Mondiali in 4K o Cloud Gaming a 120Hz? I migliori dispositivi di rete ASUS

Quando pensiamo ai dispositivi di rete ottimizzati per il gaming, ASUS è sicuramente uno dei punti di riferimento del mercato, ma anche con il suo catalogo ZenWiFi è riuscita a cogliere nel segno con una collezione ricca e stratificata di prodotti per tutte le esigenze e le fasce di prezzo, dall'intrattenimento multimediale ai giochi in streaming, passando per l'affidabilità nello smart working.

Dispositivi dotati di feature uniche e omnicomprensive, come la sicurezza AI a vita dei suoi router, spesso soggetta a costose sottoscrizioni quando parliamo di altri brand. Ecco, dunque, su quali dispositivi puntare per le migliori esperienze di rete per la propria casa, dai Mondiali di Qatar 2022 in streaming in 4K ai servizi di Cloud Gaming ad alta qualità e framerate elevato.



ASUS ZenWiFi Pro ET12

Il potente ET12 è l'ultima evoluzione dei sistemi mesh di ASUS, pensato per offrire il meglio della tecnologia sulla piazza in termini di connettività e performance.

Il nuovo modello sfoggia un design pulito e regolare, con una caratteristica forma monolitica ed elegante che si integra perfettamente in qualunque ambiente della casa. Ogni dispositivo di questa rete è dotato di WiFi 6E e opera a 6GHz con tutti i device domestici compatibili, ma integra anche due porte LAN e due WAN 2.5G.

Il cuore pulsante della gestione delle reti mesh ASUS è AIMesh e, ovviamente, anche gli ET12 sono pienamente supportati, ottimizzandone e facilitando il posizionamento e la configurazione, mentre la stabilità operativa e di performance di rete è garantita dalla CPU a 2.0 GHz a 64-bit e dal chip Broadcom WiFi6.

Ma adesso un po' di numeri: con le loro 10 antenne integrate, gli ET12 supportano fino a 12 flussi, aumentando di gran lunga il numero di dispositivi gestibili in simultanea, il tutto per una velocità di trasmissione cumulativa totale fino a 11000 Mbps. A questo si aggiunge il supporto alla banda a 6 GHz, che garantisce una latenza migliorata e una connessione generalmente più affidabile.

A spiegarci l'importanza dell'installazione dei router WiFi 6E che sfruttano questa banda è la stessa ASUS, paragonando tale segnale a una sorta di corsia preferenziale che garantisce totale libertà da interferenze, andando a collocarsi parallelamente alle ormai più che affollate 2.4 GHz e 5 GHz.

Il nuovo sistema ZenWiFi Pro ET12 è naturalmente compatibile anche con AIProtection Pro, che permette di avere un profilo di protezione web completo per navigare con tutti i propri device in completa sicurezza, garantita a monte da un piano premium offerto gratuitamente da ASUS e aggiornato a vita.

Per acquistare ZenWiFi ET12, Amazon Italia lo propone in combinazioni da uno a tre pezzi, a partire da 464,76 euro.



La linea ZenWiFi include tanti altri modelli per ogni esigenza, come:

ASUS RT-AX86U

Su queste pagine abbiamo spesso affrontato l'argomento networking legato ai giochi online e al cloud gaming. Tra i dispositivi più interessanti di ASUS, in questo frangente, non possiamo non soffermarci sull'RT-AX86U, un router Dual Band AX5700 specificatamente pensato per il gaming su PC, console e mobile.

Dotato di WiFi 6, canali a 160 MHz e velocità fino a 2 Gbps, l'AX86U supporta anche i sistemi mesh e viene venduto con AIProtection Pro inclusa nel prezzo.

Tra le sue particolarità troviamo la Mobile Game Mode che permette di ridurre lag e latenza con un tocco sull'app ASUS Router, ottimizzando la connessione e aumentando la priorità di scambio con il dispositivo mobile preferito, andando a migliorare sensibilmente le sessioni multiplayer online più frenetiche.

Naturalmente, ASUS ha pensato anche a tutti gli altri dispositivi da gioco che l'utente tipo è solito utilizzare per i propri titoli preferiti. Per questo motivo, a bordo di questo router non manca la funzionalità Gear Accelerator, per dare priorità a propria discrezione alla console o al PC che necessitano di una spinta in più per aumentare velocità e larghezza di banda.

Non è un caso che proprio l'AX86U sia tra i router raccomandati da NVIDIA per GeForce NOW, il suo servizio di Cloud Gaming che trasmette giochi fino in 4K a 120 Hz sui dispositivi supportati.

Anche in questo caso l'offerta è ampia e stratificata. Oltre all'ASUS RT-AX86U, i gamer più esigenti troveranno certamente interessanti anche i modelli espressamente indirizzati al gaming, come:

ASUS AX56 Dual Band

Anche i sistemi desktop senza WiFi hanno il diritto di connettersi a internet senza fili. Per chi si trova in questa particolare situazione di necessità, suggeriamo di dare un'occhiata all'adattatore USB ASUS AX56 AX1800 Dual Band, una chiavetta in grado di trasformare la propria esperienza di rete grazie al WiFi 6 via USB 3.2 Gen1 con velocità fino a 1800 Mbps e una copertura maggiorata anche in ambienti ad alta densità.

Si tratta di un sistema pratico ed efficace, con una facilità estrema di installazione grazie a un sistema semplificato plug and play sui principali OS desktop.

Tra l'altro, questo sistema consente un upgrade istantaneo e non invasivo anche per chi è alla ricerca di una soluzione di questo tipo per il proprio notebook in un'ottica di maggiore efficienza della connessione di rete sia in termini di copertura che di risparmio energetico, con un range superiore fino all'80% e un consumo 7 volte inferiore rispetto al WiFi 5 con Target Wake Time, che abbatte i consumi per i dispositivi inattivi.

Per approfondire ed eventualmente acquistarlo, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale ASUS per l'adattatore WiFi USB AX1800 Dual Band.