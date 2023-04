I migliori TV provati a inizio 2023: focus sul gaming con HDMI 2.1

Se siete alla ricerca di un televisore per il gaming con funzionalità HDMI 2.1, i modelli messi a disposizione dal mercato nelle varie fasce di prezzo a inizio 2023 sono davvero tantissimi.

D'altronde, non è affatto semplice orientarsi in quest'ambito tra schede tecniche da interpretare e compatibilità non sempre chiarissime (soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento proprio alla nomenclatura dello standard HDMI).

Abbiamo deciso, per questo motivo, di fare un breve riassunto sui migliori televisori che abbiamo provato nel corso dei primi tre mesi dell'anno, ponendo le nostre attenzioni su quelle Smart TV che strizzano l'occhio ai videogiocatori: la varietà, anche in termini di prezzo, potrebbe farvi scoprire modelli interessanti.



Il TV tuttofare: Panasonic TX-42LZ1500E

Un tempo i concetti di televisore e monitor erano ben chiari e distinti, tanto da sottolineare due categorie di prodotti distinte in maniera netta.

Oggi, però, esistono anche delle vie di mezzo, nel senso che lo stesso pannello può contestualizzarsi in modo ottimale in scenari profondamente diversi tra loro. Se la parola d'ordine è trasversalità, ecco allora che un modello come il Panasonic TX-42LZ1500E, proposto a 1.699,99 euro sul portale ufficiale, diventa un osservato più che speciale, sia tra gli appassionati di cinema che tra i videogiocatori.

Si fa riferimento, infatti, a una soluzione di alta caratura in entrambi gli ambiti, considerando anche quanto spiegato nel dettaglio nella nostra prova del Panasonic LZ1500 da 42 pollici.



D'altronde, si fa riferimento a uno schermo OLED 4K da 42 pollici, una diagonale che ha di fatto sdoganato una volta per tutte i pannelli con matrice organica anche sulle scrivanie. Il Panasonic LZ1500 è dotato di un piedistallo dall'ampia base d'appoggio e cornici ridotte, mentre posteriormente non manca una caratteristica che può fare piacere a chi desidera utilizzarlo come monitor PC, ovvero la presenza di pulsanti fisici per la gestione del pannello.

La calibrazione di fabbrica è stata curata in maniera particolarmente attenta da Panasonic, mentre a livello di luminosità si arriva a oltre 700 nit con HDR.



Quanto al gaming, sono presenti due porte HDMI laterali con pieno supporto a 4K/120Hz, VRR, ALLM e FreeSync Premium Pro, con tanto di eARC tradizionalmente sulla seconda porta.

Le altre due porte, invece, per un totale di quattro, si fermano a 4K a 60 Hz con ALLM, prestandosi a una posizione centrale nel contesto di una postazione da gaming su più piattaforme, sia console next-gen che PC. Questo anche grazie alla presenza di ampie opzioni, che includono anche indicazioni sull'input lag, nonché persino un'impostazione dedicata alle GPU NVIDIA per ottimizzare latenza e input lag: insomma, il Panasonic TX-42LZ1500 non è un televisore che strizza l'occhio solamente ai cinefili, in quanto di certo è stata riposta una certa attenzione anche sui videogiochi. Se siete alla ricerca di una soluzione tuttofare, lui potrebbe essere uno dei modelli più completi.



Il TV per "tutte le tasche": TCL 55C735

Lo standard HDMI 2.1 e, in particolare, e funzionalità avanzate per il 4K ad alta frequenza di aggiornamento sono erroneamente associate alle TV di fascia alta. Se siete alla ricerca di una soluzione "budget", potreste esservi persi l'approdo sul mercato di un modello intrigante in termini di rapporto qualità/prezzo, ovvero il TCL 55C735. Questo pannello può essere portato a casa a un costo pari a 598,99 euro su Amazon (variante TCL 55C739), dunque un prezzo che prende le distanze dalla barriera dei 1.000 euro in maniera piuttosto marcata.

Inevitabilmente si scende a compromessi rispetto ai modelli più costosi, anche citati in questa sede, ma questo non significa che l'esperienza sia di bassa lega, come spiegato meglio nella nostra recensione del TCL C735.



Stiamo parlando di un pannello QLED con retroilluminazione Direct LED, refresh rate fino a 144Hz e risoluzione 4K. La diagonale per cui abbiamo segnalato il prezzo è quella da 55 pollici. Certo, le cornici sono ben visibili, i materiali utilizzati anche per il piedistallo non sono propriamente Premium; tuttavia, capite bene che una scheda tecnica di questo tipo può risultare interessante anche in ambito gaming.

In termini di I/O la situazione è ottima, visto che con l'HDMI 1 tramite PC si possono raggiungere i 144Hz in 4K, mentre con l'HDMI 2 il segnale può arrivare a 4K/120Hz. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: in entrambi i casi c'è pieno supporto a VRR, ALLM e FreeSync Premium Pro. Non manca, poi, l'HGIG per l'HDR. Insomma, ora avrete probabilmente capito perché può trattarsi di una soluzione dal rapporto qualità/prezzo importante.



Il TV Perfect for PS5: Sony BRAVIA XR65X90K

Quando si guarda al mondo TV per il gaming, è impossibile non prendere in esame anche un modello pensato in modo importante per l'utilizzo lato console, con un occhio di riguardo per PlayStation 5. D'altronde, il modello a cui facciamo riferimento arriva direttamente da Sony e parliamo del BRAVIA XR65X90K. In questo caso, la cifra a cui bisogna guardare è di 1.551,20 euro su Amazon tramite rivenditori.

La soluzione del brand giapponese è d'altronde di alta caratura, andando molto oltre un semplice "LCD", così come spiegato nel dettaglio anche nella nostra recensione del Sony BRAVIA XR65X90K.

Dall'ampia diagonale di 65 pollici alla risoluzione 4K, si tratta di una soluzione di tutto rispetto per un utilizzo trasversale, al netto del fatto che per natura il modello non può competere col più performante sistema MiniLED (offerto anche in casa Sony, ma lì i prezzi salgono).



Ciò che può interessare molto i videogiocatori è però il fatto che Sony lo inserisca nella linea Perfect for PS5. La motivazione è semplice: non mancano un po' tutte le funzionalità gaming del caso, legate in un certo senso anche allo standard HDMI 2.1.

Potrebbe a tal proposito interessarvi dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di Sony per maggiori dettagli, ma vi basti sapere che in questo caso le porte HDMI sono quattro, tra cui due HDMI 2.1 con 4K a 120 Hz, VRR e ALLM. Non manca il passthrough audio eARC/ARC mediante la porta HDMI 3. Presente inoltre il preset Gioco, che consente di scendere attorno ai 10ms in 4K a 120 Hz. C'è anche la compatibilità G-Sync, con la favorita che rimane immancabilmente PlayStation 5 con Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.

Insomma, lato console potreste voler guardare in casa Sony, anche ad altri modelli. Per il resto, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su quanto offerto dall'HDMI 2.1 per scoprire qualcosa in più su questo standard.