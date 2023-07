I migliori ventilatori smart Xiaomi per svoltare in questa calda estate

Xiaomi è un brand ampiamente conosciuto per la sua ormai lunga storia nel settore degli smartphone.

Tuttavia, molti appassionati già sapranno che non si tratta di un produttore "convenzionale" e che nel suo catalogo sono presenti anche tantissimi prodotti legati, ad esempio, alla Smart Home.

Stringendo il campo, viste le temperature record che si stanno raggiungendo in Italia, un appassionato di tecnologia potrebbe voler unire l'utile al dilettevole per dare un'occhiata al comparto "aerazione": sì, avete capito bene, Xiaomi vende anche ventilatori intelligenti e pensiamo sia arrivato il momento giusto per approfondire le soluzioni che riteniamo più valide.



Xiaomi Smart Standing Fan 2 Lite

Il piccolo (si fa per dire) di casa Xiaomi in questo ambito è Smart Standing Fan 2 Lite, ventilatore che può essere utilizzato sia come soluzione da tavolo che da pavimento, in virtù del suo particolare design a doppia asta a vite, così da poter passare da una modalità all'altra.

Questa soluzione offre poi un flusso regolare e uniforme grazie alla presenza di sette pale, nonché una ventilazione "grandangolare" a 90 gradi. Ciò che interesserà di più agli appassionati di tecnologia è però l'integrazione con l'applicazione Mi Home di Xiaomi, scaricabile gratuitamente sia dal Play Store di Google per dispositivi Android che dall'App Store di Apple (per iPhone, iPad e Apple Watch).

Si tratta della classica app per gestire i prodotti Smart Home del brand: in questo caso, è possibile controllare il ventilatore direttamente dal letto o dal divano.

Che si tratti di selezionare la velocità, di accendere da lontano il dispositivo o di impostare la modalità Sleep (che si adatta alla temperatura corporea durante il sonno), tutto si può fare in modo rapido e smart. Non manca tra l'altro la possibilità di accendere il ventilatore tramite comandi vocali, con supporto a Google Assistant e Amazon Alexa.

Insomma, se siete alla ricerca di un prodotto che possa dare una svolta smart alla vostra calda estate, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a questo ventilatore, dal costo di 78,90 euro su Amazon tramite rivenditori.



Xiaomi Smart Tower Fan

Al costo di 129,84 euro su Amazon tramite rivenditori, invece, è possibile portarsi a casa un ventilatore di altro tipo, ovvero a torre.

Se siete infatti soliti preferire questi modelli, Xiaomi Smart Tower Fan potrebbe attirare la vostra attenzione sotto più punti di vista. Tra le sue particolarità vanta una griglia a maglie strette per la sicurezza dei bambini, una modalità notturna silenziosa e un angolo di ventilazione di 150 gradi regolabile. Si tratta inoltre di un prodotto che cerca di contenere i consumi.

Tuttavia, l'aspetto che farà maggiormente gola a coloro che vogliono rendere più smart il proprio stile di vita è rappresentato dalle funzionalità introdotte da Xiaomi. Si fa infatti riferimento al supporto ai comandi vocali tramite Google Assistant e Amazon Alexa, che in questo caso possono essere utilizzati sia per accensione/spegnimento del ventilatore che per la rotazione e il passaggio alle varie modalità. Immancabile, per il resto, la già citata applicazione Mi Home, sistema per gestire la propria casa Xiaomi e che può fare gola a chi vuole mantenere il controllo tramite smartphone o tablet. Tra l'altro, in questo modo è anche possibile impostare un tempo di utilizzo.



Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, il fratello maggiore del classico ventilatore con piantana, è l'ultimo prodotto di questo tipo che approfondiremo oggi, ma non per questo il meno importante.

Il motivo per cui l'abbiamo lasciato in questa posizione è legato unicamente al fatto che al momento in cui scriviamo sia completamente esaurito anche su Amazon Italia (per non parlare del portale Xiaomi, in cui tutti i modelli sono sold out, segno di quanto il caldo record stia spostando l'attenzione su questi dispositivi).

Ciò che viene proposto in questo caso è un ventilatore con pale doppie e ventilazione a 140 gradi, che mira anche a consumi ridotti.

Immancabile poi il doppio design da scrivania e da pavimento, così come vale la pena indicare si tratta di una soluzione tutto sommato silenziosa (e adatta dunque anche alla notte).

Interessante la possibilità di impostare, mediante la solita app Mi Home, un valore preciso per la velocità, da 1 a 100. Infine, c'è anche qui il supporto ai comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa, che possono essere sfruttati, ad esempio, per regolare le modalità.