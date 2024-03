Letteratura e cinema, negli anni, hanno partorito mostri capaci di tormentare il sonno di coloro i quali decidevano di intraprendere un viaggio nei loro mondi. Vampiri che attendono l'oscurità per saziare la loro sete immortale, licantropi in agguato nell'ombra che ululano alla luna, mostri marini grandi oltre ogni immaginazione con tentacoli che possono stritolare anche le navi più possenti, divinità dai poteri immensi in grado di portare alla follia qualsiasi uomo.

Avvicinarsi a tali mostruosità è qualcosa che facciamo con piacere per un motivo ben preciso tra i tanti: sappiamo che esse sono confinate nel reame della fantasia e che diventano inoffensive nel momento in cui chiudiamo il nostro libro o spegniamo la TV.

Ma cosa succede quando leggiamo una notizia, sentiamo una storia che ci fa pensare che una di queste orrende bestie abbia varcato la soglia del nostro mondo e abbia iniziato a muoversi in mezzo a noi?

La storia che stiamo per raccontarvi è quella di un mistero lungo quasi 60 anni, risolto solo recentemente da un team di scienziati che, almeno per ora, sembrano aver fugato il dubbio del coinvolgimento di qualche orrendo mostro fuggito dagli inferi.



Il Mistero del passo di Dyatlov

25 gennaio 1959: Igor Djatlov scende la scaletta del treno che si è appena fermato presso la stazione di Ivdel', piccola città della Russia Siberiana nord-occidentale, insieme a un gruppo di altre nove persone con le quali ha organizzato una spedizione che ha come obiettivo il monte Otorten. Il gruppo è composto da amici che frequentano la stessa università, il Politecnico degli Urali, riuniti dalla passione per la montagna e per le escursioni estreme.

Zinaida Alekseevna Kolmogorova, Ljudmila Aleksandrovna Dubinina, Aleksandr Kolevatov, Rustem Slobodin, Jurij Krivonisenko, Jurij Dorosenko, Nikolaj Thibeaux-Brignolles, Aleksandr Zolotarëv e Jurij Judin erano degli escursionisti esperti, più di quanto la loro giovane età suggerisse. Tutti erano preparati a quanto avrebbero affrontato, un percorso con gli sci di fondo considerato di difficoltà elevata e che li avrebbe visti esplorare delle zone completamente disabitate e selvagge. Fu un camion a portarli fino alla cittadina di Vižaj, ultima tappa prima di addentrarsi nelle fredde foreste siberiane, un viaggio che sarebbe stato anche l'ultimo per tutti loro in quelle gelide terre.



L'ultimo viaggio

L'escursione ebbe inizio il 27 gennaio, ma dopo appena un giorno il gruppo perse subito uno dei suoi membri: Jurij Judin dovette abbandonare la spedizione a causa di un problema articolare e fu costretto a tornare indietro, mentre i nove "superstiti" continuarono verso la meta prevista. Per giorni gli escursionisti si mossero con relativa tranquillità, come testimoniato dalle fotografie ritrovate in una pellicola rinvenuta successivamente, mentre attraversavano luoghi impervi ma bellissimi: foreste sterminate, laghi ghiacciati e distese innevate facevano da sfondo alla loro marcia. Giunti alle pendici della montagna, il gruppo depositò in un bosco le provviste e l'attrezzatura in eccesso e iniziò la salita per il superamento del passo, ma il loro piano venne bruscamente interrotto da dei forti venti che li costrinsero a tornare sui loro passi per cercare rifugio.

Impossibilitati a muoversi lungo l'itinerario prestabilito, i nove furono portati a cercare un luogo in cui preparare l'accampamento nel quale attendere il giorno successivo e più favorevoli condizioni climatiche. Sarà proprio una foto, che documentava le fasi di montaggio delle tende, l'ultima testimonianza del viaggio degli sfortunati escursionisti.



Nessuna comunicazione

Prima di partire per la spedizione da lui organizzata, Igor Djatlov comunicò ai suoi genitori che avrebbe provveduto ad avvisarli tramite un telegramma, da inviare tra il 10 e il 14 di febbraio, per rassicurarli della buona riuscita dell'escursione. Il messaggio, tuttavia, non venne mai inviato, e questo spinse i genitori dei ragazzi a mobilitare i soccorsi nella speranza di riuscire a ritrovare i loro figli in tempo.

