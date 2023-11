I migliori TV per il gaming da 42 pollici: non chiamateli... piccoli!

Da ormai un paio di stagioni il mercato TV ha accolto il grande ritorno dei pannelli più "piccoli", in particolare con i formati da 42 e 48 pollici. Queste diagonali, che bilanciano perfettamente immersività e praticità, offrono un campo visivo ampio senza occupare troppo spazio e sono riuscite a conquistare i desktop dei giocatori più esigenti, creando un ambiente di gioco coinvolgente, comodo e soprattutto dotato di tutte le tecnologie audio/video utili a spremere PC e console.



Sul fronte delle specifiche tecniche poi, anche relativamente a queste dimensioni, non bisogna più scendere a compromessi: Mini-LED, OLED, HDMI 2.1, VRR, ALLM, Dolby Vision, Dolby Atmos, il meglio della tecnologia e delle funzionalità dedicate al gaming sono ormai presenti su gran parte delle proposte.

Dopo aver analizzato i migliori monitor OLED da gaming del 2023, passiamo quindi ad esplorare il mondo delle TV da 42'' indirizzate ai videogiocatori alla ricerca delle opzioni più appetibili attualmente sul mercato.



LG C3 42''

Proprio come l'anno scorso, LG torna con una diagonale da 42 pollici dedicata alla propria linea più popolare e apprezzata. Se siete alla ricerca di un pannello in grado di garantire la qualità di visione degna dei migliori TV OLED, senza rinunciare alla reattività e alle funzionalità dei monitor da gaming più quotati, il nuovo LG C3 da 42 pollici è tra le proposte di maggior rilievo.



Il gioiellino del colosso coreano si presenta con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, regalando un'immagine nitida e fluida. I picchi di luminosità, anche se non ai vertici della categoria, bastano comunque ad offrire una qualità visiva eccezionale grazie ai contrasti elevati, alla vasta gamma cromatica e a una qualità delle immagini tra le migliori sul mercato. Non manca ovviamente la compatibilità con HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Sul fronte connettività LG C3 42'' è il compagno perfetto per PC e console grazie a quattro porte HDMI 2.1 compatibili con VRR e ALLM, un ingresso eARC dedicato, tre porte USB, una porta di rete e il supporto Bluetooth: tutto quello che serve per sfruttare appieno Xbox Series X e PS5.

Il nuovo LG C3 da 42 pollici è la soluzione perfetta se volete alzare l'asticella del vostro setup da gaming e può competere con i migliori monitor anche per il prezzo: per averlo sulla scrivania ci vogliono 948 Euro. Se poi volete risparmiare qualcosina, LG C2 con la stessa diagonale è ancora un'ottima alternativa.



Panasonic LZ1500 42''

Panasonic è spesso sinonimo di accuratezza e la rinomata qualità espressa nel campo dell'home cinema dalla casa giapponese è ora al servizio del gaming.

Panasonic LZ1500 da 42 pollici monta un pannello OLED EX prodotto ancora una volta da LG, con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz.

Questo pannello può tranquillamente sostituire i monitor da gaming più prestanti, anche grazie al supporto ad AMD FreeSync Premium Pro. I picchi di luminosità raggiungono i 700 nit e danno manforte HDR e Dolby Vision IQ.

Il "piccolo" di Panasonic è accompagnato da una delle migliori calibrazioni di fabbrica disponibili, caratteristica che contribuisce a fornire una fedeltà della gamma cromatica e in generale delle immagini ai vertici della categoria.

Panasonic ha anche dedicato un'attenzione particolare ai gamer, implementando soluzioni mirate per abbattere la latenza e fornendo un menù specifico per la modalità gioco. Le quattro porte HDMI, due con supporto al 4K/120Hz, VRR e ALLM (una chiaramente dedicata eARC), offrono tutto il necessario per spingere al massimo PC e console.

Panasonic LZ1500 42'' può troneggiare sui vostri desktop a partire da 1.179 Euro.



Samsung Neo QLED QN90C 43''

Non è tutto OLED ciò che luccica. Il nuovo Samsung Neo QLED QN90C con diagonale da 43 pollici porta in dote la tecnologia Mini-LED e la mette al servizio del gaming. I suoi punti di forza? Risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz con quattro porte HDMI 2.1 pronte a dare il massimo con PC e console, VRR, ALLM e supporto ad AMD FreeSync Premium Pro.

I picchi di luminosità arrivano a 1300 nit fornendo un'esperienza HDR di prim'ordine, anche grazie a una gestione del local dimming eccezionale.

Samsung è tra i produttori più attenti ai videogiocatori e i nuovi pannelli possono contare sul Gaming Hub, uno spazio interamente dedicato al gaming dal quale si possono facilmente raggiungere tutte le piattaforme collegate tramite HDMI e le periferiche associate, come controller ed headset. Se non bastasse poi, grazie alla partnership con Microsoft, Samsung QN90C può accedere direttamente alla vasta libreria cloud di Xbox Game Pass: collegando il controller direttamente alla TV si può tranquillamente giocare in streaming con l'app nativa, senza il bisogno di un dispositivo dedicato.

I giocatori PC possono poi sfruttare la tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro, che consente di spingere la frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Insomma, Samsung Neo QLED QN90C da 43'' non ha nulla da invidiare ai migliori monitor da gaming e offre anzi una qualità dell'immagine superiore, tutto questo al prezzo di 879 Euro.



Sony XR-42A90K 42''

Se siete alla ricerca di un compagno di giochi per la vostra PlayStation 5 e allo stesso tempo cercate una soluzione che occupi poco spazio, il Sony Bravia XR-A90K da 42 pollici potrebbe fare al caso vostro.

Il pannello XR OLED con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz mette in campo una qualità delle immagini e una fluidità ai vertici della categoria, anche grazie alle tante funzionalità dedicate al gaming implementate da Sony.

Oltre alla presenza di HDMI 2.1, PlayStation 5 in particolare può vantare una serie di accorgimenti appositamente studiati per rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente: non solo VRR e ALLM, ma anche HDR Auto Mapping, una funzionalità in grado di configurare automaticamente i toni HDR della console di casa e di fornire una calibrazione dei colori ad hoc.

Tra i punti di forza del pannello targato Sony c'è anche la bassa latenza, che si attesta intorno ai 8.5 ms. Sony XR-42A90K non costa poco e può essere vostro a partire da 1.586 Euro.



ASUS ROG Swift PG42UQ

Monitor o TV, TV o monitor? ASUS ROG Swift PG42UQ è a tutti gli effetti un monitor da gaming da 41.5 pollici che merita un posto d'onore tra le migliori proposte della categoria.

Il pannello della Repubblica dei Giocatori porta in dote la tecnologia OLED con risoluzione 4K e il particolare refresh rate di 138 Hz, il tutto accompagnato da tempi di risposta di soli 0,1 ms.

Il ROG Swift PG42UQ è equipaggiato con due porte HDMI 2.1, due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4 con supporto nativo a NVIDIA G-Sync, una caratteristica che gli consente di sfruttare tutte le caratteristiche dei migliori PC da gaming e delle console.

La qualità di visione e i contrasti portati in dote dalla tecnologia OLED si fondono con la reattività dei migliori monitor da gaming, in un ibrido che trova la sua naturale collocazione sul desktop ma che non sfigura nel contesto del salotto.

I servizi di ROG Swift PG42UQ non sono però economici e per portarlo a casa occorrono 1.483 Euro.