Mobile World Congress 2024: tanti smartphone in arrivo, ma non solo!

Il Mobile World Congress 2024 è alle porte: fissata per il 26-29 febbraio, la kermesse di Barcellona sarà uno dei più importanti eventi dell'anno per il mondo della tecnologia, ancora una volta con un deciso focus sul mondo degli smartphone.

I keynote del MWC 2024 saranno davvero tantissimi: protagonisti della fiera saranno Samsung e le cinesi Xiaomi, Honor e OnePlus, che presenteranno i loro nuovi telefoni per il mercato internazionale, ma anche smartwatch, dispositivi indossabili e, forse, persino un'automobile. Al contempo, lo showfloor spagnolo sarà una sorta di "termometro" per capire quali saranno i trend nel mondo dell'hi-tech per i prossimi 12 mesi: la carne al fuoco è davvero tanta, se non altro perché tra Smart Ring e Realtà Virtuale il 2024 sarà un anno denso di cambiamenti rispetto agli scorsi mesi.

Mentre Apple si appresta a lanciare Vision Pro in Europa e Samsung si sbottona sul Galaxy Ring, infatti, sembra improbabile che i competitor in entrambi i settori restino a guardare!



Xiaomi, Honor e Nothing: una cascata di smartphone

Partiamo dalle certezze: tantissimi smartphone debutteranno al MWC, come ormai da tradizione (fatti salvi forse gli ultimissimi anni, a causa della pandemia da Covid-19). Una delle star della kermesse dovrebbe essere Xiaomi, con il lancio globale di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra previsto proprio in quel di Barcellona.

Il primo smartphone è in commercio in Cina già da qualche mese, insieme a Xiaomi 14 Pro, che in Europa però non arriverà mai. Il secondo, invece, è una novità quasi assoluta: il lancio cinese di Xiaomi 14 Ultra, infatti, è avvenuto poche ore fa, il 22 febbraio, mentre quello per gli altri mercati globali dovrebbe essere fissato proprio per il keynote Xiaomi del MWC, che si terrà il 25 febbraio alle 15:00 italiane. Insieme ai due smartphone, il colosso di Pechino dovrebbe presentare anche una variante di fascia alta del suo Pad 6: il modello base del tablet è arrivato in Italia lo scorso anno, e se volete saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Xiaomi Pad 6.

Oltre a questi device, dovrebbe esserci spazio per il chiacchieratissimo veicolo elettrico Xiaomi SU7, mostrato per la prima volta a dicembre e che ora sembra essere pronto per una presentazione rivolta anche al pubblico occidentale. Chiuderà la lineup almeno un nuovo robot aspirapolvere per la casa, che ha già ricevuto un teaser ma sul quale non abbiamo altre informazioni ufficiali. L'unica incognita riguarda la presenza del nuovo sistema operativo di Xiaomi: HyperOS è un sistema condiviso da tutti i device del colosso cinese, perciò una sua (ri)presentazione a Barcellona potrebbe avere senso, specie ora che il software sta iniziando a farsi largo anche in occidente: l'idea di vederlo girare al contempo su smartphone, tablet, auto elettrica e dispositivi per la casa è decisamente intrigante.



Per quanto riguarda Honor, invece, il MWC potrebbe essere il palcoscenico ideale per far debuttare la serie Magic 6 in Europa: una presentazione di Magic 6 Pro a Barcellona, dunque, appare quasi scontata.

Al contempo, anche Honor Magic V2 sarà protagonista del keynote dell'azienda, fissato per il 26 febbraio alle 13:30, dal momento che la sua versione RSR firmata da Porsche Design potrebbe essere pronta ad una release internazionale.

L'ex-casa madre di Honor, Huawei, terrà invece una conferenza il 25 febbraio alle 16:30 italiane, durante la quale non verrà lanciato alcun nuovo dispositivo. Al contrario, Huawei si focalizzerà sulla connettività 5G, mostrando unicamente delle demo tecniche legate a quest'ultima.

Il 27 febbraio, invece, ci sarà il lancio di Nothing Phone (2a): il nuovo smartphone di Carl Pei e soci rappresenta il primo dispositivo mid-gen dell'azienda inglese e punta a imporsi nella fascia media con una scheda tecnica solida ma senza fronzoli.