Il 20 febbraio, un'imponente spedizione di ricerca composta da militari e civili, tra cui diversi studenti e docenti del Politecnico, si mise sulle tracce del gruppo disperso con l'appoggio di mezzi di terra ed elicotteri. Nonostante l'enorme sforzo, le prime tracce dei ragazzi furono rinvenute soltanto dopo sei giorni.



Il 26 febbraio venne ritrovata una tenda logora e gravemente danneggiata, sradicata dalla sua posizione originaria ma stranamente nessuna traccia dei dispersi.Le ricerche proseguirono in tutta l'area circostante, i soccorritori si concentrarono su una serie di impronte che dalla zona dell'accampamento si dirigevano verso un bosco vicino, a circa 500 metri, ed è proprio lì che vennero ritrovati i primi due corpi, quelli di Jurij Dorosenko e Jurij Krivonisenko, i quali indossavano soltanto la biancheria intima, il che portò a pensare che fossero morti per ipotermia. I corpi di Igor Djatlov, Zinaida Alekseevna Kolmogorova e di Rustem Slobodin vennero ritrovati sommersi dalla neve in un luogo più vicino al campo base. Degli altri quattro membri della spedizione, tuttavia, non c'era traccia.



Un ritrovamento inquietante

Ci vollero diverse settimane di ricerca prima che i soccorritori ritrovassero i corpi degli ultimi ragazzi dispersi. Nikolaj Thibeaux-Brignolles, Aleksandr Zolotarëv, Ljudmila Aleksandrovna Dubinina e Aleksandr Kolevatov vennero ritrovati in una gola ricoperti da quasi due metri di neve.

Ciò che rese il loro ritrovamento inquietante, però, fu la condizione dei loro cadaveri: tutti presentavano più o meno gravi lesioni interne, coste e diverse ossa frantumate e ad uno di loro mancavano gli occhi, la lingua e una parte della mascella. Ciò che, almeno inizialmente, nessuno seppe spiegarsi era che, sebbene le ferite ricordassero quelle normalmente riscontrate sui corpi di vittime di gravi incidenti stradali, nessuno di loro riportava evidenti ferite esterne.

I vestiti recuperati, poi, erano caratterizzati da un'anomala radioattività e vicino ai corpi vennero rinvenuti frammenti metallici di difficile identificazione.



Le indagini

Ci fu un'inchiesta per accertare i fatti e scoprire le cause della morte dei giovani. Venne redatto un fascicolo nel quale furono descritte le prove raccolte e le conclusioni cui gli investigatori giunsero ma, successivamente alla lettura effettuata da alcuni giornalisti, vennero mosse diverse accuse nei confronti di chi aveva condotto l'indagine.

Si riteneva che gli investigatori avessero trascurato diversi elementi riscontrati durante i sopralluoghi dell'area dell'incidente e che addirittura ci fosse un interesse da parte dell'esercito riguardo l'insabbiamento dell'intera vicenda: si sospettò, infatti, che i frammenti metallici rinvenuti fossero pezzi di missili esplosi nell'area, utilizzata per test segreti da parte dell'esercito sovietico, il che avrebbe fornito una valida spiegazione anche alla radioattività dei vestiti dei ragazzi. Per diverso tempo, insomma, non fu possibile dare una risposta soddisfacente alle innumerevoli domande sorte dopo il ritrovamento dei corpi, e questo inevitabilmente andò ad alimentare e a far diffondere rapidamente diverse teorie più o meno fantasiose tra gli interessati alla vicenda.



Imboscata, esperimento militare o esseri soprannaturali?

Diverse furono le teorie che presero piede in quel tempo e negli anni successivi. Inizialmente furono accusati gli indigeni locali, i Mansi, sospettati di aver teso un'imboscata ai ragazzi che, abbandonate in fretta e furia le tende, finirono per morire per le ferite o di ipotermia. Gli studi condotti durante le autopsie e la mancanza di segni di colluttazione nell'area dei ritrovamenti, tuttavia, aiutarono a smentire immediatamente tale ipotesi.

Successivamente fu il turno dell'esercito, accusato di aver utilizzato l'area per esperimenti su nuove armi ed aver causato così la morte dei giovani, teoria che però non prese eccessivamente piede.

Alcuni ipotizzarono che furono gli alieni a rapire e a torturare gli escursionisti, ipotesi mai realmente presa in considerazione.

Fu una fotografia, tuttavia, a scatenare un vero putiferio: ritrovato in una delle macchine fotografiche rinvenute tra l'attrezzatura del gruppo, lo scatto ritrae una sagoma scura in mezzo agli alberi.

