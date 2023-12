I migliori smartwatch del 2023: Everyeye Awards Tech

Apple Watch gioca ancora in un campionato a parte in ambito smartwatch, ma di alternative valide per chi ha a disposizione uno smartphone Android ce ne sono parecchie. Se siete alla ricerca di un orologio smart o di un fitness tracker aggiornato e al giusto prezzo, sappiate che nel 2023 ci sono state diverse novità non di poco conto. Ecco i 5 smartwatch, Apple Watch a parte, che ci hanno convinto di più negli ultimi 12 mesi.



Il più completo: Samsung Galaxy Watch6

Se cercate uno smartwatch del 2023 da abbinare al vostro dispositivo Android di fiducia, probabilmente il Samsung Galaxy Watch6 non vi deluderà. Venduto a 198,89 euro nella versione Bluetooth da 40mm su Amazon, lo smartwatch Samsung di nuova generazione è il più completo che si possa trovare oggi in questa fascia di prezzo. Dal nostro punto di vista, si tratta anche della proposta che, senza esagerare col prezzo, può convincere il maggior numero di persone. Anche stavolta Samsung ha fatto centro, proponendo un indossabile dall'ottimo schermo da 1,3 pollici che riesce a offrire al contempo anche un design compatto difficile da trovare altrove.

La presenza di Wear OS, personalizzato nell'interfaccia grafica, consente poi allo smartwatch di accedere al vasto ecosistema Google, a partire dal Play Store.

A questo si aggiungono tutte le funzioni che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, dal monitoraggio dell'ossigenazione del sangue alla gestione dello stress, passando per l'immancabile monitoraggio del battito cardiaco e del sonno, oltre al supporto limitato a ECG (non a fini diagnostici, può identificare ritmo sinusale ed eventualmente stati di fibrillazione atriale), pressione arteriosa e temperatura corporea.

Sono tante le funzioni offerte da Samsung Galaxy Watch6, anche in termini di attività fisica, considerando anche che sotto la scocca troviamo un hardware completo e performante, motivo per cui la targhetta è meritata. Ciliegina sulla torta il supporto all'NFC per Samsung Pay e Google Wallet. Peccato solo per un'autonomia non propriamente al top del settore, ma sono in molti a essere riusciti a passarci sopra, visti i suoi punti di forza.



Il punto di svolta: Google Pixel Watch 2

Il 2023 è stato un anno di svolta per Wear OS in Italia, considerando anche che c'è stato per la prima volta l'approdo sul mercato nostrano di uno smartwatch legato direttamente a Google. Ci riferiamo chiaramente a Google Pixel Watch 2, che viene proposto a 329,90 euro su Amazon. I pregi non possono che partire dall'ottimo software stock, curato direttamente da Google in ogni sua parte.

All'enorme frammentazione grafica del mondo Android, infatti, BigG vuole rispondere con la sua solita ricetta composta da un'interfaccia semplice e pulita. Tra l'altro, la fluidità di Wear OS con questo dispositivo è impeccabile e durante la nostra prova abbiamo apprezzato molto il pacchetto sensori, tra i più precisi in circolazione. Potrete approfondire il discorso nella nostra recensione di Google Pixel Watch 2.

Il principale aspetto da migliorare è l'autonomia e il prezzo potrebbe risultare non per tutti, ma di certo l'arrivo di questo smartwatch dalle nostre parti è stato una novità non di poco conto.



Il cambio di rotta: Xiaomi Watch 2 Pro

Rimanendo in casa Wear OS, che di fatto si sta rivelando la vera sorpresa del settore, un altro smartwatch che ha sorpreso nel 2023 è stato Xiaomi Watch 2 Pro, venduto a un costo di 269,99 euro sul portale ufficiale di Xiaomi nella versione Bluetooth.

Si tratta di un marcato cambio di passo per Xiaomi, visto che segna l'adozione del sistema operativo di Google, aspetto che ha saputo convincere anche i più scettici. Ma non è solo questo aspetto che ci ha fatto scegliere questo smartwatch tra i migliori dell'anno.



Come indicato anche nella nostra recensione di Xiaomi Watch 2 Pro, è in generale un dispositivo solido e senza troppi compromessi. Certo, qualche aspetto da limare c'è, soprattutto sulla MIUI for Watch, interfaccia ancora piuttosto giovane (e dal futuro ancora tutto da scrivere, visto il lancio di HyperOS). Tuttavia, Xiaomi Watch 2 Pro può convincere anche per via della presenza di un hardware di primo livello e di un monitoraggio preciso.



La conferma: Huawei Watch GT 4

Se c'è un brand che negli ultimi anni sta facendo tutto da sé (e lo sta facendo bene) in ambito smartwatch, questo è Huawei. Uno degli esempi più calzanti è senza dubbio Huawei Watch GT 4, proposto nel modello da 46mm a 248,90 euro su Amazon. Si tratta di una conferma per la serie, visto che anche questa volta si raggiungono alti livelli, a partire da un design rivisitato con attenzione al minimo dettaglio. Uno dei suoi punti di forza è però l'ottima autonomia, tutt'altro che semplice da trovare in questo segmento se non si vuole scendere a compromessi.



Per intenderci, durante la nostra prova siamo riusciti a utilizzare lo smartwatch per 11 giorni di fila, un risultato impensabile anche con altre soluzioni più costose. È questo probabilmente il principale tratto distintivo della proposta di Huawei, che tra l'altro comprende tutta la sensoristica del caso, come spiegato nella nostra recensione di Huawei Watch GT 4. Peccato per l'assenza del supporto ai pagamenti elettronici e per un'applicazione companion, Huawei Health, che va installata manualmente.



Lo smartwatch con l'IA: Amazfit Cheetah Pro

Per concludere, nell'anno dell'intelligenza artificiale non poteva mancare uno smartwatch che fa dei processi neurali il suo punto di forza: nel 2023, senza troppe sorprese, è approdato sul mercato anche Amazfit Cheetah Pro, venduto a 299,90 euro sul portale ufficiale del brand. Come spiega la stessa azienda, il dispositivo viene proposto come "allenatore AI in chat".

Essenzialmente si tratta di uno smartwatch pensato per runner e sportivi, che integra un LLM proprietario in grado di rispondere a tutte le domande del caso in merito a sport e fitness.

Va detto, però, che questo non è esattamente il maggior punto di forza del prodotto, visto che, come spiegato ampiamente nella nostra recensione di Amazfit Cheetah Pro, l'integrazione IA può dirsi riuscita solamente a metà. Tuttavia, punti di forza come la cassa in lega di titanio, il software altamente personalizzabile e un GPS di ultima generazione possono convincere più di qualcuno, per un modello che rappresenta per certi versi un outsider.