analisi del 2022 del mercato smartwatch con un dispositivo magari non per tutti, ma che potrà trovare sicuramente il suo collocamento sul mercato. Ci riferiamo ad Amazfit GTR 2e, che ha alle spalle un produttore ben noto come Huami, di cui abbiamo parlato anche nel nostro speciale sulla storia di Amazfit.

Monitoraggio SpO2, 90 modalità sportive, ampia personalizzazione (tra cui numerose watchface, o quadranti interattivi) e un'ottima autonomia sono le parole chiave per descrivere il prodotto, di cui abbiamo avuto modo di parlare anche nella nostra recensione di Amazfit GTR 2e.

Ci sono tuttavia diversi punti dolenti. Tra le principali pecche troviamo infatti un GPS non dei migliori, alcuni grattacapi legati a determinate misurazioni, delle animazioni un po' legnose e delle notifiche limitate. Nonostante questo, si tratta di una soluzione che merita un posto in questa classifica, grazie al prezzo di 94,99 euro su Amazon.