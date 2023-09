I migliori smartwatch low cost sotto i 100 euro a settembre 2023

Settembre è arrivato e questo significa ritorno a scuola o al lavoro. Per ripartire nel migliore dei modi, potrebbe essere l'occasione giusta per un regalo tecnologico in grado di accompagnarci durante la routine quotidiana, e quale miglior compagno di uno smartwatch? Non tutti sono però disposti a spendere cifre elevate per un dispositivo di questo tipo, ma non disperate, perché abbiamo scelto di prendere in considerazione le soluzioni low cost più interessanti, tutte dal costo inferiore ai 100 euro. Nonostante il prezzo, tuttavia, si tratta di indossabili che possono coprire tutte le attività quotidiane di chi sia avvicina per la prima volta a questo mondo.



Amazfit GTS 4 Mini

Un brand che ormai da tempo sta attirando l'attenzione quando si tratta di smartwatch low cost è Amazfit. La proposta del brand che riteniamo più valida in questa fascia si chiama GTS 4 Mini, un dispositivo con pannello AMOLED HD da 1,65 pollici. La luminosità risulta ottima in tutti i contesti, ma non è solamente per questo che si sceglie lo smartwatch. Dalla connettività GPS al Bluetooth 5.2, senza dimenticare tutte le funzionalità classiche di un dispositivo di questo tipo, come il monitoraggio del battito cardiaco, il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue e le statistiche relative a stress e qualità del sonno. Se siete degli sportivi, ciò che vi interesserà di più sono però le oltre 120 modalità dedicate. Il prezzo? 89,99 euro su Amazon.



A questa cifra, oltretutto, si può avere accesso a uno smartwatch dall'ottima autonomia, stimata a fino a 15 giorni. Si tratta inoltre di un dispositivo leggero, che ricalca il design tipico della serie e non manca di offrire le funzionalità tipiche di Zepp OS, che offre l'accesso a svariate applicazioni, nonché al sistema di punteggio PAI ed eventualmente all'assistente vocale Amazon Alexa. L'impermeabilità è garantita fino a 5 ATM.

Se software e autonomia non deludono le aspettative, vale però la pena notare l'assenza dell'NFC, cosa che potrebbe fare un po' storcere il naso a più di qualcuno, oltre a qualche incertezza relativa all'applicazione per smartphone che si usa per gestire il dispositivo. Tuttavia, visto il prezzo aggressivo, si può chiudere un occhio se non è tutto esattamente perfetto.



Xiaomi Mi Watch

Un altro marchio ben noto che negli ultimi anni si sta facendo notare anche in campo di dispositivi indossabili è Xiaomi. In questo caso, il modello a cui si fa riferimento è Xiaomi Mi Watch, venduto a 99,99 euro su Amazon. Si tratta di uno smartwatch che fa della semplicità d'uso uno dei principali punti di forza. L'approccio non lascia però di certo indietro le funzionalità, visto che il sistema operativo offre ampio margine per monitorare le attività quotidiane. Le modalità sportive sono infatti più di 115 e non manca il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno del sangue. Si passa poi per il GPS integrato e per la possibilità di personalizzare l'esperienza con più di 100 quadranti.



Un'altra funzionalità che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente è la presenza di Amazon Alexa, nonostante l'assistente non risponda a voce.

Potrebbe interessarvi anche consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi Watch per maggiori dettagli, ma in linea generale si tratta di un indossabile che convince sia a livello di display AMOLED che in termini di autonomia. Un peccato l'assenza di NFC e Wi-Fi, così come la limitata interazione per quel che riguarda chiamate e notifiche. Nonostante questo, però, il rapporto qualità/prezzo può convincere più di qualcuno.



Redmi Watch 3

I nuovi lanci a livello di smartwatch low cost non avvengono poi così spesso, ma nel 2023 Xiaomi ha ancora una volta attirato l'attenzione: ci riferiamo al lancio di Redmi Watch 3, dispositivo che mira a rappresentare una soluzione budget dai pochi compromessi. Da un certo punto di vista si tratta potenzialmente dell'indossabile perfetto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo, considerando anche il prezzo di 99,99 euro su Amazon. A convincere sono però più che altro le funzionalità disponibili, dato che si tratta di una soluzione ibrida tra smartwatch e smartband.



Se infatti da un lato c'è un design che a più di qualcuno potrebbe ricordare un Apple Watch SE, dall'altro c'è un'interfaccia semplice che rende rapidamente accessibili un ampio numero di feature, tra cui la possibilità di effettuare e ricevere chiamate senza usare lo smartphone. L'ottimo schermo AMOLED e la buona autonomia, così come dei sensori biometrici precisi, vanno a chiudere un quadro generalmente positivo. Certo, come potete approfondire nella nostra recensione di Redmi Watch 3, qualche pecca c'è, dall'assenza della luminosità automatica alle incertezze software, ma se cercate un dispositivo indossabile di recente uscita ora sapete dove rivolgere lo sguardo.