Le migliori stampanti 3D sotto i 200 euro ad Agosto 2021

La community dei maker si sta popolando sempre di più anche in Italia. Il tempo richiesto per approfondire realmente come si deve questo mondo è sicuramente non di poco conto. Nonostante questo, il clima estivo può risultare favorevole per più di qualcuno per iniziare quantomeno a prendere confidenza con il settore, magari partendo da modelli già pronti, che in rete non mancano di certo.

In questo contesto, andiamo ad analizzare le soluzioni più valide messe a disposizione dal mercato, prendendo in considerazione i prezzi di Amazon Italia e dando uno sguardo alla fascia economica, ovvero quella sotto i 200 euro. Non aspettatevi dunque stampanti 3D di qualità eccelsa, ma dispositivi utili per consentire ai neofiti di muovere per bene i primi passi.

Creality Ender 3

Ritenuta da molti come una delle migliori stampanti 3D economiche presenti sul mercato, e sicuramente una delle più supportate dalla community, la Creality Ender 3 in genere viene venduta in un kit che in realtà non risulta troppo difficile da montare. Per un neofita l'assemblaggio iniziale potrebbe richiedere qualche ora, ma nel libretto di istruzioni ed eventualmente online si trovano tutte le informazioni del caso e dunque questo scoglio risulta tranquillamente superabile in un pomeriggio libero.



Il prodotto dispone di un lettore di schede microSD, in modo da poter avviare la stampa in questo modo oltre al classico collegamento USB al computer. Il materiale generalmente utilizzato per stampare con la Creality Ender 3 è il PLA, o acido polilattico, filamento che si può reperire con facilità anche online. Trattandosi in ogni caso di una tecnologia di produzione additiva FDM, accetta anche materiali più esotici con le giuste accortezze, come il PET-G o l'ABS. La qualità di stampa è buona, soprattutto considerando che la stampante 3D viene venduta a 196 euro su Amazon tramite rivenditori.

Non manca la compatibilità con il software gratuito Ultimaker Cura, è presente uno schermo LCD e l'area di stampa è di 220 x 220 x 250 mm, benché con piani di stampa di tipo magnetico si possa arrivare anche a 235 x 235 x 250. Molto interessante la funzionalità in grado di riprendere la stampa da dove era stata lasciata, in grado di completare un layer dopo un'interruzione di corrente, anche se come ben potete immaginare non può fare miracoli.



Tirando le somme, la Creality Ender 3 è una stampante dalle dimensioni relativamente compatte e con buon rapporto qualità/prezzo, in grado di soddisfare le esigenze di buona parte di coloro che vogliono iniziare a prendere confidenza con questo mondo a livello di hobby. Gli unici aspetti che fanno un po' storcere il naso sono un'adesione non propriamente perfetta con il piatto originale, un cable management che poteva essere studiato meglio e il fatto che il display non sia touch screen.

GeeTech Prusa i3 Pro B

Tra le principali scelte di coloro che iniziano ad avventurarsi nel mondo della stampa 3D troviamo anche la GeeTech Prusa i3 Pro B. Tra i principali motivi che solitamente convincono gli utenti a puntare su questo modello vi è il prezzo particolarmente contenuto, dato che per portarsi a casa il prodotto basta spendere 169 euro su Amazon Italia tramite rivenditori.



Si tratta sicuramente di una soluzione interessante tra le classiche stampanti 3D low cost che puntano a PLA e ABS e strizzano l'occhio a coloro che vogliono usare questa tecnologia semplicemente per hobby. L'assemblaggio non è troppo difficile, vista anche la miriade di informazioni presenti online, ma richiede un po' più di attenzione rispetto ad altri modelli, che col tempo sono divenuti pressoché preassemblati. Lo stesso discorso vale anche per la calibrazione.