Rimane l'iconico design di Nothing, così come dovrebbe restare - seppur in versione "tagliata" - l'Interfaccia Glifo che ha fatto la fortuna di Phone (1) e Phone (2). Resta da definire il prezzo del device, che probabilmente ne decreterà il successo o meno sul mercato.

Per concludere questa veloce carrellata, non possiamo che citare l'imminente lancio di OnePlus Watch 2, che sarà presente al MWC e che segna il ritorno di OnePlus nel mercato degli smartwatch dopo un triennio di digiuno, e la conferenza di Nokia, che si terrà il 25 febbraio alle 12:30 italiane e che dovrebbe focalizzarsi sulle soluzioni B2B dell'azienda.



Al contrario, il brand che produce gli smartphone Nokia, HMD, ha annunciato che presto presenterà i primi smartphone sotto branding proprietario e ha fissato un evento solo in presenza (a Barcellona, ovviamente) per il 26 febbraio alle 12:30. Nuovo player in arrivo sul mercato?



Grandi assenti - come da tradizione, d'altro canto - saranno le due "big" del mondo Android, Samsung e Google. Né Samsung né Google lanceranno degli smartphone al MWC: non che ci si aspettasse il contrario, visto che i Samsung Galaxy S24 sono stati svelati a metà gennaio e che i Galaxy Z Flip e Z Fold 6 non arriveranno prima dell'estate, mentre Google Pixel Fold 2 e Pixel 8a dovrebbero essere presentati (forse, ma visto lo storico dell'azienda le probabilità non sono altissime, insieme a Pixel 9) durante il Google I/O di maggio.

Nonostante ciò, entrambe le aziende terranno delle conferenze nel corso della prossima settimana.

Big G si concentrerà sui prodotti di Google Cloud, puntando molto probabilmente al mondo delle aziende: è plausibile, però, che qualche nuova informazione su Google Gemini e sulla sua IA-sorella Gemma possa comunque stuzzicare i fan più attenti al comparto software e al mondo dell'intelligenza artificiale.

Stesso discorso anche per la compagnia di Suwon: anche l'evento Samsung si focalizzerà sul digitale, sull'IA e sulle tecnologie per il cloud. Niente nuovo hardware, a quanto pare. Ma ci sarà davvero da fidarsi? A nostro avviso, qualche prodotto inedito - anche se piccolo, magari nel settore degli indossabili o in quello della smart home - potrebbe debuttare lo stesso.



Schermi trasparenti e smartphone che si arrotolano

Al di là dei prodotti destinati al mercato, il MWC è anche la kermesse dei prototipi e, soprattutto, dei concept. Protagonista in tal senso dovrebbe essere Motorola, che già qualche mese fa ha svelato il primo smartphone con display adattivo al mondo, capace di piegarsi e di arrotolarsi a seconda di come viene manipolato dall'utente.

L'anno scorso, invece, Motorola al MWC aveva esibito Rizr, il suo concept smartphone con schermo estensibile, che ha decisamente colpito il pubblico generalista. Nulla che arriverà sul mercato nei prossimi mesi, questo è certo, ma vedere i progressi nel settore degli schermi pieghevoli fa ben sperare circa il futuro dei foldable, sia in termini di incremento di resistenza e durabilità che per quanto riguarda la riduzione dei loro prezzi. Restando nel settore smartphone, invece, lo scorso anno OnePlus aveva presentato OnePlus 11 Concept, una versione concettuale del suo ultimo top di gamma che montava un raffreddamento di nuova generazione definito "rivoluzionario" e chiamato Active Cryoflux. Anche quest'anno, la compagnia di Pete Lau potrebbe muoversi nella stessa direzione, con la presentazione di una variante di OnePlus 12 parzialmente modificata rispetto allo smartphone "base". Oppure, perché no, potrebbe essere la volta di un concept di smartphone basato su OnePlus Fold, che confermerebbe l'impegno profuso dall'azienda nel settore dei telefoni pieghevoli.



Il concept che più ha catturato l'attenzione dei fan e degli esperti di tecnologia, però, non è uno smartphone: stiamo parlando del laptop con schermo trasparente di Lenovo, che probabilmente non arriverà mai in commercio ma che dovrebbe essere presente a Barcellona. Secondo alcuni leaker, in realtà, il dispositivo dovrebbe far parte della linea ThinkBook di Lenovo e potrebbe ricevere persino una release nei prossimi mesi ma, visti i costi di un prodotto simile e le difficoltà produttive connesse agli schermi OLED trasparenti (le stesse di cui vi abbiamo parlato nel nostro speciale sulle TV trasparenti del CES 2024), una commercializzazione del portatile ci sembra decisamente improbabile.