Il richiamo al Russian Yeti fu pressoché immediato e in molti additarono questa misteriosa creatura come il colpevole del massacro. In effetti, molti elementi si sposavano perfettamente con l'idea dell'attacco di un mostro, dalla condizione delle tende e di parte dell'attrezzatura al fatto che diversi di loro furono ritrovati vestiti soltanto con la loro biancheria intima, che poteva stare a significare una fuga improvvisa nella notte per fuggire alle fauci della bestia, passando per le orrende mutilazioni scoperte su alcuni dei cadaveri.

Per quanto fosse così fortemente legata al soprannaturale, questa teoria prese piede piuttosto velocemente fino a diventare una delle più discusse dagli interessati ai fatti.

Ci vollero decenni prima che qualcuno, spinto dal rinnovato interesse per questa vicenda stimolata anche dai media, trovasse una risposta suffragata da prove scientifiche.



Natura assassina

Johan Gaume, responsabile dello Snow Avalanche Simulation Laboratory presso l'EPFL di Losanna e Alexander Puzrin, ingegnere geotecnico presso l'ETH di Zurigo, per motivi differenti iniziarono quasi per caso ad appassionarsi alla vicenda. Il primo conobbe il secondo poco dopo che quest'ultimo aveva appena pubblicato un articolo nel quale spiegava come i terremoti potessero causare una valanga anche a distanza di ore dalla loro fine. Ritenendola una potenziale risposta alla tragedia del Passo di Dyatlov, al quale Puzrin si era recentemente appassionato, i due iniziarono a collaborare per risolvere il mistero.

Sebbene l'ipotesi di una valanga come causa della morte dei ragazzi fosse stata presentata anche al tempo delle indagini, questa fu immediatamente scartata poiché non furono rilevate le condizioni ritenute necessarie alla formazione di una slavina. Secondo le nuove analisi di Puzrin, tuttavia, gli investigatori furono ingannati dai rilevamenti ottenuti: il pendio sul quale gli escursionisti effettuarono gli scavi necessari alla posa del loro accampamento fu ritenuto troppo poco inclinato, mentre in realtà l'inclinazione sfiorava i 30 gradi.



Nelle loro relazioni, inoltre, le persone incaricate delle indagini descrivono uno strato di neve nell'area dell'accampamento che di fatto poteva fungere da "scivolo" per una massa di neve posta al di sopra. Altro elemento che portò a scartare la teoria fu la mancanza di nevicate nei giorni della spedizione, ma leggendo i diari dei giovani si notò come più volte venissero descritti venti impetuosi che flagellavano la zona. Questi, probabilmente, portarono grandi quantità di neve dalle vette alle pendici della montagna, andando a creare uno strato che in seguito si sarebbe potuto staccare dalla parete andando ad investire gli escursionisti accampati.

Per verificare tale ipotesi, i due ricercatori utilizzarono i dati provenienti da fonti diverse: per le simulazioni delle valanghe si rivolsero allo studio che aveva progettato le animazioni della neve nel film Frozen, secondo Gaume un modello incredibilmente realistico e utile per la loro ricerca. Per avere informazioni circa i possibili effetti dell'impatto di grandi masse di neve sul corpo umano, invece, si rivolsero alla General Motors, andando ad analizzare i risultati di alcuni crash test condotti negli anni ‘70 per i quali l'azienda effettuò delle prove con l'ausilio di 100 cadaveri. I risultati permisero a Gaume e Puzrin di evidenziare alcune analogie tra gli impatti rilevati durante i crash test e quelli derivanti dall'urto con grandi masse di neve in movimento.



Le simulazioni risultanti furono ritenute tanto valide da suscitare l'interesse di diversi membri della comunità scientifica che si appassionarono al caso, come ad esempio Jordy Hendrikx, direttore dello Snow and Avalanche Lab dell'Università statale del Montana, che ritenne affidabili i risultati ottenuti dai due ricercatori.

Diversi altri esperti di escursioni invernali e scalate diedero poi un parere positivo riguardo le ricostruzioni dei fatti; tutti convennero che quanto accaduto la notte del 1 febbraio 1959 fu un evento naturale di rarità eccezionale, uno sfortunato incidente che portò alla morte di nove giovani escursionisti sorpresi dalla natura nella sua veste più spietata.

Alla luce di quanto ottenuto in questa nuova indagine, nel luglio del 2020 la Procura generale della Regione di Sverdlovsk chiuse definitivamente le indagini sull'accaduto.

Dei nove sfortunati giovani che parteciparono alla spedizione resta ora un monumento nel cimitero di Ekaterinburg.