Tuttavia, se siete dei maker alle prime armi, comprare questo kit potrebbe sicuramente consentirvi di imparare come funziona il mondo della stampa 3D, motivo per cui non sono in pochi a ritenere che la GeeTech Prusa i3 Pro B possa rappresentare un buon punto di partenza. Una volta padroneggiato il dispositivo, la qualità finale è più che buona per la fascia di prezzo. L'area di stampa è pari a 200 x 200 x 180 mm, mentre le tecnologie utilizzate sono FFF e FDM.



Non manca la possibilità di stampare mediante microSD. Per quel che concerne le principali pecche del prodotto, non pochi utenti hanno riscontrato problematiche di estrusione e sull'asse Z. Inoltre, il cable management non è esattamente dei migliori e lo schermo non è touch screen. Insomma, questo modello è molto economico, adatto agli utenti alle prime armi ed è in grado di fornire ottime soddisfazioni, ma prima bisogna imparare a utilizzarlo come si deve. Qualcuno vede questo di buon occhio, soprattutto per imparare a comprendere il funzionamento dei singoli pezzi, mentre altri un po' meno. Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento alla nostra prova di una Prusa i3 Pro B.

ELEGOO Mars 2

Venduta a 195,49 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, la ELEGOO Mars 2 è una stampante che già dal design si presenta in modo diverso rispetto alle classiche stampanti 3D low cost. D'altronde, la filosofia è diversa. La stampante 3D arriva praticamente già montata e la configurazione si effettua in pochi passaggi, come potete vedere anche nel video unboxing ufficiale. Il display LCD monocromatico è touch screen e tutto è pensato per essere di facile utilizzo. In parole povere, ELEGOO Mars 2 si propone come una soluzione di relativamente facile utilizzo, anche se bisogna come sempre prendere confidenza con il modello e informarsi bene su questo mondo.

Come mai il prodotto è così diverso dalle altre stampanti low cost che abbiamo preso in considerazione finora? Si tratta di una tecnologia completamente differente che sfrutta la tecnica MSLA e utilizza come materiale la resina fotosensibile. La stampa avviene per immersione e successivamente arriva la magia: il modello 3D diventa realtà a partire da una forma liquida.



A livello di software, lo slicer più gettonato è ChituBox Slicer mentre, per la stampa, si può procedere tramite chiavetta USB, presente in dotazione. La qualità di stampa è ottima per la fascia di prezzo, soprattutto se finora avete provato solamente classiche stampanti 3D a filamento. Certo, non tutto è perfetto: gli utenti più esigenti noteranno sicuramente qualche imperfezione legata all'asse Z e bisogna pur sempre imparare a usare questo tipo di tecnologia, ma sicuramente puntare a un modello di questo tipo, anche per provare una soluzione diversa sul mercato, può risultare molto interessante.

ELEGOO Neptune 2

Tornando a soluzioni più classiche, ma sempre in casa ELEGOO, una stampante 3D che punta a PLA, ABS, TPU e simili è la Neptune 2. Il brand ha deciso di puntare ultimamente anche a questo mondo e questo modello rappresenta una novità di recente uscita. Il prezzo in questo caso è di 180 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. La stampa avviene mediante tecnologia FDM e l'area di stampa è pari a 220 x 220 x 250 mm. Non manca la possibilità di passare per una microSD per la stampa.

Tra le caratteristiche più interessanti offerte dal modello, troviamo una funzionalità in grado di riprendere la stampa in caso di interruzioni di corrente e la presenza di un display touch screen, che tra l'altro supporta anche la lingua italiana. L'assemblaggio non è troppo complesso e probabilmente in un pomeriggio libero riuscite a portare tutto a termine senza troppi problemi. La qualità è buona per la fascia di prezzo, tanto che gli utenti che hanno già avuto modo di provare altre stampanti a filamento non avranno problemi a realizzare ottime stampe già dall'inizio. La principale pecca? Non si tratta esattamente di un modello silenzioso, in quanto la ventola di raffreddamento è in grado di farsi sentire in modo più incisivo rispetto ad altre stampanti 3D. In ogni caso, per iniziare si tratta di un modello particolarmente valido.