Quella di Lenovo, d'altro canto, potrebbe essere l'unica proposta di peso per il settore laptop alla manifestazione di fine febbraio, dal momento che le altre compagnie del settore hanno già lanciato i propri prodotti tra gennaio e febbraio, in concomitanza con il CES di Las Vegas o poco dopo. L'unica altra novità nel campo dei PC portatili dovrebbero infatti essere i MagicBook Pro 16 di Honor, i primi AI PC della compagnia cinese: in arrivo sul mercato nel corso della primavera, questi dispositivi dovrebbero essere dotati di una CPU Intel Meteor Lake pensata per i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e di una grafica dedicata della linea RTX 40 di NVIDIA.



Realtà Virtuale, IA e anelli smart: i trend del 2024 al MWC

Passando ai trend più generali del mondo dell'hi-tech, possiamo aspettarci (anche in mancanza di annunci ufficiali) che il Mobile World Congress di quest'anno sarà all'insegna della VR. Con l'arrivo di Apple Vision Pro in Europa nel 2024 e con il discreto successo riscosso dal visore negli USA, infatti, è probabile che diverse altre compagnie vogliano decidere di salire sul carrozzone della Realtà Virtuale e della Realtà Mista.

Mentre Samsung prepara una risposta a Vision Pro e Google sembra intenzionata a fare lo stesso, possiamo aspettarci che i visori VR, gli occhiali per la Realtà Aumentata e gli headset in mixed-reality ricevano molta più attenzione che in passato al Mobile World Congress. Le compagnie attive nel settore sono molteplici, ma nessuna si è ancora fatta un nome in grado di rivaleggiare con la Mela Morsicata o con la linea Quest di Meta: ecco che il MWC potrebbe dunque far gola a molti, nella speranza di attirare il pubblico di massa con soluzioni innovative e, magari, con prezzo inferiore ai 3.500 Euro.

Analogo discorso per gli anelli smart: ora che Samsung Galaxy Ring è stato confermato tramite dei teaser ufficiali, gli anelli intelligenti sembrano essere sulla bocca di tutti. Da Oura Ring all'Helio Ring di AmazFit, molti device affollano un settore che già da ora pare decisamente promettente: al contempo, però, nessun prodotto sembra risultare davvero imprescindibile per l'utenza. Difficile dire se il MWC sarà il teatro della consacrazione degli smart ring come valide alternative agli orologi intelligenti o se invece dovremo aspettare il Galaxy Unpacked di luglio 2024 per vedere Galaxy Ring in azione per la prima volta.



È probabile, però, che la grande protagonista della fiera di quest'anno sarà l'IA: mettiamo per un momento da parte l'hardware, perché nel 2024 diverse compagnie si concentreranno sul software e sull'intelligenza artificiale. È questo il caso delle già citate Samsung e Google, che durante le rispettive conferenze potrebbero annunciare delle novità per Galaxy AI o degli aggiornamenti per Gemini o per le IA on-device degli smartphone Pixel.

D'altro canto, Samsung si sta preparando al rollout di Galaxy AI su ben 100 milioni di dispositivi in tutto il mondo, mentre Big G sente la pressione di rimanere la "prima della classe" in un settore dove l'amica-nemica coreana si sta rivelando un avversario competitivo e insidioso.

Con ogni probabilità, se ci saranno dei grossi annunci legati all'IA, questi ultimi riguarderanno principalmente le soluzioni consumer, dunque le funzioni delle intelligenze artificiali per smartphone e PC, e non gli applicativi server o le nuove frontiere della ricerca: d'altro canto, al MWC non ci saranno né NVIDIA, né AMD, né tantomeno Microsoft o OpenAI. I "pezzi da novanta" del settore IA restano dunque lontani dalla kermesse spagnola: sotto tale punto di vista, infatti, le date da segnare sul calendario sono quelle dell'edizione 2024 della GTC di NVIDIA, che si terrà tra meno di un mese, tra il 18 e il 21 marzo.