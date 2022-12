I migliori TV del 2022: Everyeye Awards

Nel corso del tempo il protagonista dei salotti ha attraversato diverse sfide e metamorfosi, evolvendosi tanto da trasformare le abitudini di utilizzo degli utenti. Da semplice finestra sul mondo, il TV è diventato un vero e proprio hub multimediale, centralizzando al suo interno più fonti di intrattenimento per proporre quotidianamente una quantità di contenuti inimmaginabile, senza limitarsi ai film e alle serie TV, ma spalancando le porte anche al mondo del gaming al fianco di PC e console.



La tecnologia ha permesso a questi dispositivi per l'Home Entertainment di raggiungere vette sempre più alte, aumentando al contempo l'offerta sul mercato.

QD-OLED, OLED, Mini-LED e ancora risoluzione, HDR, HDMI: i parametri su cui basare una scelta oculata sono tanti e sempre più specifici. In questo speciale abbiamo selezionato alcuni dei migliori televisori usciti nel 2022, nel tentativo di fornirvi uno strumento di supporto per la scelta di un nuovo pannello.



LG C2 OLED

Passano gli anni e i modelli si susseguono, ma LG rimane saldamente ai vertici del segmento confermandosi tra i migliori produttori di pannelli OLED. Il nuovo LG C2 si propone come migliore scelta all-round dell'anno in corso, esattamente come fatto in precedenza dal C1, che a determinate condizioni rimane ancora un ottimo acquisto.

Il nuovo arrivato della casa coreana mette in campo la tecnologia OLED Evo dai 48 pollici in su, che segna il punto di incontro tra le capacità del pannello e la potenza del processore d'immagine Alpha 9 Gen 5 AI, senza contare il Brightness Booster (non presente nella versione da 42'') che garantisce il 20% di luminosità in più rispetto al passato.

4K, 120 Hz, VRR, FreeSync, G-Sync, ALLM, eARC sono ormai di serie, così come il supporto a HDR e Dolby Vision IQ, mentre le quattro porte HDMI 2.1 trasformano il televisore LG nel compagno ideale delle console current-gen PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il bilanciamento tra qualità dell'immagine e specifiche dedicate al gaming lo rendono un dispositivo adatto a qualsiasi tipo di contenuto multimediale e la gamma può contare su diagonali decisamente interessanti anche per l'uso da scrivania, come evidenziato nel corso della nostra recensione di LG C2 42.

LG C2 da 55 pollici si trova spesso anche intorno ai 1.300 Euro, un rapporto qualità/prezzo insuperabile in questa fascia.



Samsung S95B

Sì, la battaglia per il miglior televisore dell'anno è una questione tutta coreana: dopo aver basato i suoi prodotti migliori sulla tecnologia QLED rivaleggiando per anni con l'OLED coi suoi Quantum Dot, il brand ha tentato il sorpasso prendendo il meglio da entrambe le tecnologie e presentando il nuovo Samsung S95B con pannello QD-OLED, la crasi perfetta tra la fedeltà del Quantum Dot e la profondità dei diodi organici.

Il risultato è un display 4K a 10-bit nativi, in grado di produrre immagini di altissima qualità a fronte di una luminosità che supera i 1000 nit, coadiuvato dal processore Neural Quantum 4K e da una dotazione completa.

Le porte HDMI 2.1 supportano VRR, FreeSync Premium, ALLM e HGiG con rafresh rate fino a 120 Hz. C'è HDR 10+ ma manca, come in tutti i TV Samsung, il Dolby Vision.

Notevole anche il lavoro svolto sul fronte dei videogiochi, con il nuovo Gaming Hub che permette di accedere facilmente a tutte le console e al cloud di Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW senza dispositivi aggiuntivi.

Una menzione particolare merita il design, minimale e dal profilo sottilissimo, un vero piacere per gli occhi.

Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Samsung S95B: il modello da 55 pollici parte da 1.599 Euro.



Sony A90K

Dall'altra parte del Mar del Giappone non restano certo a guardare e in particolare Sony ha presentato la nuova linea BRAVIA XR OLED: il Sony XR-A90K è equipaggiato con un pannello 4K OLED a 10-bit nativi e con il processore d'immagine Cognitive XR Processor che porta in dote il supporto a HDR 10+ e Dolby Vision. Le due porte HDMI 2.1 garantiscono un refresh rate fino a 120 Hz con tanto di VRR e ALLM.

Se sul fronte della qualità dell'immagine non manca niente, la vera forza del televisore viene alla luce al fianco di una PlayStation 5: la console proprietaria può infatti contare sull'Auto HDR Tone Mapping, funzionalità che consente la mappatura automatica dei toni HDR restituendo immagini con colori coerenti non solo con la scena visualizzata ma anche con le reali capacità del display.

L'impatto visivo è a dir poco impressionante e, ovviamente, per le restanti funzionalità è garantita la compatibilità anche con Xbox Series X/S. Potete trovare la recensione di Sony XR-48A90K sulle nostre pagine: il prezzo parte da 1.599 Euro.



Panasonic OLED LZ2000

Se il cinema è ciò che vi interessa, le terre del Sol Levante fanno ancora al caso vostro. Questa volta la casa è Panasonic che con il nuovo TX-LZ2000 porta a casa una qualità e una fedeltà dell'immagine senza rivali. Il display 4K OLED EX, prodotto da LG, in HDR supera costantemente i 1000 nit, al netto di una resa cromatica che sfiora la perfezione. Non mancano le porte HDMI 2.1 con supporto ai 120 Hz, VRR e ALLM, fattori che faranno la gioia dei videogiocatori.

Le novità più significative arrivano sul fronte del sonoro che, grazie ad un impianto che suona come una vera soundbar Dolby Atmos, regala bassi profondi e alti cristallini, con una virtualizzazione tridimensionale che non fa rimpiangere i migliori sistemi dedicati. Insomma, sebbene ancorato alla "vecchia" tecnologia OLED, il nuovo Panasonic LZ2000 tiene testa ai migliori QD-OLED e rimane una garanzia per i fanatici dell'immagine. Costa tanto e il modello da 55'' parte da 2.699,99 Euro.



Hisense U8HQ

Se quello che vi interessa è raggiungere picchi di luminosità mai visti prima sappiate che il nuovo Hisense U8HQ con tecnologia Mini-LED è in grado di toccare vette di 1500 nit: il Full Array Local Dimming PRO fa brillare i contenuti HDR 10+ e Dolby Vision IQ, rendendo l'esperienza di visione ai vertici del segmento, anche grazie al pannello 4K con refresh rate fino a 120 Hz.

Non manca niente anche sul fronte del gaming: porte HDMI 2.1 con supporto a VRR, ALLM e AMD FreeSync Premium Pro.

Il comparto sonoro è sostenuto da un impianto 2.1.2 con Dolby Atmos e DTS Virtual-X. La dotazione è completa, la qualità è ottima e la tecnologia Mini-LED è tra le più promettenti sul mercato. Il vero punto di forza è però il prezzo. L'Hisense U8HQ da 55'' parte da 898,99 Euro: minima spesa e massima resa.